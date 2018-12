Justizministerin Havliza mit Syker Justiz zufrieden

Landkreis Diepholz - Von Janna Silinger. Eigentlich läuft es beim Amtsgericht in Syke ziemlich gut, das hat die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza bei einem Gespräch vor Ort festgestellt. Darin ging es um Probleme und Herausforderungen, vor denen die Justiz steht und Sorgen, die sich die Angestellten des Amtsgerichts womöglich machen. Viele Sorgen scheinen das nicht zu sein.

Barbara Havliza, die seit gut einem Jahr im Amt ist, will bis Ende 2019 alle 160 Gerichte und Justizeinrichtungen in Niedersachsen besucht haben. Bisher war sie bei der Hälfte. Ihr derzeitiges Fazit ist im Grunde nicht schlecht, auch wenn es hier und da einige Baustellen gibt. Barrierefreiheit sei einer dieser Bereiche, in denen in vielen Häusern Optimierungsbedarf herrsche.

„Hier in Syke, gerade im Haus der Nebenstelle, sieht das schon ziemlich gut aus“, meint die 60-jährige CDU-Politikerin. Im Haupthaus müsse allerdings irgendwann umgebaut werden, wann genau das passiert, sei aber noch lange nicht klar.

Auch in puncto Sicherheit müsse ein wenig aufgerüstet werden. Dazu sei es auf der einen Seite notwendig, mehr Wachtmeister einzustellen, die im Eingangsbereich aufpassen, wer das Gebäude betritt. Zudem ist ein Vorschlag und Anliegen der Ministerin, Gepäckscanner aufzustellen. Die Menschen gingen schon lange nicht mehr mit Ehrfurcht und Respekt ins Gericht.

Auch gerade vor dem Hintergrund, dass beim Amtsgericht häufig Familiendramen verhandelt werden, seien Sicherheitsvorkehrungen wichtig. „Man weiß nie, wann da mal ein unberechenbarer Mensch daherkommt“, meint Havliza. Sie betont allerdings auch, dass es bisher dahingehend in Syke keine besonderen Vorkommnisse gegeben hat. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, deren Umsetzung offenbar auch nicht eilt.

Was die Politikerin zusätzlich interessierte, war das Thema Reichsbürger in der Region. Sie habe wissen wollen, wie diese Gruppe im Landkreis auftritt, was sie für Probleme bereiten. Das sei zum Glück sehr übersichtlich. Wenn ein Reichsbürger in Erscheinung trete, würde er dem Personal des Amtsgerichts allerdings viel Arbeit machen, bestätigt auch der Geschäftsleiter der Einrichtung, Cord Stöver. Doch die Ministerin weiß: „Die legen uns auf keinen Fall lahm.“

Letzter wichtiger Punkt, über den die Anwesenden gesprochen haben, seien die personellen Engpässe. Es sei wichtig, junge Menschen zu mobilisieren und auf die Vorteile der Arbeit in der Justiz aufmerksam zu machen. Das planen die Verantwortlichen in Form von viel Präsenz bei Berufsmessen oder öffentlichen Veranstaltungen.

Außerdem müsse die Attraktivität der ländlichen Regionen gestärkt werden, damit die jungen Menschen nicht alle in die Großstädte abwandern. „Im Übrigen ist die Arbeit im Öffentlichen Dienst toll: familienfreundlich und flexible Arbeitszeiten“, so Havliza. Und das gelte bei allen Angestellten: vom Wachtmeister bis zum Richter.