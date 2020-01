Vor 100 Jahren: Syker tanzen ins Jahr 1920

Syke - Von Dieter Niederheide. Die Ausgaben der Syker Heimatzeitung aus Dezember 1919 haben es offenbart: Vor 100 Jahren hat man in Syke noch zu feiern verstanden. Beispiel: Per viertelseitiger Anzeige hat das Gasthaus Ritterhoff (damals Besitzer Dietrich Warneke) für den 31. Dezember 1919 zum Neujahrsball eingeladen. Es spielte die Diepholzer Stadtkapelle (Leitung Kapellmeister H. Bolte) auf, und Texte zum Mitsingen der Volkslieder gab es an der Kasse. „Freut euch des Lebens“ oder das exotische Duett aus „Die Peruanerin“ sollen bestens angekommen sein.

Auch die Schützenvereine luden zu Neujahrsbällen ein. Damals wie heute widmete sich der Chronist der Wetterlage. Und er schrieb im Dezember 1919 dazu vom Wunsch der Menschen nach einem milden Wetter zu den Festtagen. Der Grund: Man war knapp an Kohle. „Sie sind rein abgezählt“, heißt es im Bericht dazu.

Ende Dezember 1919 wurde ausführlich im Anzeigenteil über Ergebnisse aus der Sitzung des Kreistages berichtet. Eine Reihe von Ausschüssen waren besetzt worden. Unehrliche Menschen gab es damals auch nicht wenige. Beispiel: ein ehemaliger Feldgendarm aus Heiligenfelde, der mit 126 Paketen Butter am Bahnhof Hoya erwischt wurde. Dafür gab es drei Wochen Gefängnis wegen Schleichhandels.

In Barrien wurde vor dem Jahreswechsel ein Dieb, der es auf die Hühner abgesehen hatte, erwischt und, wie der Chronist schreibt, von alarmierten Gasthausbesuchern „gründlich abgerieben“. In einem hiesigen Ort wurde eine Bäckerei im Auftrag des Landrats vom Kreisrat Löwe geschlossen, weil dort Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren.

Überhaupt zeigt das Blättern in den vergilbten Seiten, dass Berichte über Strafprozesse der Strafkammer in Verden und des Schöffengerichts in Syke konstant veröffentlicht wurden. Mit Nennung des Wohnortes sowie des Vornamens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens sowie des Alters.

Wie war es eigentlich mit dem Wetter zum Jahreswechsel vor 125 Jahren (1894/95)? Der damalige Chronist schrieb dazu Ende Dezember 1894: „Das Wetter ist nicht sehr weihnachtlich, es peitscht ein heftiger Wind durch die Region, der in einen Sturm ausartet, Jedermann sehnt sich nach einem Fall von Schnee, und hoffentlich tritt das bald ein.“ Die Bitte erfüllte der sogenannte Wettergott im Januar 1895. Der Zeitungsmitarbeiter konnte dann berichten, dass es ab Anfang Januar heftig schneite. Es musste ein Morgenzug von Bremen Richtung Syke wegen der Schneemassen auf den Gleisen von einer Hilfsmaschine unterstützt werden, um vorwärtszukommen.

Das Blättern in den alten Analen kann zuweilen spannender sein als ein Krimi im Fernsehen. Schon interessant, was die Kollegen Journalisten von damals alles so berichtenswert fanden – und recht erstaunlich ist, wenn zum Beispiel Meldungen aus Thedinghausen unter der Überschrift „Aus den Nachbarstaaten“ veröffentlicht wurden. Und es wurde Januar 1895 berichtet, dass 1894 in Syke an 85 Tagen Straßenmusik aufgespielt wurde und die Bürger des Fleckens und aus Colonie Syke dafür 500 Mark spendeten. Fragt sich, wie das ausgerechnet wurde.