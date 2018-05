40 Jahre Frühe Hilfen: Gemeinsam für die Kleinsten

Rita Albers-Sels und ihre Tochter Esther Sels betreuen bei der Lebenshilfe Kinder mit Entwicklungsverzögerungen

+ Mutter Rita Albers-Sels und Tochter Esther Sels arbeiten gemeinsam bei den Frühen Hilfen. J Foto: Husmann

Syke - „Das, was wir machen, ist vermutlich der einzige Job, in dem es von Vorteil ist, Kinder zu haben“, sagt Esther Sels. Die 33-Jährige arbeitet bei den Frühen Hilfen in Syke. Gemeinsam mit ihrer Mutter Rita Albers-Sels und rund 20 weiteren Kollegen betreuen sie Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, in Sprache oder Motorik zum Beispiel – von der Geburt an bis sie in die Grundschule kommen. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos.