Corona-Krise: Kein Hausbesuch, keine Hauptversammlung, kein Klönschnack

Weitere Veranstaltungen werden wegen des Coronavirus in Syke abgesagt.

Syke – Weiterhin laufen in der Redaktion viele Pressemitteilungen über verschobene und abgesagte Veranstaltungen oder Treffen wegen der Coronakrise ein. Die Hinweise im Überblick:

- Die Stadt Syke teilt mit, dass es ab sofort keine Hausbesuche für die Alters- und Ehejubilare seitens der Stadt Syke mehr gibt. Die Stadt setze damit eine Verfügung des Sozialministeriums um, wonach derartige Besuche ab sofort zu unterlassen sind, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Glückwünsche beziehungsweise Urkunden für die Jubilare werden selbstverständlich mit der Post versendet.

- Die für den 26. März anberaumte Jahreshauptversammlung des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Syke und Umgebung wird „auf unbestimmte Zeit verschoben“. Dies teilt der Vorsitzende Heinz-Jürgen Häßner mit. Er weist zudem darauf hin, dass Haus und Grund Syke mit sofortiger Wirkung den persönlichen Beratungsdienst auf einen telefonischen Beratungsdienst umstellt, „soweit es nicht wirklich unverzichtbar einer persönlichen Beratung bedarf“. Gleiches gelte auch für die Sprechtage.

- Auch der SoVD Ristedt-Sörhausen verschiebt seine Jahreshauptversammlung, die für den 3. April geplant war, wegen der Corona-Krise. Die Vorsitzende Marion Bruhm teilt mit, dass über einen neuen Termin zu gegebener Zeit informiert werde.

- Das Team vom Café Alte Posthalterei macht bis auf Weiteres Pause. Das teilt Johannes Huljus mit.

- Die Dorfgemeinschaft Gessel/Leerßen sagt ihre für den 27. März geplante Jahreshauptversammlung ab. Darauf weist das Vorstandsmitglied Josh Schulte hin. Er betont auch, dass es wegen des abgesagten Osterfeuers keine Annahme von Grüngut mehr gebe.

- Der TSV Okel hat verkündet, dass zur Eindämmung der Virus-Verbreitung im Verein der komplette Sportbetrieb in der Halle und auf dem Fußballplatz eingestellt ist. Neben den Wettbewerben ruht jetzt auch der Trainings- und Übungsbetrieb.

- Sehr kurzfristig sagt auch die Jagdgenossenschaft Okel ihre für heute Abend vorgesehene Jahreshauptversammlung ab.

- Der SoVD-Ortsverein Syke teilt mit, dass die Tagesfahrt zur Alpakafarm am 23. April und das Spargelessen am 28. Mai abgesagt werden. Auch die Spielnachmittage im April und Mai fallen aus.

- Die Organisatoren des Okeler Klönschnacks haben entschieden, die nächste Veranstaltung am 2. April abzusagen. Die Veranstaltung wird laut Mitteilung nach jetziger Planung am 7. Mai nachgeholt.

- Der Sozialverband Deutschland (SoVD) schließt seine Beratungszentren in Sulingen und Syke. Darauf weist der Kreisverband hin. Die Beratung finde aber weiterhin statt – allerdings ausschließlich per Telefon (04271 / 934 311) und E-Mail an info.syke@sovd-nds.de. Der SoVD-Kreisverband sagt zudem alle Veranstaltungen bis Ende Juni ab beziehungsweise verschiebt sie ins zweite Halbjahr.

- Die donnerstäglichen Seniorennachmittage der Christus-Kirchengemeinde im Gemeindehaus fallen bis auf Weiteres aus.

- Der Schützenkreis Syke sagt seinen für den 28. März geplanten Kreiskönigsball ab. Wann weitere Versammlungen stattfinden, hänge von der weiteren Entwicklung ab, so Kreispräsident Frank Uhlenwinkel.