Einst Martini – jetzt Ambiente: Neues Restaurant an der B 6 in Barrien

Von: Frank Jaursch

Restaurantchef Mehmet Ali Sari (l.) und Mitarbeiter Rudi Kablitz freuen sich auf viele hungrige Gäste im Restaurant Ambiente. © Frank Jaursch

Das Restaurant an der B 6 in Barrien lockt mit internationalen Spezialitäten.

Barrien – Fast eineinhalb Jahre lang tat sich nicht viel an der prominenten Gastro-Adresse an der B 6 in Barrien. Jetzt ist das Leben zurückgekehrt: Dort, wo in der Vergangenheit schon das Martini, Connis Schnitzelhaus oder die Genussfabrik beheimatet waren, versucht jetzt Mehmet Ali Sari sein Glück. Seit dieser Woche hat das Ambiente geöffnet.

Mit „internationalen Spezialitäten“ möchte das Restaurant bei den Barriern punkten. Ein Blick auf die üppig ausgestattete Speisekarte verdeutlicht, wo die Schwerpunkte liegen: Griechenland, Italien und Deutschland sind tendenziell die kulinarischen Ideengeber für viele der Angebote.

Große Auswahl im Ambiente

Pizza und Pasta, Gyros und Schnitzel, Gambas und Dorade, Schweinefilet und Knipp: An Auswahl mangelt es den Gästen wahrlich nicht. Ali Sari ist ein erfahrener Gastronom: Der Delmenhorster ist seit mehr als 22 Jahren in der Branche tätig, hat unter anderem Lokale in Bad Zwischenahn und in Oldenburg betrieben.

Über Freunde hatte er von dem leer stehenden Lokal an der Barrier Straße erfahren. Und dann ging alles ziemlich schnell. Nur rund zwei Monate seien vergangen von der ersten Idee bis zum Start am vergangenen Mittwoch.

Neugierige Blicke in das Restaurant: „Es ist echt gut gelaufen“

„Es ist echt gut gelaufen“, blickt Mehmet Ali Sari auf den ersten Abend mit Geschäftsfreunden, Zulieferern und den ersten Barrier Gästen zurück. Auch das erste Feedback von den Kunden sei durchweg positiv gewesen, bestätigt Rudi Kablitz, der als „Mädchen für alles“ im Team sowohl in der Küche als auch im Service tätig ist. „Die Küche arbeitete bis zehn Uhr, wir hatten gut zu tun.“

An den ersten Tagen trudelten bereits die ersten Passanten ein und warfen neugierige Blicke in das Restaurant. Eine große Umstellung wird der Ambiente-Besuch nicht: Das Interieur blieb größtenteils unverändert gegenüber den „Genussfabrik“-Zeiten. Lediglich einige großformatige Fotos an den Wänden (etwa Al Pacino als „Pate“) setzen neue optische Highlights.

Mittags wechselndes Angebot im Ambiente

Das Küchenteam um Chefkoch Engin Avcioglu konnte sozusagen gleich loslegen. Und zwar an sieben Tagen die Woche. „Einen Tag frei gibt es nicht“, betont Ali Sari. „Wir wollen erst mal gucken, wie es läuft.“ Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr.

Mittags soll es ein wechselndes Angebot geben, kündigt Mehmet Ali Sari an. Und wenn es draußen wärmer wird, soll auch der Außenbereich „bespielt“ werden. „Wir haben alles hier“, erklärt der Restaurantchef.

Kontakt: 04242 / 599 1991