Jazz-Pianist Vadim Neselovskyi tritt mit der Weltklasse-Cellistin Anja Lechner in Syke auf

+ © Martin Hangen Steht am 21. Januar auf der Bühne im KSK-Saal: Cellistin Anja Lechner. © Martin Hangen

Für das erste Konzert des Jahres leuchten das J und das K im Namen des Syker Konzertvereins Jazz Folk Klassik (JFK) besonders hell auf: Eine Cellistin mit klassischer Ausbildung, die an ihrem Instrument zur Weltspitze zählt – und ein Jazz-Pianist mit überragendem Renommee. Beide – Anja Lechner und Vadim Neselovskyi – eint zudem ihre große Begeisterung für Improvisationen.

Syke – Am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr stellen sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Konzertsaal der Kreissparkasse (KSK) unter Beweis.

Im Gespräch mit der Kreiszeitung lenken Gertrud und Gerd Harthus vom JFK-Vorstand den Blick zunächst nicht auf das tatsächliche Duo, sondern auf das, welches eigentlich für diesen Abend geplant war. Denn die Agentur bot dem Syker Verein nicht nur Neselovskyi, sondern mit ihm auch den Hornisten Arkady Shilkloper im Duo an. Die beiden hatten zahlreiche Auftritte miteinander und unter anderem zwischen 2013 und 2017 drei gemeinsame CDs herausgebracht.

Das Besondere: Neselovskyi ist Ukrainer – er setzte im vergangenen Jahr mit seiner Suite „Odesa“ seiner Heimatstadt ein viel beachtetes Denkmal. Und Shilkloper ist Russe. Diese beiden Künstler, harmonisch auf einer Bühne in Aktion: „Das wäre ein Appell gewesen!“, ist sich Gertrud Harthus sicher. „Ein Zeichen, das sagt: Man kann sich verstehen, wenn man nur will.“

+ Pianist Vadim Neselovskyi. © Alexander Yakimchuk

Doch die Politik machte JFK einen Strich durch die Rechnung. Neselovskyi sei „nahegelegt worden“, nicht mehr mit seinem russischen Duo-Partner zu spielen, erklärt Gerd Harthus, der über die Absage „tieftraurig“ gewesen sei.

Die Traurigkeit dauerte allerdings nicht allzu lange – denn der „Ersatz“ stellte sich als ausgesprochen hochklassiger Name heraus. Anja Lechner ist seit Langem beim unabhängigen Musiklabel ECM unter Vertrag – allein das für sich sei schon ein Qualitätsmerkmal, so Gerd Harthus. Dort hat sie laut ihrer Vita mittlerweile 30 Aufnahmen eingespielt.

Genau wie Lechner pendelt auch Neselovskyi „zwischen den Welten“: Ihre Fähigkeit zur Improvisation am Cello gilt als ebenso legendär wie seine am Piano. Die Österreicherin lebt und arbeitet in München, Neselovskyi unterrichtet am Berklee College of Music in Boston.

Insgesamt sechsmal treten die beiden im Januar gemeinsam auf. Syke ist die letzte Station – und die einzige nördlich der Donau. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf zum Preis von 22 Euro (Abendkasse: 25 Euro), unter anderem in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, im Bürgerbüro der Stadt, bei Schüttert oder bei der Kreissparkasse am Mühlendamm.