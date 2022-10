„Kauf eins mehr“

Von: Michael Walter

Einen Artikel zusätzlich kaufen und den dann für die Tafel spenden: Das ist nächsten Samstag die Aktion bei Famila. Ausgedacht haben sich das die Azubis vom Elektro-Großhändler kwb aus Stuhr im Rahmen eines Ausbildungsprojekts. Auf dem Bild (v.l.): Georgios Vasilipoulos (22, Azubi im zweiten Lehrjahr), Famila-Marktleiter Dennis Lankowski, kwb-Personalreferentin Louisa Reichel, Ausbilder Norelddin Sommo, Kaja Rieckhoff (18, Azubi im ersten Lehrjahr) und Ralf Grey (Sprecher Tafel Syke). © Michael Walter

Azubis organisieren soziales Projekt zugunsten der Syker Tafel-Kunden

Syke – „Kauf eins mehr“ – das ist kommenden Samstag bei Famila das Motto. Dahinter steckt eine Aktion, die sich die Azubis des Stuhrer Elektrowerkzeug-Großhändlers kwb im Rahmen ihres Ausbildungsplans ausgedacht haben. Nutzen soll die Aktion den Menschen, die Lebensmittel von der Syker Tafel beziehen.

Die Idee: Jeder Kunde, der am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr ohnehin bei Famila einkaufen geht, kauft einfach einen Artikel zusätzlich und spendet den am Ausgang für die Tafel. Was das ist, liegt dabei ganz im Ermessen jedes Einzelnen. Am besten aber Dinge, die die Tafel normalerweise nicht hat – und somit auch nicht weitergeben kann. Reis, Nudeln, Grieß zum Beispiel. Oder Haferflocken, Marmelade und Konserven. Aber auch Salz, Mehl und Zucker.

Tafelsprecher Ralf Grey ist dieses Azubi-Projekt hochwillkommen. „Länger haltbare Lebensmittel bekommt die Tafel nur sehr selten“, erklärt er. Das liegt auch in der Natur der Sache: Die Tafeln in Deutschland zielen in erster Linie darauf, verderbliche Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten, die der Handel sonst in den Müll werfen würde, weil sie kurz vor dem Ablauf der Haltbarkeit stehen. Die Tafeln sammeln diese Lebensmittel ein und verteilen sie gegen einen symbolischen Preis an Menschen mit sehr wenig Geld. In erster Linie Obst, Gemüse, Milchprodukte und Brot.

„Zum täglichen Bedarf gehören auch haltbare Lebensmittel“, sagt Ralf Grey. „Davon bekommen wir aber nur ganz wenig. Die Tafelkunden müssen sich diese Lebensmittel also ganz normal selbst kaufen. Dafür haben sie aber oft nicht das Geld.“ Aktionen wie dieses Azubi-Projekt können helfen, diese Lücke zu schließen. Dass Famila dabei mitmacht, ist für Marktleiter Dennis Jankowski Ehrensache. „Die Tafel und wir sind quasi Nachbarn und wir haben schon sehr oft zusammengearbeitet.“ Die Tafel liegt gerade mal eine Minute zu Fuß vom Haupteingang entfernt. „So eine ähnliche Aktion haben wir auch schon mal gemacht“, sagt Jankowski und sichert zu: „Wir stocken die Spenden hinterher noch ein bisschen auf. Je nachdem, was von welcher Warengruppe fehlt.“

Reis, Nudeln, Konserven … solch lange haltbaren Lebensmittel bekommt die Tafel kaum. Eben weil sie lange haltbar sind und die Tafel darauf zielt, verderbliche Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren. Länger haltbare Lebensmittel müssen Tafelkunden daher ganz regulär dazukaufen, haben dafür aber oft nicht das Geld. © Michael Walter

Für die kwb-Azubis gehören solche Aktionen zum Ausbildungsplan: Einmal im Jahr müssen sie sich in Eigenregie ein Projekt mit einem sozialen Ansatz ausdenken und selbstständig im Team organisieren. „Letztes Jahr haben wir zum Beispiel Paletten-Möbel für Löwenherz gebaut“, sagt Kaja Rieckhoff (18, erstes Lehrjahr). Was für ein Projekt genau das ist, entscheiden die Azubis selbst. „Wir haben ein bisschen recherchiert. Es gab verschiedene Ideen“, erzählt Kaja Rieckhoff weiter. „Wir haben darüber diskutiert und dann abgestimmt, welche wir umsetzen.“