Jochen Voigt erweitert mit Tochter die Bioland-Gemüseerzeugung in Gessel

Von: Horst Meyer

Inga Dieterich und Jochen Voigt beim Ernten von Salat. © Horst Meyer

Jochen Voigt erweitert mit Tochter Inga Dieterich die Bioland-Gemüseerzeugung in Gessel. Statt Schnittblumen soll unter anderem Salat auf den Felder wachsen.

Gessel – Jochen Voigt hat im Syker Raum als langjähriger Bio-Gemüseproduzent und Vermarkter einen guten Namen. 1989 gründete er seinen landwirtschaftlichen Betrieb auf gepachteten Flächen in Gessel. Ab 2001 startete er mit einer Abo-Kiste auch die Vermarktung der eigenen Produkte, die im Laufe der Jahre einen immer breiteren Raum einnahm.

2016 stellte er den Betrieb durch eine neue Rechtsform und Aufnahme weiterer Gesellschafter auf „breitere Füße“. Die 2017 für damalige Verhältnisse „viel zu groß gebaute“ Sortierhalle erwies sich zu Beginn der Corona-Pandemie und des Lockdowns als „goldrichtig“, wie er es jetzt interessierten Berufskollegen anlässlich der Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Betriebe schilderte.

Frischekiste erfährt während Lockdown Umsatzzuwächse von 40 Prozent

Der Lockdown bescherte der „Frischekiste“, wie der Betrieb inzwischen heißt, Umsatzzuwächse von etwa 40 Prozent. Wöchentlich werden 1 200 Abo-Gemüsekisten in der Region ausgeliefert. Für die Gesellschafter ergibt sich daraus auch die Notwendigkeit, weiter zu wachsen, um die mittlerweile rund 30 Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern.

Der Lockdown bewirkte aber auch, dass Voigts Tochter Inga Dieterich sich gegen das kurz zuvor aufgenommene Studium und für die Mitarbeit im elterlichen Betrieb entschied. „Als dann in der Nachbarschaft ein Betrieb zum Verkauf stand, haben wir nicht lange überlegt. Mit familiärer Unterstützung haben wir die sechs Hektar, auf denen bisher Schnittblumen erzeugt wurden, übernommen“, berichtete Voigt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auf der neuen Fläche möchten Vater und Tochter experimentieren – was auf dem bestehenden Betrieb nach seinen Worten so nicht mehr möglich war. Natürlich weiterhin Lebensmittel in Bio-Qualität.

Betrieb muss vom Blumenanbau auf Bioland-Vorgaben umgestellt werden

Dazu muss der Betrieb in den kommenden Jahren vom konventionellen Blumenanbau mit Pflanzenschutzmitteln auf Bioland-Vorgaben umgestellt werden. Ab 2025 wird dieser Schritt vollzogen sein. Voigt bleibt Gesellschafter in dem bestehenden Betrieb. Der neue Betrieb läuft parallel dazu.

Auf der neuen Fläche befindet sich auch der Schulgarten der Grundschule Barrien. „Es ist eine Freude, den Kindern zuzusehen, wenn sie sich um die zarten Pflanzen kümmern“, freut sich Jochen Voigt. Stiefmütterchen blühen hier bereits. Unter Folie wachsen erste Salatpflanzen heran.

Mit Tochter Inga, die einen Teil des Geländes für ihre Pferde nutzt, möchte er Beerenfrüchte ebenso anbauen wie saisonales Gemüse. Beide wollen mit unterschiedlichen Sorten experimentieren, um insgesamt klimaresistenter zu werden.

Erste Beete sind bereits mit grünem Spargel und Salaten bepflanzt

Eine vorhandene Reihe mit Korkenzieherweide bleibt als Windbrecher bestehen. „Die lassen sich außerdem gut bei Floristikbetrieben vermarkten“, weiß Jochen Voigt. Erste Beete sind bereits mit grünem Spargel und Salaten bepflanzt. Der Salat befindet sich im Moment noch unter einem Folientunnel, der je nach Witterung geöffnet werden kann.

Einige Reihen Erdbeeren wachsen ebenfalls bereits unter Folie. Zwei Gewächshäuser, in denen bisher Rosen heranwuchsen, stehen ebenfalls zur Verfügung. In einem ernten Voigts bereits Salat, der unter anderem von Dirk Wolters im Hofrestaurant verarbeitet wird.