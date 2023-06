Kein Anschluss in Syke: Vodafone saniert erst gar nicht – und dann das falsche Kabel

Von: Michael Walter

Teilen

Am Akazienweg in Gessel hat mittlerweile der Sarkasmus Einzug gehalten. Einer der Zweige, in den sich die Sackgasse verästelt, hat seit Ende Mai weder Telefon noch Fernsehen oder Internet. Aber Betreiber Vodafone lässt sich erst mit der Reparatur viel Zeit – und repariert dann das falsche Kabel. „Sollen wir es vielleicht lieber selber machen?“, fragen die betroffenen Anlieger und nehmen für die Kamera schon mal Schäufelchen und Eimerchen zur Hand. (v.l.) Petra Mentken, Bernd Nieke-Meyer, Andrea Kopp sowie Rüdiger und Martina Hupe. © Michael Walter

Der Akazienweg ist eine ruhige kleine Anwohnerstraße in Gessel. Für die Bewohner von acht Häusern am Ende der Sackgasse ist er seit drei Wochen sogar ruhiger als ihnen lieb ist.

Gessel –Seit 24. Mai haben die Anwohner des Akazienwegs weder Telefon noch Fernsehen oder Internet. Totalausfall nach Kabelarbeiten. Mehrfach haben sie den Schaden gemeldet. Doch von ihrem Anbieter Vodafone fühlen sie sich im Stich gelassen. „Wir haben alle mehrfach täglich mit Vodafone telefoniert“, sagt Bernd Nieke-Meyer. „Und wir haben alle immer unterschiedliche Antworten gekriegt.“ Seine Nachbarn Martina und Rüdiger Hupe, Petra Mentken und Andrea Kopp ergänzen und zählen abwechselnd auf: „Die hören gar nicht richtig zu.

Wir mussten auch jedes Mal wieder bei Adam und Eva anfangen, weil überhaupt nicht bekannt war, dass wir in der Sache schon x-mal vorgesprochen hatten. Die sagen auch immer: Wir rufen zurück. Es meldet sich aber nie jemand – vielleicht versuchen sie es ja auf dem Festnetz? Es hat allein anderthalb Wochen gedauert, bis wir rausgefunden hatten, welches Stichwort wir angeben müssen, damit wir überhaupt an die richtige Störungsstelle vermittelt werden.“

„Ausgeliefert und hilflos“

Einzelne Nachbarn behelfen sich mit mobilem W-Lan. Das funktioniert über den Mobilfunk, aber der ist in Gessel relativ schwach und entsprechend langsam. „Man ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem man sich einfach nur ausgeliefert und hilflos fühlt“, sagt Rüdiger Hupe. „Wir kommen nicht weiter und sind alle entsprechend gefrustet.“

Am Akazienweg in Gessel hat mittlerweile der Sarkasmus Einzug gehalten. Einer der Zweige, in den sich die Sackgasse verästelt, hat seit Ende Mai weder Telefon noch Fernsehen oder Internet. Aber Betreiber Vodafone lässt sich erst mit der Reparatur viel Zeit – und repariert dann das falsche Kabel. „Sollen wir es vielleicht lieber selber machen?“, fragen die betroffenen Anlieger und nehmen für die Kamera schon mal Schäufelchen und Eimerchen zur Hand. (v.l.) Petra Mentken, Bernd Nieke-Meyer, Andrea Kopp sowie Rüdiger und Martina Hupe. © Michael Walter

Sicherlich nur ein Zufall: Unmittelbar nach unserer Anfrage bei Vodafone schlägt am Akazienweg der Tiefbautrupp auf. Das sei schon lange in Planung gewesen, sagt Vodafone. „Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, denn es ist zwingend Tiefbau erforderlich. Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor“, so Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. „Wir bitten die betroffenen zwölf Kunden bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Vodafone saniert das falsche Kabel

Die dürften wohl noch ein bisschen länger dauern: Denn laut Bernd Nieke-Meyer hat der Tiefbautrupp nun das falsche Kabel saniert. „Die haben von Vodafone einen Auftrag für den falschen Straßenabschnitt bekommen“, hat er bei den Bauarbeitern herausgefunden. „Nachdem wir ihnen das alles erklärt haben, hat die ausführende Firma beschlossen, das defekte Kabel eigenmächtig auszugraben und zumindest provisorisch zu flicken. Austauschen können sie es aber nicht, weil die dafür keinen Auftrag haben.“ Nieke-Meyer weiter: „Wir haben seit fünf Minuten wieder Verbindung. Aber sie haben uns von vornherein ganz klar gesagt: Wir werden Störungen haben, weil das Kabel immer noch defekt ist.“ Da muss Vodafone also noch mal ran.

Davon weiß das Unternehmen bloß offiziell noch nichts. Vodafone-Sprecher Volker Petendorf weicht auf erneute Rückfrage der Kreiszeitung ein wenig aus. Nach seinen Informationen sei der Kabelschaden seit Donnerstag, 22.26 Uhr beseitigt, und Messungen hätten gute Werte ergeben. Ob das richtige oder das falschen Kabel gemessen wurde, sagt er nicht.