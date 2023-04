Suppenküche wird Kaffeestube

Gabriele Beständig und Heinfried Schumacher wollen mit der Awo ab Mai die Suppenküche in Wessels Hotel als Kaffeestube fortführen. © Michael Walter

Arbeiterwohlfahrt Syke darf Wessels Hotel weiter nutzen

Nahtloser Übergang am 3. Mai

Fest am 1. Juli: 140 Jahre Wessels Hotel

Syke – Zweimal gibt’s noch Suppe in Wessels Hotel, dann ist damit erst mal Schluss. Aber es gibt einen nahtlosen Übergang: Ab dem 3. Mai bietet der Syker Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt an gleicher Stelle Kaffee und Kuchen an. Immer mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr. Aus der Suppenküche wird eine Kaffeestube. „Bis zur nächsten Suppen-Saison, die dann im November beginnt“, sagt Awo-Vorsitzender Heinfried Schumacher.

Am 14. Dezember war die erste Suppen-Ausgabe im ehemaligen Schankraum von Wessels Hotel. Die Idee dazu hatte die Awo schon im September. Schumacher wirft die Stichworte in den Raum, die damals ausschlaggebend waren: Energiekrise, explodierende Heizkosten und den Winter vor der Tür. Der Gedanke war, einmal in der Woche den Leuten einen beheizten Raum zu bieten, wo sie sich bei einer heißen Suppe aufwärmen könnten.

Ganz so dramatisch ist es letztlich nicht gekommen. Dennoch war die Suppenküche von Anfang an ein Erfolg. Weil die Awo mit ihr auch das menschliche Bedürfnis nach Geselligkeit bedient. Indem sie einen Raum geschaffen hat, an dem Menschen ganz zwanglos und unverbindlich für ein, zwei Stunden zusammenkommen und miteinander schnacken können.

Schumachers Co-Vorsitzende Gabriele Beständig bestätigt das: „Hier hat praktisch nie jemand alleine gesessen. Es sind auch tatsächlich nur vereinzelt Leute in ihrer Mittagspause gekommen. Die meisten sind wegen der Geselligkeit gekommen.“

Kooperation mit Oberschule läuft Ende April aus

Die Suppenküche war von Anfang an ein zeitlich befristetes Projekt. Wenn es Ende des Monats ausläuft, dürfte die Awo an insgesamt 20 Öffnungstagen so um die 600 Liter Suppe ausgegeben haben. „Die Gäste haben immer gefragt, wie es danach weitergeht“, erzählt Gabriele Beständig. Schnell war klar: zumindest vorerst nicht als Suppenküche. Erstens, weil die Kooperation mit der Luise-Chevalier-Oberschule Ende April ausläuft – dort hat die Awo mit Schülern des neunten Jahrgangs teilweise die Suppe gekocht – und zweitens: „Heiße Suppe im Sommer ist dann vielleicht auch nicht so das Richtige“, glaubt Heinfried Schumacher. „Höchstens ab und zu mal ‘ne kalte Fruchtsuppe.“ Und da lagen Kaffee und Kuchen nahe.

„Wir wollen aber nicht in Konkurrenz zu den Bäckerei-Cafés treten“, betont Schumacher. „Deshalb halten wir es auch ganz schlicht. Es gibt keine Torten, nur Kaffee und Butterkuchen, und den werden wir nicht selber machen, sondern einkaufen.“

Kurz vor Ostern kam laut Heinfried Schumacher das Okay von der Stadt: Die Awo darf die Räume weiternutzen, bis die Umbauphase beginnt. Deshalb rechnet Schumacher auch mit einer weiteren Suppen-Saison ab November.

140 Jahre Wessels Hotel: Feier am 1. Juli

Und noch was hat er mit der Stadtverwaltung abgeklärt: „Wir wollten ja 140 Jahre Wessels Hotel feiern. Das werden wir jetzt mit der Stadt am 1. Juli machen. Die Stadt besorgt musikalische Unterstützung und Archivar Hermann Greve erzählt etwas zur Geschichte des Hauses.“ Die Awo wird dann ganztags präsent sein: mittags mit Suppe, nachmittags mit Kaffee und Kuchen und dann mit Abendbrot. „Und es wird einen Flohmarkt geben mit Sachen aus dem Hotel“, sagt Schumacher und gerät bei dem Gedanken fast ins Schwärmen: „Was da noch alles auf dem Dachboden liegt! Zum Beispiel original Kernseife aus den 60er Jahren!“

