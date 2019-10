„Das kann niemand kriegen außer die HSG“

Mehr als 300 Phoenix-Handballer bekommen auf einen Schlag neue Trikots

+ Bevor es zum großen Gemeinschaftsfoto kam, liefen alle Teams nacheinander in die Olympiahalle ein. Die „Phoenixkinder“ durften als erste das neue Outfit zeigen; die „Dritte“ ließ die Spieler einzeln aufrufen und abfeiern. Fotos: Jaursch

Syke - Von Frank Jaursch. Es war eines der am besten gehüteten Geheimnis der vergangenen Wochen in Syke, Bassum und Twistringen. Wie sieht es aus, das neue Trikot der Handballspielgemeinschaft (HSG) Phoenix? Nach sechs Jahren sollten alle Teams der Gemeinschaft mit einem brandneuen Satz ausgestattet werden – und zwar alle auf einen Schlag. Die große Trikotpräsentation bettete der Verein am Sonntagnachmittag in ein sportliches Fest in der Olympiahalle ein.