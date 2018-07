Das Burdorfsche Gasthaus war Ausspannwirtschaft und Bedarfshaltestelle

„Jungs, ji mööt fleutschen“

+ Das Bild zeigt am Tisch sitzend Heinrich Klocke und seine erste Frau Anna Marie Margarethe Burdorf. Am Tisch stehend ist der Sohn Johann Heinrich Diedrich Klocke zu sehen. Die Frau mit Schürze konnte nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Das Bild wurde um 1915/16 aufgenommen. Das Bild befindet sich im Privatbesitz.

Steimke - Von Dieter Niederheide. Es war im Jahre 1875, als der Gastwirtssohn Heinrich Burdorf aus Wietzen sich in Steimke niederließ und die Steimkerin Anna Adelheid Bielefeld heiratete. In dem 1878 an der damaligen Bremen-Nienburger Chaussee, an der Ecke der heutigen Alte Poststraße, errichteten Gebäude betrieb er auch eine Gastwirtschaft.