Ristedt - In diesem Jahr wird es kein Osterfeuer in Ristedt geben. Die Fläche hinter dem Ristedter Feuerwehrhaus, auf dem das Feuer in den vergangenen Jahren brannte, wird nicht länger von der Ortsfeuerwehr gepachtet. Da die Ristedter Lebensretter seit Anfang 2016 den Übungsplatz der Ortsfeuerwehr Gessel-Leerßen mitnutzen, sah man die gepachtete Fläche als überflüssig an, so Ristedts Ortsbrandmeister Manfred Poggenburg.

Im kommenden Jahr fusionieren die Wehren aus Ristedt und Gessel-Leerßen. Der kritische Punkt ist dabei die Fertigstellung des neuen Gerätehauses, das am Ristedter Kirchweg auf halber Strecke zwischen den Ortschaften entstehen soll.

Laut Poggenburg wird die Fusion mit dem Abschluss der Bauarbeiten am neuen Gerätehaus offiziell. Dann zieht die Ortsfeuerwehr Gessel-Ristedt ein. Da das Grundstück den Wehren bereits ab Herbst zur Verfügung steht, kann dort das Ristedter Osterfeuer bereits im kommenden Frühjahr veranstaltet werden.

Die Fusion der beiden Wehren bedeutet indes aber nicht weniger Hilfe bei Bränden und anderen Unfällen: „Von der Stärke und Fahrzeuganzahl her bleibt alles gleich“, verspricht Poggenburg.

