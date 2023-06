Jazz Folk Bike besticht mit internationaler Qualität

Von: Marc Lentvogt

Vieux Farka Touré hat im Garten des Syker Vorwerks begeistert. © Gerd Harthus

Gute Besucherzahlen, gutes Wetter, gute Stimmung. Das Festival Jazz Folk Bike hatte 2023 fast alles, was der Konzertverein JFK sich gewünscht hat.

Syke – Sommer 2022: Das Festival Jazz Folk Bike hat den Zuhörerinnen und Zuhörern Gänsehautmomente beschert. Allein: Die Menge an Gästen war bei verschiedenen der fünf Konzerte geringer als erhofft, wie Gerd Harthus für den Konzertverein JFK sagte. Man müsse nach der Pandemie Geduld haben. Nun ist ein weiteres Jahr vergangen, ein weiteres Festival gefeiert worden. Hat sich die Geduld ausgezahlt?

Sponsoren sind unerlässlich für die Finanzierung des Festivals

„Erwartungen voll erfüllt“, bringt es Gerd Harthus beim Gespräch am Montagmorgen auf den Punkt. „Wie so oft fängt es verhalten an mit dem Vorverkauf, dann kamen sie aber eben doch“, berichtet er. Einzig bei „Maik Krahl waren uns eindeutig zu wenig Besucher“, kommentiert er. Was seine Ehefrau Gertrud Harthus sehr schade findet, sei es doch eine „ganz junge Band“, die für ihren Auftritt im Konzertsaal der Kreissparkasse mehr Zuhörer verdient gehabt hätte.

JFK Syke freut sich über guten Besuch bei Jazz Folk Bike im Syker Vorwerk. © Jantje Ehlers

Die reinen Zuschauerzahlen sagen in diesen Zeiten indes wenig darüber aus, ob das Festival sich auch rechnet. Doch auch diesbezüglich gibt Gerd Harthus Entwarnung: „Wir sind innerhalb der Zahlen geblieben, die wir kalkuliert haben.“ Berücksichtigt werden musste dabei unter anderem die Inflation. „Jetzt nach der Pandemie zahlen wir etwa das 1,6- bis 1,7-Fache für Technik. Wir bezahlen bei den Konzerten oftmals mehr für die Technik als für die Musiker“, macht der JFK-Vorsitzende deutlich und ergänzt: „Das können wir nicht eins zu eins weitergeben an die Besucher.“

Dass es trotzdem läuft, hat einen Grund, wie das Ehepaar Harthus betont. Es sind die Stadt Syke, der Landschaftsverband Weser-Hunte, die Kreissparkasse und die Avacon – die Sponsoren. „Sonst würde das nicht funktionieren“, sagt Gertrud Hart-hus.

Zahlen gut, alles gut, könnte man in der jetzigen Lage sagen, aber der wichtigste Punkt ist am Ende natürlich die Musik. Bereits am Samstag zeigte sich, dass Vorstandsmitglied Hartmut Nagel den richtigen Riecher hatte, indem er das Project JMO und Vieux Farka Touré nach Syke holte. Letzterer befindet sich im Schlussspurt seiner mehrmonatigen Welttournee und hat geschafft, was Seltenheitswert hat, wie Gertrud Harthus sich erinnert: „Zum zweiten Mal seit ich in diesem Kulturverein bin, hat es ein Künstler geschafft, alle von ihren Sitzen zu holen.“ Der Gitarrist aus Mali im Garten des Vorwerks, gepaart mit gutem Wetter – das hat gepasst.

Konzertverein möchte nicht das Jazz Folk Bike mit Piazzetta oder Ziegelei Open Air zusammenfällt

Am Sonntagmorgen ging es mit den Oldenburgern Chapeau Manouche und ihrem Sinti Swing weiter. Auch dabei war das Wetter so gut, die Band hätte am Kreismuseum gerne auch draußen spielen könnten, aber das Team hat „einfach alle Türen aufgemacht“ und dann durfte auch dort das Fazit „Da passte alles!“ lauten, betont Gertrud Harthus.

Das Project JMO hat das Auftaktkonzert für Jazz Folk Bike 2023 gespielt. © Jantje Ehlers

Weiter ging es mit dem erwähnten Maik Krahl Quartett, ehe zum Festivalabschluss das Dimitri Monstein Ensemble auf der Bühne im Konzertsaal der Kreissparkasse Platz nahm. Auch dieses Konzert war ein Erfolg und ein gewisser Stolz ist ebenfalls bei den Organisatoren herauszuhören, ist Drummer Dimitri Monstein, der in der Bremer Glocke bereits mit Stargeiger Daniel Hope aufgetreten ist, mit seinem Ensemble doch extra für den Jazz-Folk-Bike-Auftritt aus der Schweiz angereist.

Wirtschaftlich gesund, musikalisch mit renommierten Künstlern, da kommt die Frage auf, wo die Grenzen des Jazz Folk Bike sind. In diesem Jahr wurde die Konkurrenz Ziegelei Open Air (Twistringen) und Bassum Open Air am selben Wochenende nicht gescheut, wird das auch in Zukunft so sein?

JFK fühlt sich mit dem Jazz Folk Bike in seiner „Nische“ sehr wohl

Die Antwort darauf ist ein definitives Nein von Gertrud Harthus: „Mit dem Ziegelei Open Air werden wir nicht wieder auf einen Termin gehen. Wir wollen mit zwei Sachen nicht zusammengehen, das sind die Piazzetta und das Ziegelei Open Air.“ Dass das in diesem Jahr nicht geklappt hat, habe daran gelegen, dass das Jazz Folk Bike sich nicht nur mit anderen Veranstaltungen koordinieren möchte, sondern auch darauf angewiesen ist, an allen Veranstaltungsorten am gleichen Wochenende zu Gast sein zu können.

Nur für das Konzert in Syke ist Dimitri Monstein mit seinem Ensemble aus der Schweiz eingeflogen. © Gerd Harthus

Von Konkurrenz möchten Gertrud und Gerd Harthus ohnehin gar nicht so sehr sprechen. Sicher werde die Luft für jeden einzelnen Veranstalter etwas dünner, wenn es viele Angebote gibt, doch diesen Zustand nehme JFK Syke gern in Kauf, sagt Gerd Harthus und blickt zurück in die Anfangszeiten des Jazz Folk Bike: „Als wir anfingen, war Syke der einzige Ort, an dem es solche Veranstaltungen gab. Jetzt haben sich viele Leute, viele andere Gemeinden das angeguckt oder das Bedürfnis entwickelt, so was selber zu machen. Das ist gut so.“

Und, am Ende gibt es ja auch einen Aspekt, der das Jazz Folk Bike anders macht: „Wir sind ja kein Rockfestival, wir sind Nischenmusik“, fasst Gertrud Harthus es zusammen. Die von Vorstandsmitglied Jan Fritz initiierte Werbung in den sozialen Medien und der Gewinn des großen Magazins „Jazz in Europe“ für einen Besuch in Syke macht aber deutlich: Innerhalb dieser Nische hat das Jazz Folk Bike noch viel vor.