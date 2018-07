Effizienzhäuser an der Bassumer Straße wohl 2019 bezugsfertig

Syke - Von Detlef Voges. „Das war ein Riesenknäuel, jetzt haben wir aber alle Enden aufgedröselt. Alle Verträge sind unterschriebnen, alle Genehmigungen liegen vor. Es kann jetzt richtig losgehen“ – man merkt Karl-Otto Friesen die Erleichterung, gepaart mit Freude, an.

Friesen ist Mitglied der „Syker Wohn-Mix“. Die Genossenschaft plant an der Bassumer Straße 17 ein interessantes Effizienz-Projekt: Acht Wohnungen, je vier in zwei Häusern, 60 bis 110 Quadratmeter groß.

„Die Häuser verbrauchen wenig Energie“, sagt Friesen und spricht von einem 40plus-Standard mit Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe, Be- und Entlüftungssystem.

Seit einer Woche liegt der Genossenschaft die Baugenehmigung vor. Bald wird die Sohle gegossen. „Im August feiern wir die Grundsteinlegung“, so Friesen. Das Mitglied der „Wohn-Mix“ geht von einer zwölf- bis dreizehnmonatigen Bauzeit aus. „Wir werden wohl im August oder September 2019 einziehen“, glaubt er. Der Generalunternehmer stellt die Häuser schlüsselfertig hin. Das Baugrundstück ist planiert, das Areal, auf dem die Häuser entstehen, eingezäunt.

Besonderer Zuschnitt des Grundstücks

Das Grundstück hat einen besonderen Zuschnitt. Zur Bassumer Straße hin eng, weitet es sich im hinteren Bereich aus, dem eigentlichen Standort der zwei Häuser. Im vorderen Gelände sind elf Außenparkplätze vorgesehen.

Was jetzt eher reibungslos für die siebenköpfige Genossenschaft abläuft, war im Vorfeld durchaus mit Hürden gepflastert. Kompromisse mussten die Genossenschaftler mit der Stadt etwa bei der Höhe der Häuser mit Erdgeschoss und Obergeschoss eingehen. Geklärt haben sie auch mittels der Planung die Rangierfähigkeit für Feuerwehr und Entsorger im unteren engeren Bereich des Grundstücks.

Das „Syker Wohn-Mix“-Projekt ist nicht nur baulich auffällig, sondern mit dem genossenschaftlichen Gedanken auch von der Philosophie her. Die aus sieben Personen bestehende Genossenschaft hat das Grundstück gekauft. Die acht Wohnungen vermietet sie an ihre Genossenschaftler – also bezahlen die sich eigentlich selbst. Das Gemeinschaftliche nehmen die Betroffenen ernst. Sichtbar wird das auch an dem großen Gemeinschaftsraum, der beide Häuser verbindet.

Gewinne sind nicht eingeplant

Gewinne plant die „Wohn-Mix“-Gruppe nicht. Sie will günstigen Wohnraum schaffen. Von den acht Wohnungen sind zurzeit fünf vergeben, drei noch nicht. Bei Nachfragen stehen Karl-Otto Friesen (04242/77 108) und Rudolf Ruff (04242/93 62 85) für Auskünfte zur Verfügung. Kontakt ist per Mail möglich: friesen.sywomix@ewe.net oder rudolfruff@web.de.

Das Effizienz-Objekt ist nur eins von vielen Projekten, die in Syke aktuell realisiert werden oder in der konkreten Planung sind. Ein anderes Haus entsteht gut 50 Meter weiter in Höhe der Georgstraße mit acht Mietwohnungen unterschiedlicher Größe.

Sichtbar voran geht es auch auf dem Volksbank-Areal an der Hauptstraße, Ecke Straße Zum Hachepark. Das halbrunde künftige Domizil der Volksbank nimmt schon Konturen an. Nach dem Umzug weicht das alte Bankgebäude einem Mehrfamilienhaus.

Pläne für Seniorenheim längst fertig

Noch steht das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Brüning an der Hauptstraße. Die Pläne für ein Seniorenheim sind aber längst fertig. Baubeginn soll spätestens im nächsten Jahr sein.

Ein innenstadtnahes, noch unbebautes Gelände befindet sich an der Georg-Hoffmann-Straße in Sichtachse der Luise-Chevalier Straße. Auch hierfür gibt es bereits fertige Baupläne. Vorgesehen sind dreigeschossige Mehrfamilienhäuser. Das Grundstück ist von infrastruktureller Bedeutung. Es schließt unmittelbar an den Parkplatz der Berufsbildenden Schulen an. Die Stadt möchte dort planerisch auch die Parkplatzfrage generell mit dem Bauträger und dem Landkreis angehen.

Syke scheint für Bauwillige ein attraktives Pflaster zu sein. Im Rathaus spricht man von einer deutlichen Zunahme an Nachfragen. Eine Tendenz, die sich auch schon in der Statistik niedergeschlagen hat. Die Bevölkerungszahl steige jährlich kontinuierlich an, sagt Bauamtsleiter Hein Sievers.