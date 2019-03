Juristischer Streit um 47 Cent: Vom Alltag in einer klagefreudigen Gesellschaft

Recht und Gerechtigkeit prägen seinen Alltag: Carsten Dänekas ist neuer Direktor des Amtsgerichts Syke, hat diese Funktion vor drei Monaten übernommen.

Vor welchen Herausforderungen die Justiz steht und wie sie darauf reagiert, dazu nimmt der Amtsgerichtsdirektor, der die Nachfolge von Elisabeth Kruthaup angetreten ist, im Interview Stellung. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Dänekas, leben wir in einer klagefreudigen Gesellschaft?

Nach meiner persönlichen Erfahrung: Ja! Für mich dokumentiert sich das darin, was für Klagen mittlerweile überhaupt erhoben werden. In den überwiegenden Fällen ist ein nachvollziehbares Interesse zur Klagerhebung gegeben. Aber es gibt auch Klagen über 47 Cent Restzins-Anspruch. Zwar ist das nur ein Bagatellverfahren, für das eine mündliche Verhandlung nicht anberaumt werden muss. Aber der Aufwand, der damit verbunden ist, steht nicht mehr im Verhältnis zu dem, was erreicht werden soll. Ein weiteres Beispiel sind Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn es um geringfügige Dinge geht – wie der Zweig, der vielleicht einige wenige Zentimeter zu weit herüberragt und kaum eine Beeinträchtigung darstellt.

Und der Grund?

Wenn man sich fragt, warum das so ist, dann liegt es oft an dem fehlenden Kostenrisiko für den Kläger, der über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, die die entstehenden Kosten trägt.

Wie stark ist die Arbeitsbelastung an den Amtsgerichten gestiegen?

Die Anzahl der Verfahren ist in den vergangenen Jahren relativ gleich geblieben – im Wesentlichen jedenfalls. Das, was aber gestiegen ist, das ist mitunter der Aufwand, der mit der Durchführung eines Verfahrens verbunden ist. Ein Beispiel: Es hat in den vergangenen Jahren eine Anklage am Schöffengericht mit einem Umfang von 10.000 Seiten gegeben. Ein weiteres Beispiel ist ein Verfahren mit vier Angeklagten, bei dem es um Bitcoins und das Darknet geht. Das sind sehr komplizierte Themen. Bei den Verteidigern handelt es sich um hoch spezialisierte Anwälte, und der mit dem Verfahren verbundene Aufwand ist enorm groß. Das stellen wir in der Entwicklung schon fest, dass die Qualität einiger Verfahren – gerade im Hinblick auf schwierige Sachlagen – in den vergangenen Jahren zugenommen hat, und damit auch die Arbeitsbelastung.

Es wird zeitlich eng?

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 das Urteil zum Richtervorbehalt für die Fixierung von Patienten in der Psychiatrie gesprochen: Bevor man eine Fixierung von mehr als einer halben Stunde vornehmen darf, muss sich ein Richter vor Ort persönlich ein Bild gemacht haben und die Fixierung genehmigen – oder auch nicht. Das betrifft Psychiatrie-Patienten und auch Menschen im Strafvollzug. Es gilt immer, wenn jemand aufgrund eines richterlichen Beschlusses untergebracht ist. Und das bedeutet im Ergebnis dieser rechtlichen Entwicklung, die ja richtig ist, einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand.

Die Justiz braucht mehr Personal – das war eine konkrete politische Aussage im Landtagswahlkampf 2017. Ist sie mittlerweile umgesetzt?

Unser Personalbestand hatte sich von vormals rund 100 Bediensteten auf rund 80 reduziert. Mittlerweile haben wir die 90 wieder überschritten. Aber nur deswegen, weil wir Ausbildungsgericht sind. Wir haben Lehrlinge in sämtlichen Ausbildungsjahren zum Justizfachangestellten – und Rechtspfleger-Anwärter: Studierende, die ihre praktische Ausbildung hier in Syke machen. Die Aufgaben können natürlich nicht von den Auszubildenden erledigt werden, deshalb relativiert sich die Zahl der Beschäftigten.

Hilft die Politik?

Was die politische Aussage im Wahlkampf betrifft, so muss man fairerweise sagen: Es ist nach wie vor angestrebt, Personal einzustellen. Aber das schafft man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der sich über längere Zeit hinziehen wird. Wir bemühen uns – wie andere Institutionen und Betriebe auch – um Nachwuchskräfte. Ein Beispiel: Zum 1. Januar hat eine Vollzeitrichterin unser Amtsgericht verlassen. Ersatz bekommen wir frühestens zum 1. Juni – dann aber auch nur zu 60 Prozent, weil es nicht genügend Richter gibt! Das führt im Moment dazu, dass wir von den zehn Amtsgerichten im Bezirk Verden das höchstbelastetste Gericht sind. Der politischen Aussage würde ich nicht widersprechen wollen. Der Wille ist da. Aber es wird noch einige Jahre dauern.

Welchen Stellenwert haben die ehrenamtlichen Richter, die Schöffen?

Sie haben einen sehr, sehr großen Stellenwert. Gerade die Schöffen spielen – jeweils zwei mit einem hauptberuflichen Richter – eine gewichtige Rolle in einem Strafverfahren. Schöffen sind hochengagierte Leute mit viel Lebenserfahrung und viel Sachverstand. Für den juristischen Sachverstand ist natürlich der Berufsrichter da. Ehrenamtliche Richter sind zum Beispiel auch die Beisitzer im Landwirtschaftsgericht. Es sind Landwirte mit den speziellen Fachkenntnissen. In den acht Jahren, in denen ich das Landwirtschaftsgericht geführt habe, habe ich nie einen Sachverständigen beauftragen müssen – was mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden gewesen wäre. Wir haben es immer geschafft, strittige Sachverhalte mit den Beisitzern zu klären.

Finden sich noch immer genügend Menschen für diese verantwortungsvolle Aufgabe als Schöffe?

Ganz klar, man findet immer noch genügend Menschen. Wir haben bei den Gemeinden eine große Bewerberzahl um das Amt des Schöffen. Selbst als das Wahlverfahren beendet war, gab es immer noch Anrufe bei uns. Es gibt viel, viel mehr Bewerber als Schöffen gebraucht werden. Das ist natürlich schön.

Entlasten Schiedsleute die Justiz wirkungsvoll?

Nein. Was aber nicht an den Schiedsleuten liegt. Alle sind in unserem Bezirk hoch motiviert und kompetent. Aber sie können ja nur tätig werden, wen sie in Anspruch genommen werden. Das ist nicht so oft der Fall, dass sie die Justiz wirksam entlasten können. Wenn Schiedsleute in Anspruch genommen werden, beschränkt sich das auf einige wenige Sachverhalte – typischerweise Nachbarschaftsstreitigkeiten. Man würde sich wünschen, dass Schiedsleute öfter Ansprechpartner wären. Sie könnten vielen Bürgern mit Sicherheit weiterhelfen.

Die Digitalisierung scheint eine enorme Herausforderung für die Amtsgerichte zu sein?

Ja, aber man muss sagen, dass die Justiz dabei sehr gut aufgestellt ist. Wir haben bereits das elektronische Anwaltspostfach, das dann planmäßig in den 2020er-Jahren in die elektronische Akte eingehen soll. Das ist aufgrund der Komplexität ein ambitioniertes Verfahren für die Justiz. Es wird professionell angegangen. Seit Längerem schon finden IT-Schulungen für alle Bedienstete der Justiz statt. Beim Landgericht Verden ist dafür ein gesonderter Schulungsraum mit 18 Plätzen eingerichtet. Das ist mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, aber gerade Niedersachsen ist bei der gesamten Ausstattung vorbildlich, insbesondere im Landgerichtsbezirk Verden.

Kann und sollte die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten verbessert werden?

Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend – was sich hier in Syke beim Tag der offenen Tür der Polizei und des Amtsgerichts im vergangenen Jahr gezeigt hat. Bei der Polizei findet man immer Ansprechpartner – auch wenn es sehr kurzfristig darum geht, bei speziellen Verfahren die Sicherheit zu gewährleisten. Das läuft ganz hervorragend.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – wie würde er lauten?

Dass man insgesamt respektvoller und toleranter miteinander umgeht. Denn im Umgang des Bürgers mit der Justiz zeigt sich teilweise, dass Respekt fehlt: Mitarbeiter werden verbal oder schriftlich beschimpft, manchmal sogar bedroht. In Verhandlungen scheint manchen Leuten nicht klar zu sein, dass sie sich in einem hoheitlichen Verfahren befinden. Das ist das eine. Aber auch untereinander – im menschlichen Miteinander – ist das gegeben. Da bedarf es also mehr Toleranz. Ein Perspektivwechsel ist wichtig. Man sollte sich mal in die Rolle des anderen hineinversetzen!