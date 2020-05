Corona-Pandemie: Kreismuseum Syke verschiebt Eröffnung der Goldhort-Ausstellung auf Oktober

Syke - Der Anbau ist scheinbar schon bereit für die Besucherströme: Längst reckt sich das imposante Gebäude im hinteren Bereich des Kreismuseums-Areals dem Himmel entgegen. Von draußen sieht es fast aus, als könnte es morgen losgehen mit der Präsentation des Gesseler Goldhorts. Doch der Schein trügt.

Die Corona-Pandemie hat den Organisatoren einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir werden nicht wie geplant im Juni eröffnen können“, erklärt Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding.

Gemeinsam mit Hermann Winkler, dem Werkstattleiter und Technischen Leiter des Museums, nimmt sich Vogeding Zeit für einen Gang durch die Baustelle, die das Museum in diesen Tagen zu weiten Teilen ist. Nicht nur in dem neuen Anbau wird geschraubt und gehämmert: Gerade bekommt das Museum eine neue Eingangstür. Der gesamte Empfangsbereich ist neu gestaltet worden. „Wir haben eigentlich mehr zu tun als vorher“, murmelt Winkler mit einem Schmunzeln. Vogeding bestätigt das. „Wir haben keine Besucher im Haus, aber die Tage sind so hektisch...“

+ Das Kreismuseum in Syke verschiebt die Eröffnung der Goldhort-Ausstellung auf Oktober. © Jantje Ehlers

Corona-Pandemie: Eröffnung der Goldhort-Ausstellung muss verschoben werden

Das liegt zum Teil an den umfassenden Maßnahmen im „alten“ Museum. Aber natürlich ist der Anbau, in dem Teile des Gesseler Goldschatzes präsentiert werden sollen, die buchstäblich größte Baustelle für Vogeding und Winkler.

Auf dem Weg zur Eröffnung sind die Arbeiten „bei den letzten zehn Prozent“ angekommen, schätzt Vogeding. Der Anbau mit der asymmetrisch-pyramidenförmigen Dachkonstruktion strahlt längst die erwünschte Erhabenheit aus. Ausstellungsbauer werkeln in zwei Ecken des großen, in der Spitze rund zwölf Meter hohen Ausstellungsraumes.

Corona hatte für Lieferschwierigkeiten gesorgt. „Alles hängt“, sagt Vogeding mit Blick auf den Zeitplan. Die Eröffnung ist auf den 2. Oktober verlegt worden. Und auch der neue Termin inklusive Besuch des niedersächsischen Wissenschaftsministers Björn Thümler klappt nur, „falls es nicht noch neue Einschränkungen gibt“.

+ In der Entstehung: An diesem „interaktiven Ausstellungsmöbel“ erfahren Besucher von A bis Z alles über Grabungen (Bild links). Bis zur Eröffnung im Oktober soll auch im unteren Geschoss noch ein wenig aufgeräumt werden. © Jantje Ehlers

Goldhort-Ausstellung in Syke: Wissenschaftsminister soll zur Eröffnung am 2. Oktober kommen

Einige der Ausstellungsvitrinen stehen schon. Sie geben eine Vorstellung davon, was die Besucher hier bald erwartet. Ein eigenes LED-Lichtkonzept für jedes Objekt unter den Glaswürfeln. „Man baut heute nicht mehr einfach eine Vitrine und platziert die Exponate darin“, weiß Vogeding. Heute stehe das „Herumgucken und Entdecken“ im Mittelpunkt. „Die Gestaltung“, sagt Vogeding, „nimmt einen größeren Raum ein als die eigentliche Ausstellung der Objekte.“ Das mag man auf den ersten Blick für verschenkten Raum halten. Doch es funktioniert. Die Aufmerksamkeit des Betrachters richtet sich auf jedes gezeigte Objekt.

Ein Berliner Studio hatte die Ausschreibung der Ausstellungsgestaltung gewonnen. Mit vielen spannenden, individuellen Ideen. Ein Raum für geniale Kreativität – und für Probleme. „Das ist kein Gebäude von der Stange“, sagt Ralf Vogeding. „Das hat keiner je zuvor gebaut.“ Da sei es völlig normal, dass nicht alles perfekt Hand in Hand gehe.

Auf eine der Vitrinen, die bereits stehen, hat Hermann Winkler einen Thermo-Hygrographen gestellt, der Temperatur und Luftfeuchte misst und, einem Seismographen ähnlich, die Werte mit zwei Nadeln auf eine Papierrolle zeichnet. Er hat das Klima in dem großen Ausstellungssaal stets im Blick. Der wird nicht klimatisiert sein – im Gegensatz übrigens zur Vitrine, in dem die drei Original-Teile des Goldhorts liegen werden. Die sollen es so gut haben, dass keine Außeneinflüsse negative Auswirkungen haben können.

+ Reizvoller Gegensatz: Der Nachbau des Kindermuseums aus dem 19. Jahrhundert (rechts) und der neue Anbau für die Goldhort-Ausstellung. © Jantje Ehlers

Kreismuseum Syke: Neue Goldhort-Ausstellung wegen Corona-Krise erst im Oktober

Aus diesem Grund müssen die Besucher auch auf den spektakulären Lichteinfall vom Oberlicht verzichten: Die Ausstellung wird ausschließlich in künstlichem Licht zu sehen sein, alle Fenster werden verdunkelt. „Vorgaben vom Leihgeber“, erklärt Hermann Winkler.

Am hinteren Ausgang des Anbaus ist ein reizvolles Ensemble aus drei Epochen entstanden. Das Kindermuseum – ein Nachbau aus dem 19. Jahrhundert –, das Hauptgebäude und der neue Anbau. Ralf Vogeding sieht mit verklärtem Blick auf den Neuzugang. „Das ist nicht Bau“, sinniert er, „das ist Architektur.“

Und doch ist bei aller Planung Platz für faszinierende Zufälle. Wer vor dem Anbau steht, kann auf dem Dach in den Tonziegeln, mit denen das Gebäude gedeckt ist, ein Muster unterschiedlicher Farbschattierungen entdecken. „Das ist versehentlich beim Decken entstanden“, weiß Vogeding. „Eigentlich war das unerwünscht.“

Nun ist es da und bleibt. Und wird eine von vielen Anekdoten und Geschichten rund um den neuen Abschnitt des Museums sein. Bis zur Eröffnung dauert es noch. Von außen allerdings können Besucher des Museums den Anbau bereits in Augenschein nehmen. Allein das lohnt einen Besuch.