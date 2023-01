Jointrauchende Frau führt Syker Polizei zu Drogenplantage in Stuhr

Bei der KontrolleSykerin hat die Polizei Hinweise auf einen Drogenverkäufer gefunden. Kurz darauf standen die Beamten in einer Indoorplantage.

Die Kontrolle einer jungen Frau in Syke hat die Polizei am Mittwochnachmittag zu einer Drogenplantage in Stuhr geführt. Die Streifenwagenbesatzung hat die Frau gegen 14.30 Uhr angetroffen, als sie einen Joint geraucht haben soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei einer Durchsuchung seien weitere Betäubungsmittel bei der Frau gefunden worden. Zusätzlich haben die Beamten Hinweise auf den Verkäufer der Mittel gefunden, sodass nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung in Stuhr, Ströhener Weg, vollzogen wurde.

Im Keller des Hauses, das einem 34 Jahren alten Mann gehören soll, hätten die Beamten eine professionelle Indoorplantage mit etwa 50 Cannabis Pflanzen gefunden, außerdem ein Kilogramm getrocknetes Marihuana, schreibt die Polizei. Die Plantage und alle weiteren vorgefundenen Utensilien seien beschlagnahmt worden. Gegen die Betreiber, Verkäufer und Käufer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.