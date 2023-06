Jahrelanger Streit um Fahrradfurten an der B6 beigelegt

Von: Michael Walter

Frisch gemacht und unübersehbar: So müssen die Fahrradfurten an der B6 in Barrien sein, findet Holger Opitz vom ADFC-Kreisverband. © Holger Opitz

Ein Streit zwischen ADFC, Landkreis Diepholz und Landesstraßenbaubehörde ist nach mehreren Jahren beigelegt worden. Kurios: Der Landkreis muss Gerichtskosten zahlen, obwohl sie nach ADFC-Aussagen „nichts falsch gemacht haben“.

Syke – Es wirkt auf den ersten Blick ziemlich grotesk: Ein Verein wirft einer Behörde Untätigkeit vor, verklagt aber eine andere, die dafür gar nichts kann. Die eigentlich gemeinte Behörde schafft den Grund für den Streit aus dem Weg, bevor das Gericht zu einem Urteil gelangt. Und die Behörde, die alles richtig gemacht hat, bleibt auf den Gerichtskosten sitzen.

So ungefähr erschließt sich dem neutralen Beobachter die Auseinandersetzung, die sich grade zwischen dem ADFC, dem Landkreis Diepholz und der Landesstraßenbaubehörde in Nienburg abgespielt hat. Es geht dabei um die Fahrradfurten entlang der B 6 zwischen Syke und Barrien.

Landkreis ordnet Markierungen an - Straßenbaubehörde bleibt untätig

Schon 2020 habe der ADFC bemängelt, die Markierungen seien dermaßen verwittert, dass Autofahrer gar nicht mehr erkennen könnten, dass sie grade einen Radweg kreuzen, erklärt ADFC-Sprecher Holger Opitz. Es gab daraufhin eine Verkehrsschau mit der Polizei und dem Landkreis als zuständiger Verkehrsbehörde, und der Landkreis ordnete laut Opitz anschließend an, die Furten müssten neu markiert werden. Für die Ausführung der Markierungsarbeiten ist die Straßenmeisterei Bruchhausen-Vilsen zuständig, und die untersteht der Landesbehörde für Straßenbau in Nienburg.

Kurzer Einschub grundsätzlicher Art: KANN der Landkreis Diepholz als untergeordnete Verkehrsbehörde der übergeordneten Behörde in Nienburg überhaupt Anordnungen erteilen? „Ja, das ist gängige Geschäftspraxis“, erklärt Pressesprecher Eike Frenzel vom Verkehrsministerium in Hannover. „Geschwindigkeitsregelung, Fahrbahnmarkierungen und dergleichen macht der Landkreis, und die Landesbehörde ist als sogenannter Straßenbaulastträger für die Umsetzung zuständig.“

Nebenanlagen oder Verkehrszeichen?

Im konkreten Fall passierte aber jahrelang nichts. „Die Landesbehörde hat den Arbeitsauftrag vom Landkreis Diepholz einfach ignoriert“, sagt Opitz. „In Nienburg haben sie argumentiert: 2004 habe es eine Vereinbarung mit der Stadt Syke gegeben, dass die Stadt für den Unterhalt der Nebenanlagen an der B 6 zuständig sei“, erklärt Opitz. „Fahrbahnmarkierungen sind aber keine Nebenanlagen. Im Sinne des Gesetzes sind das Verkehrszeichen.“

Opitz zog also vors Verwaltungsgericht und reichte Klage ein – gegen den Landkreis Diepholz, obwohl der eigentlich alles richtig gemacht hatte. „Der Landkreis ist aber die zuständige Behörde für das Aufstellen von Verkehrsschildern. Und die Klage muss sich immer gegen die zuständige Behörde richten“, erklärt er.

Das Verfahren kam in Gang, und schließlich wurde die Straßenmeisterei tätig: Die Markierungen der Fahrradfurten sind inzwischen erneuert und geradezu vorbildlich, wie Opitz bestätigt.

Noch bevor das Verwaltungsgericht ein Urteil sprechen konnte, hatte sich der Grund für den Rechtsstreit erledigt. Opitz schrieb eine entsprechende Erklärung ans Gericht und wartet jetzt darauf, dass das Gericht das Verfahren für beendet erklärt – per Beschluss und ohne Urteil.

Der Landkreis sagt: „Im August 2022 wurde der Landkreis Diepholz vom Verwaltungsgericht zu einer Stellungnahme zum Ausbleiben der Furtmarkierung aufgefordert.“ Der Landkreis habe daraufhin Gespräche mit der Landesbehörde und der Stadt Syke geführt, und im Frühjahr dieses Jahres seien die Arbeiten ausgeführt worden.

„Die zeitliche Umsetzung fällt sicherlich aus dem Rahmen“, sagt Pressereferentin Mareike Rein. „Allerdings sind die Firmen stark ausgelastet und die Landesbehörde ist wegen des erforderlichen Ausschreibungsverfahrens nach Vergabe gebunden“, nimmt sie Nienburg regelrecht in Schutz. „Wegen der starken allgemeinen Nachfrage werden dann feste Aufträge erst bei Bedarf abgearbeitet. Im Regelfall werden erforderliche Markierungen jeweils im Frühjahr und bei entsprechender Witterung durchgeführt. Hinzu kamen unterschiedliche Auffassungen der Landesbehörde und der Stadt Syke.“ Dabei geht es – siehe oben – um die Frage, was als Nebenanlage gilt und was nicht und letztlich, wer für den Unterhalt der Markierungen zuständig ist.

Frage nach Zuständigkeit bleibt

Diese Frage ist übrigens immer noch nicht geklärt – zumindest nicht für Nienburg. Pressesprecherin Lisa Hustedt: „Unsere Straßenmeisterei hat es dann eben gemacht, bevor überhaupt nichts passiert. Denn dass die Markierungen gemacht werden mussten, ist unstrittig.“ Nur bis die Frage nach der Zuständigkeit abschließend geklärt ist, werde es noch eine Weile länger dauern.

Holger Opitz sagt: „Für den Landkreis ist es ärgerlich, weil die nichts falsch gemacht haben. Trotzdem haben sie jetzt die Gerichtskosten an der Backe. Das ist wirklich dumm.“

Was ihn hingegen wirklich aufregt, ist die Arbeitsauffassung der Landesbehörde in Nienburg. „Es ist schlimm, dass man Nienburg inzwischen mit dem Gericht kommen muss, damit die überhaupt arbeiten“, sagt er und betont ein weiteres Mal: „Der Landkreis hat keinen Fehler gemacht. Aber was Nienburg da gemacht hat, zeugt von Inkompetenz. Da muss mal mit dem Besen durchgefegt werden.“

Die nächste gerichtliche Auseinandersetzung dieser Art dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Unter den gleichen Vorzeichen. Diesmal geht es um Tempo 70 auf der Landstraße zwischen Ristedt und Fahrenhorst. Auch da hat der Landkreis das Aufstellen entsprechender Schilder angeordnet, und Nienburg setzt diese Anordnung nicht um.