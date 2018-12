Heimspiel für Arnd Zeigler und seine „Wunderbare Welt des Fußballs“ im Theater

Syke - Von Jan Dirk Wievelhove. Gesucht ist eine Sportart, die Menschen und Kulturen verbindet und auch als Zuschauer für reihenweise Lacher sorgt. Zugegeben, da kommen viele infrage, aber wohl nur eine sorgt an einem Donnerstagabend für ein ausverkauftes Haus im Syker Theater. Arnd Zeigler, Stadionsprecher von Werder Bremen, war mit seiner Satire-Show „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ zu Gast und sorgte bei den mehr als 500 Zuschauern für richtig gute Laune.

Aber warum sorgt König Fußball für so viele komische Momente und bewegt so viele Fans? Eine Antwort darauf gab Zeigler direkt zu Beginn des Abends, als er den Ballsport mit einem Theaterstück verglich. Schauspieler müssten ihren Job richtig gut beherrschen, damit der Zuschauer Spaß hat – dies sei bei Fußballern wahrlich keine Voraussetzung. Da können vergebene Großchancen und Eigentore vielleicht Mitleid, aber sicherlich viele Lachanfälle hervorrufen.

Für Zeigler, der in Kirchweyhe aufwuchs, war der Tourstopp in Syke quasi ein Heimspiel, sodass auch Verwandte und Freunde in den Reihen saßen. „Dafür habe ich 30 Jahre lang hart gearbeitet, um von Kirchweyhe nach Syke zu kommen“, erklärte der prämierte Sportjournalist, der dem Publikum genau das lieferte, was es erwartete.

„Lieber ein großer Fehler als viele kleine“

Mit witzigen und kuriosen Videoclips und Fotos vom Geschehen auf und neben dem Platz, lieferte er mehr als zwei Stunden beste Unterhaltung für echte Fans ab. Ulkige Szenen wechselten sich mit nicht ganz ernst gemeinten Weisheiten, wie zum Beispiel „lieber einen großen Fehler machen, als ganz viele kleine“, ab.

Konkret zeigte der Moderator hier aus seiner Rubrik „Kacktor des Monats“ ein Tor gegen den Duisburger Keeper Mark Flekken, der gerade etwas trank, als das Leder plötzlich im Kasten landete. Das war Situationskomik vom Feinsten, die auch dank der pointierten Moderation des Gastgebers immer wieder für Applaus sorgte.

Auch Fußballromantiker kamen auf ihre Kosten. So verglich der bekennende Werder-Fan das Fußballgeschäft von früher mit dem Millionen-Business dieser Tage. Er stellte Weltstar Cristiano Ronaldo mit seinem durchtrainierten Körper einem Bild des schottischen Fußballers Alex James (1930er) mit Hochwasserhosen gegenüber. Ob es damals schon Starschnitte gab? Geradezu deprimierend fiel der Vergleich von einer von Ronaldos Luxusvillen mit der ersten eigenen Wohnung von Günter Netzer aus. Eine Wolldecke á la Bundeswehr war nur ein Detail, das bei Zeigler fast schon Mitleid für den ehemaligen Star erregte.

Modesünden oder Drogengeschichten

Ganz aktuell wurde es bei der Aufarbeitung der zerbrochenen Männerfreundschaft zwischen Uli Hoeneß und Paul Breitner. Dafür ging er in die Blütezeit ihrer Sportlerkarrieren zurück, wo sich die beiden Bayern lange Zeit ein Doppelzimmer teilten und in Ehebetten schliefen. Ein Video aus den WDR-Archiven lieferte den Beweis dafür. Kurz schnitt er auch das Reizthema Videoassistenten an. Er ist offensichtlich kein Anhänger des jetzigen Systems, auch wenn er keine genaue Begründung lieferte. Der eigentliche Star des Abends war der Fußball selbst, den Zeigler mit Randgeschichten über Modesünden oder Drogengeschichten von Sportlern wie Legende Paul Gascoigne in Szene setzte. Von der Kreisliga bis zur Nationalmannschaft waren alle Ligen vertreten. Die Situationskomik wurde auch nicht dadurch zerstört, dass teils extrem schlechte Aufnahmen in Zeiten von HD-Fernsehen geradezu befremdlich wirken. Die leichten Seitenhiebe gegen den Hamburger SV taten ihr Übriges, um für einen gelungenen Abend beim Heimspiel in Syke zu sorgen.