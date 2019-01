50 Jahre in der Feuerwehr – und immer noch aktiv

Abzeichen und Urkunde für Hein Sievers / Ortsbrandmeister Fabian Fricke zählt 99 Einsätze im Jahr 2018

+ Bürgermeisterin Suse Laue (5.v.r.) mit Ortsbrandmeister Fabian Fricke (l.) und Stadtbrandmeister Stefan Schütte (2.v.l.) im Kreis der Geehrten und Beförderten. Foto: Meyer

Syke – „Eine Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ist heute nicht mehr so selten“, leitete Sykes Stadtbrandmeister Stefan Schütte den Punkt Ehrungen bei der Mitgliederversammlung am Samstag ein. „Selten ist dabei allerdings, dass die zu ehrende Person noch aktiv in der Feuerwehr tätig ist“, fuhr er fort. Eine solche Ehrung erfuhr Heinrich (besser bekannt als Hein) Sievers. Stefan Schütte überreichte ihm das vom niedersächsischen Innenminister verliehene Abzeichen mit Urkunde.