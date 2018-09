Team Monster-BBQ fährt zu den Grill-Landesmeisterschaften

Syke - Von Frank Jaursch. Die Grill-Saison war lang in diesem Jahr. Für Sebastian Schwenen aber steht der Höhepunkt noch bevor: Der Syker Grillexperte und Inhaber von BBQ-Monster nimmt an diesem Wochenende an den Norddeutschen Grillmeisterschaften teil.

Im Rahmen der Verbrauchermesse Hanselife in Bremen dreht sich bei der „GrillGut“ am Wochenende alles ums Grillen. Herzstück der Veranstaltung ist der Kampf um den Titel der BBQ-Landesmeisterschaft. Schwenen war im vergangenen Jahr dabei und sicherte sich den Publikumspreis.

Ehrensache, dass das BBQ-Monster-Team seinen Titel in diesem Jahr verteidigen will. Seit Wochen trainiert Sebastian Schwenen gemeinsam mit Jérôme Raatz, Michael Meyer und Thorsten Lilkendey. Die Konkurrenz ist hart: Insgesamt 17 Teams bemühen sich an zwei Tagen um die Gunst des Publikums und der Jury.

Am morgigen Samstag geht es dabei um den Titel, den Schwenen im vergangenen Jahr gewann: Die Entscheidung fällt per Besucher-Voting. Jedes der vier- bis fünfköpfigen Teams hat in einem vorgegebenen Zeitrahmen 500 Holzspießchen mit Hähnchenfleisch zuzubereiten. Die „GrillGut“-Besucher dürfen kostenlos kosten und anschließend ihren Favoriten bestimmen.

Fünf Kilogramm Fleisch

Für diese Aufgabe bekommt jedes Team fünf Kilogramm Fleisch. „Macht zehn Gramm pro Spieß – das ist nicht so viel. Da muss man sich was einfallen lassen“, sagt Schwenen. Er hofft auch in diesem Jahr auf hungrige und votingfreudige Unterstützung aus Syke und umzu.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Bremer Landesgrillmeisterschaft. Auf den Grills entsteht ein vorher festgelegtes Vier-Gänge-Menü, in diesem Jahr bestehend aus einem Cobiafilet, einem Burger, einer Bratwurst (jeweils mit Beilage) und einem Dessert. Eine Expertenjury bewertet die Ergebnisse.

Was dort am Sonntag in den kleinen 25-Quadratmeter-Boxen auf unzähligen Grills entsteht, „ist manchmal schon Kochen auf Sterne-Niveau“, erklärt Schwenen anerkennend. Um da mitzuhalten, legt sich das Syker Team ins Zeug. Es gilt, Rezepte zu verfeinern, Arbeitsabläufe zu verbessern und einen präzisen Zeitplan auszuarbeiten. Jeder im Team hat seine vorher festgelegten Aufgaben. „Wir trainieren manchmal zusammen, aber auch jeder für sich“, so Schwenen.

Hektisch, aber mit Struktur

Am Sonntag geht es dann zur Sache. „Hektisch, aber strukturiert“ läuft es in der eigenen Box, beschreibt Jérôme Raatz. Erst am Ende, wenn das eigene Werk vollbracht ist, kommt man dazu, mal bei den anderen Teams vorbeizuschauen. Und die eigenen Leistungen einzusortieren. Bei einer Jury, so weiß Schwenen, ist auch immer eine Portion Glück mit dabei: Trifft man den Geschmack? Hat man die richtigen Beilagen ausgesucht?

Auch das ist ein Grund, warum der Samstag für ihn und sein Team der eigentlich wichtigere Termin ist. „Der Publikumspreis ist interessanter“, sagt Schwenen, „als vier Juroren zu beglücken“.

Die „GrillGut“ im Rahmen der Verbrauchermesse HanseLife läuft am Samstag und Sonntag auf dem Freigelände der Bürgerweide vor Halle 4 und 5.

www.hanselife.de