Bei Kaffee und Kuchen über Krimis quatschen

Von Michael Walter

Syke – Eileen Mohr zeigt bei vielen Dingen eine erfrischend pragmatische Herangehensweise: Wenn es das, was sie sucht, nicht gibt, kümmert sie sich selber drum, dass es passiert. Deshalb lädt sie jetzt zum ersten Bücherstammtisch im Café Alte Posthalterei ein. Am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr.

„Weil ich sehr gerne lese und mich darüber austausche“, erzählt sie. „Das kann man zwar auch im Internet. Ich finde es aber schöner von Angesicht zu Angesicht.“

Eileen Mohr ist 29, studierte Psychologin und ausgebildete Hundetrainerin. Groß geworden ist sie in Schleswig-Holstein. Durchs Studium verschlug es sie in den Süden. Zuletzt hat sie acht Jahre lang in Ulm gelebt. „Aber der Norden hat immer gerufen“, sagt sie. „Und ich dachte: Wenn ich jetzt nicht umziehe, dann schaffe ich es nicht mehr.“ Dass ihr Lebensgefährte einen Job in Bremen fand, kam ihr da gut zupass. Und so leben die Zwei jetzt seit kurzer Zeit in Barrien. „Wir wollten lieber etwas ländlicher wohnen“, sagt sie.

Was ihren Bücherstammtisch angeht, sagt Eileen Mohr: „Ich habe hier nichts gefunden, was so ähnlich ist, wie das, was ich vorhabe.“ Und das ist: Alle sechs bis acht Wochen zusammenkommen und ganz ungezwungen bei Kaffee und Kuchen miteinander über Bücher zu reden. Also nahm sie die Dinge selbst in die Hand und verteilte Einladungen. „Ich hab früher schon Stammtische für einen Verein in Ulm organisiert. Insofern ist das für mich jetzt nichts total Neues“, sagt sie.

Inhaltlich möchte sie den Schwerpunkt gern auf Krimis und Thriller legen. Grundsätzlich kann aber jeder kommen und jedes Buch mitbringen, das ihm gerade gefällt. Sie selbst hat zuletzt gerade „Mr. Mercedes“ von Stephen King und „Die Ewigen Toten“ von Simon Becket gelesen. Das nächste wird vermutlich „Der Wintersoldat“ von Daniel Mason werden. Kein Krimi, kein Thriller, sondern ein Roman über einen jungen Medizinstudenten aus Wien, der sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig meldet und im Winter 1914 in einem Behelfslazarett in den Karpaten landet. „Kann aber durchaus sein, dass ich heute Abend vor meinem Bücherregal stehe und denke: Nee, nee! Das muss jetzt doch was anderes sein.“

Zum Ablauf am Sonntag sagt Eileen Mohr: „Vielleicht machen wir eine kurze Vorstellungsrunde vorweg. Ich mache auch gern den Anfang. Auf keinen Fall werde ich da aber stundenlange Vorträge halten.“ Anmeldungen fände sie hilfreich. „Ich freue mich, wenn ich in etwa weiß: Kommen da jetzt eher zwei oder 20 Leute?“.

Fragen und Anmeldungen

buecherstammtisch@web.de