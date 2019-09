Jetzt ganz bestimmt: Edeka in Barrien kommt

So soll der neue Edeka-Markt in Barrien aussehen.

Der Edeka-Neubau an der Sudweyher Straße kommt. Jetzt ganz bestimmt. Darüber informierten am Mittwoch die Stadtverwaltung, der Investor und sein Berater im Barrier Ortsrat.

Barrien - Nachdem Stadtplaner Wolfram Schneider das Bauvorhaben noch einmal in seinen wesentlichen Zügen skizziert hatte, war es an Investor Hero Brahms aus Leer und seinem Berater Herbert Voss aus Oldenburg, dem Gremium zu versichern: Alle offenen Fragen mit der Besitzerin des Nachbargrundstücks seien geregelt. Wie berichtet, hatten ein paar alte Fertiggaragen auf diesem Grundstück Probleme bereitet. Die Nachbarin ist aber gleichzeitig auch Verpächterin des Grundstücks, auf dem der Neubau entsteht. Der Erbbaurechtsvertrag ist laut Brahms und Voss inzwischen notariell beurkundet.

Anbindung zum Kunst- und Kreativmarkt

Der Investor sicherte noch einmal zu, auch den von der Politik geforderten Kreisverkehr an der Einmündung der Straße Im Sande auf seine Kosten zu errichten.

Die Betreiberin des Kunst- und Kreativmarkts an der Sudweyher Straße möchte eine Verbindung vom Edeka-Parkplatz zu ihrem Geschäft. Auch das werde man so umsetzen, hieß es.

Auf seiner Sitzung im November kann der Rat der Stadt das Bauvorhaben endgültig beschließen. Baubeginn könnte dann Anfang 2020 sein. Der Barrier Ortsra t fände das gut. „Wird Zeit, dass dort nach zehn Jahren Planung was passiert“, so Ortsbürgermeister Manfred Nienaber.

„Langsam wird das Kinderkacke!“

Der nächste Dauerbrenner zeichnet sich aber vielleicht schon ab: Das Thema Straßennamen für das Baugebiet Nördlich der Moorheide wollte der Ortsrat schon vor den Sommerferien abgehakt haben. Jetzt tritt er immer noch auf der Stelle.

Im März hatten die Beratungen darüber begonnen. Im September hat der Ortsrat noch nicht einmal eine Idee, was er eigentlich will. Nur was er nicht will, ist klar.

Die Straßen nach „verdienten“ Barrier Bürgern zu benennen, nach Flüssen oder nach plattdeutschen Bezeichnungen – nichts davon fand eine Mehrheit. Heino Haake (SPD) hatte jetzt Insektennamen ins Gespräch gebracht, aber dazu keinen konkreten Vorschlag gemacht. Manfred Nienaber ist über seinen Ortsrat ziemlich angefressen. „Ich bin verwundert, dass die Einwände immer erst auf der Sitzung zur Beschlussfassung kommen. Warum sagen die nicht vorher mal was? Langsam wird das Kinderkacke!“