Jens Seifert bleibt Ortsbrandmeister

Barrien - Von Horst Meyer. Feuerwehr bedeutet heute mehr, als einen Misthaufen im Dorf abzulöschen. Ein Team hoch spezialisierter Freiwilliger sorgt teilweise unter Lebensgefahr dafür, dass persönliche Katastrophen sich nicht zu „Flächenbränden“ ausbreiten. Das Spektrum anfallender Arbeiten beschrieb Barriens Ortsbrandmeister Jens Seifert in seinem Jahresbericht anhand der Einsätze von 2019 in der Mitgliederversammlung.

Da ist etwa nach Sprengung eines Geldautomaten zu prüfen, ob weiter Explosionsgefahr besteht. Oder was es mit der auslaufenden Flüssigkeit aus einem verschlossenen Container der US-Army auf sich hat. Als Amtshilfe für die Polizei sind Unfallstellen auszuleuchten, Türen zu öffnen, weil dahinter hilflose Personen vermutet werden, oder auch Leichen zu bergen.

Insgesamt verzeichnete Seifert 52 Einsätze, die die 49 Aktiven der Einsatzabteilung zu bewältigen hatten. 21 dieser Einsätze während der Regelarbeitszeit, also unter erschwerten Bedingungen, weil die Einsatzkräfte ihre Arbeitsplätze verlassen mussten.

Die Barrier Brandbekämpfer arbeiten auch in einer Kreiseinheit mit, der Messgruppe. Dort kommt es zu Einsätzen in der gesamten Region. Wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Hartmut Specht in seinem Grußwort mitteilte, künftig auch im Süden des Landkreises. Einsätze und Übungsdienste nahmen insgesamt 4 336 Stunden in Anspruch. Umgerechnet 88,5 Stunden ehrenamtlicher Arbeit pro aktives Mitglied für die Allgemeinheit.

Dabei ist der Aufwand für Kinder- und Jugendfeuerwehr noch nicht einmal eingerechnet. Obwohl gerade diese für die Nachwuchsgewinnung unerlässlich sind. Kinderwartin Anja Seifert stellte bei der Versammlung der Jugendfeuerwehr fest, dass von 20 Anwesenden allein 18 aus der Kinderfeuerwehr hervorgegangen sind. Das setzt sich allerdings auch bis zur Einsatzabteilung fort.

Jens Seifert begrüßte auch fünf Jugendliche, die der Jugendfeuerwehr entwachsen sind und jetzt in die Einsatzabteilung wechseln. Er freute sich aber auch über zwei Erwachsene, die nach Barrien gezogen sind und in „ihrer Freizeit etwas Sinnvolles machen möchten“, wie er berichtete. Sie hatten die ersten Lehrgänge absolviert und bekamen ihre Schulterstücke für die Uniform überreicht.

Die anstehenden Wahlen ergaben keine Überraschungen. Jens Seiferts Dienstzeit endete nach sechs Jahren. Mit überwältigender Mehrheit bestätigte die Versammlung ihn im Amt, ebenso wie andere Funktionsträger (siehe Kasten). Hartmut Specht von der Kreisfeuerwehr nahm an der Versammlung teil, um einerseits aus der Kreisfeuerwehr zu berichten, aber auch um langjährige Mitglieder für ihr Engagement zu ehren (siehe Kasten).

Den Aktiven berichtete er, dass die „unendliche Geschichte digitale Alarmierung“ nun voraussichtlich im Sommer abgeschlossen werden kann. Bis dahin sollen die von der Stadt beschafften digitalen Meldeempfänger dann auch vom Landkreis programmiert sein und Einsatzkräfte gezielter alarmieren können.

Sykes Ordnungsamtsleiterin Freya Söchtig stellte sich vor und überbrachte Grüße und Dank von Rat und Verwaltung. Ortsbürgermeister Manfred Nienaber schloss sich für den Ortsrat an.