Abdelhafid Catruat hat seine Stelle als erster Syker Jugendpfleger angetreten

Er ist 48 und ein Politikum: Abdelhafid Catruat. Er ist der neue Jugendpfleger der Stadt Syke. Der erste. Jahrelang hatte der Rat der Stadt darüber gestritten, ob es überhaupt nötig sei, diese Stelle zu schaffen. Ende 2018 hatte der Rat dann Ja gesagt und Geld dafür im Haushalt bereitgestellt.

Syke - Seit Anfang Juli ist Catruat jetzt im Dienst. Vorige Woche stellte er sich im Ausschuss für Generationen erstmals öffentlich vor. Seine wichtigste Aufgabe: Ein Konzept zu erstellen, mit dem die in der Stadt schon vorhandenen Angebote für Jugendliche vernetzt und verzahnt werden, und das darüber hinaus aufdeckt, an welchen Stellen es noch hapert.

Bis er das vorlegen kann, dürfte noch viel Wasser die Hache hinabfließen. Zurzeit ist er vor allem noch mit Klinkenputzen beschäftigt. Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen und Leute ihn kennenlernen lassen. „Ich führe viele Gespräche“, sagt er selbst. „Mit Vereinen, Institutionen. Ich höre mir vieles an.“ Sein erster Eindruck von Syke: Gut! Die Offenheit der Menschen hat ihn überrascht, sagt er. „Alle sind aufgeschlossen und interessiert, mit mir zusammen was zu machen.“

In welche Richtung das gehen könnte, darüber kann Catruat im Augenblick auch nur spekulieren. „Ich fange ja gerade erst an“, sagt er.

Abdelhafid Catruat stammt aus Marokko. 1971 wurde er in Al Hoceima geboren, „einem malerischen Städtchen an der Mittelmeerküste“, wie er selber sagt. „1977 bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern nach Deutschland ausgewandert und in Bremen aufgewachsen.“ In Osterholz-Tenever hat er damals viel Freizeit in einem Jugendhaus verbracht. Daran denkt er heute noch gern zurück. „Die Mitarbeiter haben mich stets gefördert und ermutigt.“

Heizungs- und Lüftungsbauer hat er nach der Schule gelernt. Und bis 2002 auch in dem Job gearbeitet. Parallel dazu hat Catruat von 1999 bis 2002 am Abendgymnasium sein Abi nachgeholt und danach bis 2007 an der Uni Bremen Sozialpädagogik studiert. Bis 2010 war er dann beim Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) und danach bis 2019 Sozialpädagoge in der offenen Kinder- und Jugendarbeit bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck.

Und jetzt ist er in Syke. Und die Erwartungshaltung seitens der Politik ist riesengroß. „Es gibt in Syke eine super Jugendarbeit“, hat er in seinen ersten Wochen im neuen Job bereits festgestellt. Damit meint er einesteils das, was im Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof passiert. Vor allem aber hat er dabei die vielen Vereine im Sinn, vom Sportclub bis zur Feuerwehr. „Das muss man nur sichtbar machen“, meint er. „Denn die beste Jugendarbeit nutzt nichts, wenn man sie nicht sieht.“

Quasi eine erste Duftmarke will Catruat in dieser Hinsicht am 13. September setzen. Da veranstalten Stadt, Kreissportbund und Polizei gemeinsam ein Straßenfußballturnier für Freizeitkicker ab 16.

Wenn Abdelhafid Catruat nicht gerade als Jugendpfleger unterwegs ist, beschäftigt er sich gerne mit Fußball und Musik. Privat lebt er in Bremen-Kattenturm. „Mit meiner eigenen interkulturellen Patchworkfamilie. Meine Frau hat polnische Wurzeln. ,Unsere‘ Kinder sind 8 und 14 Jahre alt.“

Info

Beim Street Soccer Turnier am 13. September treten Dreierteams gegeneinander an. Gespielt wird von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz am Mühlendamm. Anmeldung und weitere Infos bei Abdelhafid Catruat unter 0151/ 727 26 203 oder a.catruat@syke.de