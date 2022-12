Karl-Heinz Wodtke: Der Mann, der Syke größer machte

Von: Michael Walter

Zwei Zeitzeugen blättern in alten Zeitungsartikeln über Karl-Heinz Wodtke: Detlef Voges (links) war 31 Jahre Lokalredakteur für Syke. Horst Meyer hat 42 Jahre in der Syker Stadtverwaltung gearbeitet. © Michael Walter

Im September 2022 ist Karl-Heinz Wodtke gestorben. Detlef Voges und Horst Meyer erinnern sich an den ehemaligen Syker Stadtdirektor.

Syke – Er war eine der prägenden Syker Persönlichkeiten in den 1980er-Jahren: Karl-Heinz Wodtke bekleidete von 1975 bis 1992 das Amt des Syker Stadtdirektors. Seine Ägide endete mit einem Paukenschlag und Missklängen im Stadtrat. Am 16. September ist Karl-Heinz Wodtke gestorben. Auf Wunsch der Hinterbliebenen hatten wir vor der Beisetzung von der Veröffentlichung eines Nachrufs abgesehen. Nun, mit einigem Abstand, haben wir zwei Zeitzeugen gebeten, ihren eigenen Blick auf die Ära Wodtke zu werfen.

Wodtke wurde vorgeworfen, als Leiter der Verwaltung die Politik dominieren zu wollen

Detlef Voges war von 1979 bis 2012 Lokalredakteur in Syke, zuerst beim Weser Kurier und ab 1985 als Leiter der Syker Lokalredaktion der Kreiszeitung. Horst Meyer hat von 1976 bis 2018 in leitender Funktion bei der Stadtverwaltung gearbeitet.

1974 wählte der Rat der Stadt Syke Karl-Heinz Wodtke zum Stadtdirektor. „Das war eine völlig andere Zeit damals. Mit heute überhaupt nicht zu vergleichen“, schickt Detlef Voges vorweg. Grade erst hatte die große niedersächsische Kommunalreform Syke sozusagen verdoppelt: Bis dahin waren die heutigen Ortsteile alle selbstständige Gemeinden. Mit eigenem Rat, eigenem Haushalt und eigener Verwaltung. „Die hatten von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung. Und dann kommt einer wie Karl-Heinz Wodtke und setzt dem einen Deckel auf. Er war Profi. Er war CDU-Mann. Die CDU hatte im Syker Rat eine satte Mehrheit und hat alles abgenickt, was Wodtke gesagt hat. Genau das ist ihm später immer wieder vorgeworfen worden: Dass er als Leiter der Stadtverwaltung die Politik dominieren wollte.“

Wie war Karl-Heinz Wodtke als Mensch? Horst Meyer übelegt kurz, wie er es formulieren soll. „Ziemlich speziell“, sagt er. „Er hatte seine Ziele, und die hat er verfolgt. Wer dabei nicht mitgemacht hat, hatte bei ihm verloren.“ Meyer betont: „Das sehe ich nicht unbedingt als negativ an! Er hat Leute auch gefördert. Aber nur die, die seinen Weg mitgegangen sind.“ Detlef Voges charakterisiert Wodtke als kreativ, zielgerichtet und von großer Ausstrahlungskraft. „Er hat einen Raum gefüllt!“ Und er hatte Nehmerqualitäten: „Ich hab ihm selber oft mit meinen Artikeln wehgetan. Aber er hat mich auf dem nächsten Pressetermin ohne Ressentiments empfangen und immer fair behandelt.“

„Das war nach innen genauso“, bestätigt Horst Meyer. „Wenn man nicht einer Meinung war, hat er das klar gesagt. Durchaus auch aufbrausend. Aber danach konnte man wieder ganz normal mit ihm sprechen.“ Er erinnert sich: „Einmal hat er mich montags so was von runtergeputzt, weil ich seiner Meinung nach an etwas Schuld war. Das hatte er Mittwoch schon wieder vergessen.“ Meyer betont: „Man konnte auch richtig Spaß haben mit ihm.“

Karl-Heinz Wodtke © Stadt Syke

Karl-Heinz Wodtke Karl-Heinz Wodtke wurde geboren am 22. Oktober 1939 in Heidmühle, Gemeinde Schortens (Kreis Friesland). Nach dem Besuch der Volksschule Verwaltungslehre „im Landkreis Friesland in Jever“ war er von 1962 bis 1966 Sachbearbeiter in der Kämmerei der Stadt Varel, anschließend knapp ein Jahr Kämmerer und stellvertretender Gemeindedirektor der Gemeinde Westrhauderfehn. Ab November 1966 war Wodtke Samtgemeindedirektor der Samtgemeinde Altes Amt Stickhausen (Ostfriesland). Bereits im Juli 1970 wurde er vom Regierungspräsidenten in Aurich zu dessen Beauftragten für die Inselstadt Borkum ernannt; seit April 1971 war er Stadtdirektor auf Borkum. Am 10. Juli 1974 wählte der Rat der Stadt Syke Karl-Heinz Wodtke zum Stadtdirektor der Stadt – mit den 18 Stimmen der CDU-Fraktion. Seinen Dienstantritt als Stadtdirektor der Stadt hatte er im Januar 1975. Am 10. September 1992 wurde er wegen Untreue zu einer Geldstrafe verurteilt; am 5. Oktober 1992 wurde Wodtke per Ratsbeschluss aus seinem Amt als Syker Stadtdirektor abberufen.

Am 16. September 2022 ist er gestorben.



Beide nennen Wodtke geistreich und schlagfertig. Meyer: „Er konnte aus dem Stegreif eine Stunde lang einen Vortrag halten, ohne dabei auch nur ein einziges Mal Blödsinn zu reden.“

Übereinstimmend beschreiben ihn Voges und Meyer als jemanden, der andere Menschen für sich gewinnen konnte. Wodtke hatte die Gabe, Dinge, die ihm anderswo gefallen haben, auf Syke zu übertragen und passend zu adaptieren.

Wodtke hat Platz für Start-ups geschaffen, bevor irgendjemand von Start-ups gesprochen hat

„Er konnte über den Tellerrand hinaus sehen“, sagt Voges. „Und er war seiner Zeit in vielen Dingen weit voraus.“ Den Technologie-Park im Syker Gewerbegebiet nennt er als Beispiel dafür. „Das war eine tolle Idee“, bestätigt Horst Meyer. „Ein Platz, wo sich junge Unternehmen entwickeln konnten. Heute würde man von Start-ups sprechen. Wer hatte damals in Niedersachsen einen Technologie-Park? – Das kleine Syke hatte einen.“

Prinzen aus Saudi-Arabien investierten in Syke und bauten ein Fernsehstudio im Gewerbegebiet. „Beides ist für Syke am Ende nicht gut ausgegangen“, räumt Meyer ein. „Aber es ist ein Indiz, das Syke für Leute von außen attraktiv war.“

Wie schillernd die Person Karl-Heinz Wodtke war, unterstreicht Meyer mit einer Anekdote: „Ich war in Brüssel bei einem kommunalen Austausch von Gemeinden aus den EU-Staaten. Große Veranstaltung mit Simultandolmetschern und allem. Ein Kollege ausli Italien kriegte mit, dass ich aus Syke kam und sagte: ,Ach, da ist doch der Wodtke!' – Den kannten sie bis nach Italien. Das war damals ein Erlebnis!“

Wie endete diese Ära? „Ikarus!“, sagt Detlef Voges bloß. „Er ist zu nah an die Sonne geflogen.“ Soll heißen: „Er hat sich selbst zu wenig kritisch hinterfragt.

Wodtkes Verdienste sind im gesamten Stadtgebiet noch heute zu sehen

Im Techno-Park lag der böse Fluch der Untreue.“ Wodtke übte dort ganz offiziell eine Nebentätigkeit aus. Dafür hat er Geld bekommen. Horst Meyer: „Er hätte einen Teil seines Verdiensts an die Stadt abführen müssen. Das hat er nicht getan. Darüber gab es unterschiedliche juristische Auffassungen. Und im Berufungsverfahren hat das Gericht dann auf Untreue entschieden.“ Der Syker Rat – dort hatte die CDU inzwischen ihre Mehrheit verloren – nahm das Urteil als willkommenen Anlass, den umstrittenen Verwaltungschef abzuwählen.

Was ist geblieben? Da fällt Meyer und Voges jede Menge ein, und sie zählen auf: Schulen, Sporthallen, neue Feuerwehrhäuser, dass das Rathaus heute da steht, wo es steht, mitsamt Bibliothek. „Dass Syke ein Theater hat. Den gesamten Kulturbetrieb der Stadt hat Wodtke ja praktisch erfunden“, sagt Meyer. „Und der Golfplatz in Okel wäre ohne ihn wahrscheinlich auch nicht gekommen. Golf galt damals als was Elitäres für die Reichen. Wodtke hatte das Potenzial aber damals schon erkannt.“ Und dass der Durchgangsverkehr von und nach Bassum heute nicht mehr durch die Hauptstraße führt, sei ebenfalls Wodtkes Verdienst. Er habe den Bau der Nordumgehung und den Ausbau der Ernst-Boden-Straße bis zur B 6 entscheidend angeschoben. „Und es hätte mit der Hauptstraße noch wesentlich mehr passieren können, wenn die Anlieger mitgespielt hätten“, sagt Horst Meyer. „Die Fußgängerzone war vom Rat schon beschlossen.“