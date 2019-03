Brand einer Windenergieanlage bei Syke: Eine Nachlese

Die abgebrannte Windenergieanlage in Jardinghausen – oder das, was davon übrig ist.

Jardinghausen - Von Luka Spahr. Dunkel zeichnet sich das Gerippe am Himmel ab. Vielen Autofahrern auf der Jardinghauser Straße (L356) dürfte bei einem Blick in die Landschaft dieser Tage gleich auffallen, dass etwas nicht stimmt.

Während aus dem einen Autofenster zwei große Windenergieanlagen (WEA) zu erkennen sind, die langsam Kilowatt für Kilowatt generieren, steht auf der anderen Seite nur eine gewaltige Ruine. Vor einem Monat schlugen hier hunderte Grad heiße Flammen aus der Turbine. In der Nacht von Dienstag, 12. Februar, auf Mittwoch, 13. Februar, wurden die umliegenden Feuerwehren zu einem Feuer an der Windenergieanlage gerufen (wir berichteten).

Längst ist die sogenannte Gondel an der Spitze des Masts vollständig erkaltet. Die Wisloher Straße, die von der Jardinghauser Straße abgeht, ist noch immer für den Durchgangsverkehr gesperrt. An der Zufahrt des kleinen Feldweges, der zum Windrad führt, steht, einsam auf weiter Flur, ein kleines silbernes Auto. In eine gelbe Warnweste eingemummelt dämmert ein junger Mann hinter dem Steuer vor sich hin. Er wurde beauftragt, das Gelände um die Anlage zu sichern. Keiner soll sich der havarierten WEA nähern. Im Schichtdienst bewachen er und seine Kollegen die kleine sandige Zufahrt. Eine Standardvorkehrung.

Neue Erkenntnisse, was damals passiert ist, gibt es eine Kalenderseite später nicht. Nur Theorien. „Die Vermutung liegt nahe, dass es ein technischer Defekt war“, so Thomas Gissing von der zuständigen Polizeiinspektion. Ein Blitz könne ausgeschlossen werden, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Turm erklettert habe, um ein Feuer zu legen, sei sehr gering.

Belastbare Informationen gebe es erst, wenn Brandermittler, Kriminalpolizei und Gutachter das Gelände gesichtet hätten. Das passiere jedoch erst, wenn der Betreiber den Rückbau der Anlage, oder zumindest der Gondel, in Auftrag gebe, so der Pressesprecher.

Nicht viel von Gondel übrig

Von der besagten Gondel ist heute nicht mehr viel übrig. Einzelne Metallstangen, die durch farbige Spanngurte gesichert sind, halten das Metallgerüst zusammen. Fetzen von geschmolzenem Plastik wehen im Wind. Die Konstruktion sieht wackelig aus.

Dennoch geht von ihr keine Gefahr aus. Spät in der Nacht erhielten die Löschkräfte damals Unterstützung von einem sogenannten Havariekommando des Herstellers der WEA vom Typ Vestas V80. Zwei Experten aus Husum berieten die Feuerwehr und sicherten dann die ausgebrannte Anlage.

Wie alle Windanlagen im Landkreis Diepholz gehört das Windrad einem privaten Betreiber. Dieser bittet im Gespräch mit der Kreiszeitung darum, ungenannt zu bleiben. Wie es mit der WEA nun weitergehe? „Das steht alles noch in Verhandlung. Ich stecke jetzt mitten in den Planungen.“ Die Anlage in Jardinghausen sei die einzige, die er besitze. Neben den Ergebnissen der Brandermittler ist die Entscheidung seiner Versicherung nun ausschlaggebend dafür, wie es weitergeht. Rückbau oder Wiederaufbau? Das gleiche Modell oder ein stärkeres Modell, in der Fachsprache Repowering genannt? Ein genauer Termin für den Abriss der verbrannten Anlage steht derzeit noch nicht fest. Nur so viel: „Wir kommen der Sache näher.“