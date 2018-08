Wo Udo Jürgens seine Singles signierte

Syke - Von Ilse-Marie Voges. Wir haben für die Syke-Geschichten bewusst alte Fotos ausgewählt, die etwas aussagen über die ehemalige Hachestadt, über Gebäude, über Händler und Leute, die hier arbeiteten und wohnten.

Von 1834/35 an waren der Mühlendamm und die Hauptstraße mit Kramermarkt, Obst-Gemüse- und Viehmärkten bestückt. Buden und Karussells waren für Kinder die Hauptattraktion. Aber Mittelpunkt des Handels war der Verkauf von Pferden, Rindern und Schweinen. Syke galt als Zentrum der Schweinemästerei und erhielt im Jahr 1897 das Recht, acht Schweinemärkte im Jahr abzuhalten.

Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Zeiten für Viehmärkte zunächst schlecht. Der Chronist Paul Sievers schrieb, dass die Jahrmärkte in Syke bedeutungslos geworden waren.

Den Mühlendamm (später die 1984 neu gebaute Straße) hatte Graf Otto von Hoya 600 Jahre zuvor anlegen lassen, um Antriebswasser für die nahe gelegene Mühle zu haben. Der Mühlendamm war allein durch den idyllischen Teich mit Grünbewuchs ein Hingucker für Bewohner und Gäste zwischen der einstigen Kolonie und dem Flecken Syke.

+ Blick auf den heutigen Mühlendamm. Die meisten der alten Häuser wurden mittlerweile abgerissen und haben moderneren Bauten Platz gemacht. © Jaursch

1834 ließen fünf Syker Bürger entlang des Mühlendamms ihre Häuser bauen. Neben der Mühle von Müller Schmidt siedelten sich der Uhrmacher Voss (später die Buchhandlung und Druckerei Pieper sowie die Drogerie Pieper), daneben Schneider Heinrich Fischer (gefolgt von Uhren und Schmuck Brebbermann) und etwas weiter im Hintergrund der Advokat Schorcht an, auf dessen Grund 1937 die Kreissparkasse entstand und als Nachbar das Verlagshaus der Kreiszeitung seinen Standort hatte.

In Erinnerung ist älteren Syker Einwohnern das Häuserensemble mit dem kleinen Obst- und Gemüseladen, das Wäsche- und Kinderbekleidungfachgeschäft Jung und das seinerzeit schöne Ambiente im Hause Adolph über der Hachebrücke. Hier gab es kostbares Porzellangeschirr, Musikinstrumente und Schallplatten. Sogar Udo Jürgens war hier in den 50/60er- Jahren zu Gast und signierte seine Singles. 1979 brannte das schöne Häuschen ab, etliche Jahre blieb der Platz eine Baulücke.

Aber der Mühlendamm hat das Gebäude mitsamt Eichenbalken, Sprossenfenstern und rustikalen Klinkern als Sahnestück 1985 zurückerhalten. Es wurde zunächst ein Restaurant mit dem Namen „Bonaparte“ in Anlehnung an Napoleons Truppen, die lange Zeit zuvor nachweislich in Syke Station machten. Heute ist an gleicher Stelle eine Fleischerei angesiedelt.

Die Häuser Pieper und Brebbermann gibt es ebenfalls längst nicht mehr. Auf dem Grund und Boden von Brebbermann hat die Kreissparkasse einen Erweiterungsbau errichten lassen. Wo Pieper und Jung ihr Geschäft betrieben, steht heute ein Wohn- und Geschäftshaus.