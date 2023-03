Von Brandstiftung bis Bedrohung: Junge Syker wegen 17 Taten vor Gericht

Von: Horst Meyer

Eine Serie von Straftaten, die im März und April 2021 Polizei und Feuerwehr in Syke intensiv beschäftigten, wird derzeit im Amtsgericht Syke juristisch aufgearbeitet.

Syke – Vor dem Jugendschöffengericht haben sich zwei Heranwachsende für insgesamt 17 Straftaten zu verantworten, die sie nach Anklageschrift in wechselnder Zusammensetzung begingen.

Los ging´s am 23. März 2021 mit einer Altpapiertonne, die sie an der Hohen Straße angezündet haben sollen. Weitere Altpapier-, Restmüll und Wertstofftonnen folgten in den nächsten Tagen im gesamten Stadtgebiet. Die Spur zog sich vom Bahnhof bis zum Hansa Kino, vom Schulzentrum durch die gesamte Neustadt. Neben dem Hansakino brannte ein Altpapiercontainer. Bei dem Brand wurde auch eine Gebäudewand in Mitleidenschaft gezogen.

Flammen greifen von Papiertonne auf Dachstuhl eines bewohnten Gebäudes über

Am 3. April 2021 eskalierte es dann, als an der Hohen Straße neben einem Mehrfamilienhaus erneut eine Altpapiertonne brannte. Die Flammen ergriffen den Dachüberstand und zogen ins Gebäude, bevor die Feuerwehr den Brand stoppen konnte. Die Polizei schätzt den hier entstandenen Schaden auf mindestens 70 000 Euro am Gebäude und auf 4 000 Euro für einen Mieter an einer danach unbewohnbaren Wohnung. Dieser Vorfall wiegt in der Anklage besonders schwer, da das Gebäude bewohnt war und sich Personen im Gebäude befanden.

An anderen Tagen mussten mehrere Fahrzeuge dran glauben, die an der Straße Am Lindhof und an der Henstedter Straße abgestellt waren. Ein Fahrzeug wurde sogar entwendet und später in der Westermark festgefahren. Hinzu kommt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Täter schlagen Seitenscheibe ein und zünden Fahrersitz an

Das war auch der Fall, als einer der Jugendlichen mit einem nicht zugelassenen Moped unter Einfluss von Drogen im Schulzentrum unterwegs war. Bei einem anderen Fahrzeug wurde kurzerhand die Seitenscheibe eingeschlagen und der Fahrersitz in Brand gesteckt.

In der Schweidnitzer Straße blendete einer der Täter eine Autofahrerin mit einer starken Taschenlampe dermaßen, dass sie nicht weiterfahren konnte. Anschließend wurde das Opfer laut Anklage zusätzlich noch beleidigt und bedroht.

Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich die Gesamt-Schadensumme des Duos auf wenigstens 83 000 Euro.

Sozialarbeiter: Angeklagte sind einige Male „im bisherigen Leben falsch abgebogen“

Die Angeklagten, die nach Aussage eines Sozialarbeiters einige Male „im bisherigen Leben falsch abgebogen“ seien, saßen recht beeindruckt auf der Anklagebank. Zum Schutz der Jugendlichen verkündete der vorsitzende Richter des Schöffengerichts nach Anklageverlesung, dass die Öffentlichkeit bis zur Urteilsverkündung vom Verfahren ausgeschlossen wurde.

Der Terminankündigung war zu entnehmen, dass in der Beweiserhebung fünf Zeugen vernommen werden sollten. Wie später zu erfahren war, sind weitere Zeugen zur Aufklärung erforderlich, die jetzt in einem zweiten Termin im kommenden Monat gehört werden sollen.

Ein Urteil wird dann frühestens zum Abschluss des zweiten Termins zu erwarten sein. Wir werden weiter berichten.