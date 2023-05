Jens Meißner kämpft gegen Mäuse, Mücken und Silberfischchen

Von: Oliver Dörr

Jens Meißner mit seinem Vernebler. Eine wirksame Waffe gegen Krabbeltiere. © oliver Dörr

Der Syker Schädlingsbekämpfer Jens Meißner erklärt im Gespräch mit der Kreiszeitung, was wirklich gegen die unerwünschten Untermieter wie Ameisen, Silberfischchen oder Mäuse im Haus hilft.

Syke – Ameisen in der Küche, Silberfischchen im Bad oder Mäuse in der Vorratskammer: Es gibt viele Nervtöter, die uns das Leben schwer machen können. In der Regel versuchen wir, ihnen mit Mitteln aus dem Baumarkt oder der Drogerie beizukommen. Meist mit nur mäßigem Erfolg. Spätestens wenn wir der Lage nicht mehr Herr werden, holen wir uns professionelle Hilfe. Dann kommt Jens Meißner ins Spiel. Meißner ist Schädlingsbekämpfer.

Zu seiner Profession ist der gelernte Rettungssanitäter eher zufällig gekommen, wie er sagt. „Durch die Weiterbildung ‘Tropenmedizin für ärztliche Assistenzkräfte’ sowie eine Facharbeit über Mücken habe ich immer mehr über Insekten erfahren. Irgendwann sind die Leute dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt: Was sind das für Viecher? Später fragten sie mich, ob ich sie auch wegmachen könne.“

Der 42-Jährige mag den Begriff Schädling nicht. „Alle Tiere sind für den Naturkreislauf wichtig. Nur wir Menschen machen die Tiere zum Schädling. Es ist oftmals unsere eigene Lebensweise, die sie zu einer Herausforderung für uns werden lassen. Deshalb muss ich mir zuerst überlegen, was ich verändern kann, damit die Tiere erst gar nicht zum Problem werden.“

Meißner meint damit beispielsweise die Essensreste, die wir einfach im Garten herumliegen lassen, oder die Mülltonnen, die wir nicht richtig verschließen. „Die ziehen automatisch Insekten und Nager an.“ Auch seien stehende Gewässer eine Brutstube für diverse Mückenarten. „Wenn man Regentonnen abdeckt oder Blumentöpfe, in denen das Wasser steht, ausgießt, nimmt man den Mücken automatisch die Lebensgrundlage.“

Gegen die Plagegeister helfe auch Spüli im Wasser, verrät Meißner: „Sobald ein Tropfen die Oberflächenspannung des Wassers zerstört, ist es vorbei mit ihnen.“

Nagetiere wie Ratten oder Mäuse sind damit allerdings nicht kleinzukriegen. Bei ihnen verwendet Meißner Antikoagulantien, sogenannte Blutgerinnungshemmer. „In der Regel tritt durch sie der Tod erst zwischen drei und fünf Tage nach dem Fressen ein. Dadurch können die Tiere keinen Zusammenhang zwischen Tod und Nahrungsaufnahme herstellen.“

Meist erwische diese Methode aber nur junge, unerfahrene Tiere, erklärt der Profi. „Die Alten wissen genau, wo sie gutes Futter finden, und gehen an unsere Giftköder nicht ran.“

Überlebt eine Ratte hingegen den Giftköder, kann sie Resistenzen bilden. „Das heißt, Nachkommen können immun gegen das Gift werden. Deshalb wird das Rattengift auch ständig verändert“, erklärt der Experte.

Was die wenigsten wissen: Aus einem Rattenpärchen können binnen eines Jahres schnell 1300 Ratten werden. „Das funktioniert aber nur unter Laborbedingungen“, beschwichtigt Meißner. „Also wenn sie keine Fressfeinde haben und optimale Nahrungsbedingungen vorfinden. Das ist Gott sei Dank sehr selten der Fall.“

Damit es erst gar nicht zu einem Ratten- oder Mäusebefall kommt, empfiehlt der Fachmann beispielsweise, gelbe Säcke nicht zu stapeln, sondern aufzuhängen. „Wenn die Tiere keine Futterquellen oder Versteckplätze finden, haben sie auch kein Bedürfnis, dazubleiben.“

Querlüften bei Silberfischchen, warmes Wasser bei Ameisen

Dass gegen Silberfischchen Backpulver helfe, hält der Schädlingsbekämpfer indes für großen Quatsch: „Das ist ein Ammenmärchen. Ich empfehle, bei Silberfischchen immer ausreichend querzulüften. Damit nimmt man ihnen die Wohlfühl-Atmosphäre.“

Ameisen im Bad: für viele ekelig. © jens meißner

Ameisen im Haus könnte man ganz einfach mit warmen Wasser begegnen, sagt der Experte: „Ameisen orientieren sich an Duftstoffen und bilden so ihre berühmten Ameisenstraßen. Wenn ich die mit warmen Wasser reinige, haben die Ameisen nichts mehr, an dem sie sich orientieren können.“ Zwar werde so das Nest nicht erreicht, sagt Meißner, „aber die Tiere wären dann zumindest nicht mehr im Haus“.

Gegen Maden in der Biotonne rät der Fachmann, die Abfälle mit Muschelkalk zu bestreuen. „Für die weichen Madenkörper ist der Muschelkalk sehr scharfkantig, was sie beim Verzehr von Nahrung aufschlitzt.“ Zudem rät Meißner, die Biotonne regelmäßig mit einem Hochdruckreiniger zu säubern.

Auf die Frage, ob sich die Gifte im Laufe der Jahre verbessert hätten, sagt Meißner: „Die Gifte unterliegen ständigen Veränderungen. Das muss auch sein. Schließlich arbeiten wir gegen die Natur, und die denkt mit. Die neuen Produkte sind immer biologischer und lassen sich immer besser abbauen. Wir haben in Deutschland hohe Auflagen.“

Ob Meißner durch den Klimawandel perspektivisch neue Tiere in unseren Breiten sähe, bejaht er ganz klar. „Wir haben es im letzten Jahr schon an der Nosferatu-Spinne gesehen, die normalerweise im Mittelmeerraum zuhause ist und sich auch in unseren norddeutschen Gefilden immer mehr ausbreitet.“

Jens Meißner rechnet zudem verstärkt mit eingeschleppten tropischen Mückenarten, die das Dengue-Fieber oder Malaria übertragen können. „Möglicherweise werden wir es aber auch mit Reptilien und Schlangen zu tun kriegen.“