Mit Kamera und Konzertgitarre

Syke - Von Michael Walter. „Wie kannst Du lächeln, wenn Du Bach spielst?“ – Diese Frage irritiert Tatyana Ryzhkova noch heute. Dass sie ihr jemand gestellt hat, ist schon eine Weile her. Ein Unbekannter, der im Internet ein Video der Gitarristin aus Barrien gesehen hat. Das Gedankenkorsett hinter diese Frage ist es, das die 32-Jährige aufbrechen möchte. „Natürlich kann Klassik Spaß machen!“

Ihr selbst macht sie schon fast 25 Jahre Spaß. Als Kind meldete ihre Mutter Tatyana bei einer Musikschule an. „Sie wollte unbedingt, dass ihre Tochter ein Instrument lernt“, erzählt sie. „Ich war erst gar nicht begeistert. Aber ich kann mich noch gut an die ersten Stunden erinnern. Ich habe damals sehr schnell gespürt: Ah! Da passiert was mit mir!“

Die Gitarre und Tatyana hatten sich gefunden. Ein Jahr später meldete ihr Lehrer sie und ihren Duettpartner für einen internationalen Wettbewerb in Polen an. Beide wurden Beste in ihrer Altersklasse. Das gab Tatyana Ryzhkova den letzten Kick. „Ich habe mir die Finger blutig gespielt“, erzählt sie.

Damals lebte Tatyana noch in Minsk. 2005 kam sie zum Studium nach Weimar – und lernte dort einen Jungen aus St. Petersburg kennen, den es nach Bremen verschlagen hatte. Vier Jahre später zog sie zu ihm. Heute sind sie verheiratet und leben in Barrien. Evgeni Jolondz hatte mit Musik eigentlich gar nichts am Hut. Als diplomierter Chemiker arbeitete er an der Bremer Uni. Inzwischen hat er den Job aufgegeben und unterstützt die Karriere seiner Frau. Zum Beispiel, indem er die Videos für ihren Youtube-Kanal produziert.

„2008 haben wir einfach so mal ein Video von Tatyana beim Üben ins Netz gestellt“, erzählt er. „Das war für damalige Verhältnisse schon recht erfolgreich. Also haben wir ein zweites gemacht.“ Nein: Diese ganz alten Dinger würde er heute am liebsten gar nicht mehr kennen, sagt er. Denn das, was Tatyana und er heute online stellen, ist schon eine ganz andere Qualität. Das technisch aufwändigste Video zeigt Tatyana, wie sie im Quartett mit sich selbst einen Tango spielt. 135 000 Abonnenten hat der Kanal aktuell. „Für Klassik ist das eine ganze Menge.“

Tatyana & the Gentlemen

Youtube ist nur eines von mehreren wirtschaftlichen Standbeinen. Im Vordergrund steht Tatyana Ryzhkovas eigene Gitarrenschule in Bremen. Darüber hinaus ist sie eine gefragte Dozentin in Masterklassen. Und schließlich ist da ja noch die aktive Musikerin, die zu Konzerten nahezu weltweit unterwegs ist. „Afrika und Australien fehlen uns noch“, erzählt sie lachend. „Ansonsten sind wir so ziemlich überall schon gewesen.“

Speziell in Deutschland gilt klassische Musik noch immer als ernste Angelegenheit, die strengen Regeln folgt. „Wir versuchen, diese Grenzen im Kopf wegzubekommen“, erklärt Tatyana. „Es gibt die Meinung, dass klassische Musik das Publikum erziehen soll. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute sagen, wenn sie nach Hause kommen: Boah, das hat mir richtig Spaß gemacht.“ Und weiter: „Es passieren gerade so viele schlimme Dinge auf der Welt – wenn man den Fernseher einschaltet, wird man davon überflutet. Ich möchte dem etwas positive Energie entgegensetzen.“

Ende Oktober ist Tatyana Ryzhkova in Italien. Zuvor hat sie ein Heimspiel – mit einem weiteren Musikprojekt: Als Tatyana & the Gentlemen spielt sie am Samstag, 15. September, ab 19 Uhr in der Michaelkirche in Heiligenfelde. „Das ist ein Crossover-Projekt“, erklärt sie. „Wir kombinieren dabei Klassik, Jazz und Pop. Sehr stimmungsvoll und sehr atmosphärisch.“ Karten gibt es für 15 Euro (ermäßigt: 10) bei Kunst & Kreativ in Barrien und an der Abendkasse.