Kartoffelernte im Kreis Diepholz teils stark unterdurchschnittlich

Von: Anke Seidel

So tolle Knollen gibt es nicht überall: Die Kartoffelernte liegt in diesem Jahr teilweise deutlich unter dem Durchschnitt. © dpa/Sven Hoppe

Die Kartoffelernte steht kurz vor dem Abschluss. Insbesondere Landwirte ohne Beregnung haben sehr schlechte Ergebnisse eingebraucht.

Landkreis Diepholz – Hochbetrieb herrscht in diesen Wochen im Kartoffelzentrum der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Niedersachsen-Mitte in Barnstorf. Aus allen Richtungen rollen große Kartoffellaster an – aus Asendorf genauso wie aus Wetschen und aus Syke oder vielen anderen Orten, vor allem dem Barnstorfer Bereich und manchmal sogar aus Minden-Lübbecke im Nachbarland Nordrhein-Westfalen.

Ergebnis bei Speise- und Salatkartoffeln weit unter dem Durchschnitt

In sieben Wochen haben Ulf Collmann, RWG-Marktbereichsleiter Obst und Gemüse, und seine Mitarbeiter insgesamt 18 000 Tonnen Erdäpfel eingelagert. Manchmal waren es 200 Tonnen am Tag, manchmal aber auch 1 200. „Das war vom Wetter abhängig“, sagt Ulf Collmann.

Theoretisch könnte das Team im Barnstorfer Kartoffelzentrum bis zu 2 000 Tonnen am Tag aufnehmen und insgesamt 21 000 Tonnen Kartoffeln einlagern. Aber die Ernte ist in diesem Jahr, zumindest in Teilbereichen, nicht gerade üppig. Bei den Speise- und Salatkartoffeln sei sie „deutlich unterdurchschnittlich“, sagt Ulf Collmann. Je nach Bodenbeschaffenheit kamen nur zwischen 50 und 90 Prozent einer durchschnittlichen Ernte zusammen. Große Probleme hatten demnach die Kartoffelanbauer, die im Extrem-Sommer keine Bewässerungsanlagen auf ihren Feldern hatten.

Auf eine gute Ernte hofften natürlich auch die Landwirte, auf deren Feldern Kartoffeln speziell für die Herstellung von Pommes frites und Chips wuchsen. Die Menge dieser Erdäpfel ist laut Ulf Collmann „leicht unterdurchschnittlich“ ausgefallen. Will heißen: Kürzere Pommes frites sind nicht auszuschließen.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Die Kartoffeln wollen offensichtlich schon in die Keimung gehen. Zu einem Zeitpunkt, den Ulf Collmann als „sehr, sehr früh“ bezeichnet. Mit anderen Worten: Der warme Oktober weckt Frühlingsgefühle in der Natur.

Landwirte müssen entscheiden: Sicherheit durch Vertragsverkauf oder Spekulation auf hohe Marktpreise

Es sind Knollen der Sorten Fontane, Zorba, Regina, Hansa oder Isabelia, die in Barnstorf speziell für die industrielle Verarbeitung gelagert werden. Auf Abruf liefert das Kartoffelzentrum die Kartoffeln zur Weiterverarbeitung an seine Vertragspartner. In der Regel reicht der Vorrat bis Ende Juni. Verträge haben auch die Landwirte mit der RWG. Aber ein Teil der Erdäpfel wird über den freien Markt verkauft – zum jeweiligen Tagespreis.

Es ist eine Entscheidung, die Kartoffelanbauer in jedem Jahr wieder treffen müssen: Die Ernte vorab als Vertragsware zum Festpreis verkaufen? Oder lieber am freien Markt – in der Hoffnung, dass der Preis zur Erntezeit hoch und der Verdienst dadurch besser ist?

Die RWG Niedersachsen Mitte betreibt nicht nur das Kartoffelzentrum in Barnstorf, sondern genauso eines in Steimbke – und kann so flexibel Annahme und Abgabe gestalten, um möglichst kurze Wege zu haben. „Wir versuchen, Synergieeffekte zu erzielen“, sagt Ulf Collmann.