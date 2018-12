Ein Jahr Essen für acht Schulen

Syke - Arthur Rohlfing ist sichtlich gerührt, als ihm Schulleiter Rolf Rosenwinkel den Erlös des Weihnachtsbasars der Realschule überreicht. 2 715 Euro – das ist für ihn keineswegs eine alltäglich hohe Spendensumme. Sie ermöglicht zum Beispiel für jedes Kind an den insgesamt acht Schulen, die der Verein Sonnenkinderprojekt Namibia unterstützt, ein ganzes Jahr lang eine warme Mahlzeit pro Tag.

Der 2003 gegründete und ausschließlich ehrenamtlich geführte Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Mädchen und Jungen an den Schulen in Namibia zu unterstützen und zu fördern. Begonnen hatte alles damit, als Rohlfing zu Ohren kam, dass eine Schule in Namibia mit 600 Schülern aus finanziellem Mangel geschlossen werden sollte. Dabei seien doch lediglich 15 Euro pro Monat nötig gewesen, um die ganze Schule zu erhalten.

Kurzerhand gründete Arthur Rohlfing den Verein. Mittlerweile unterstützt der in Zusammenarbeit mit der namibischen Regierung und der deutschen Botschaft in Windhoek schon drei weiterführende Schulen und fünf Grundschulen. Darüber hinaus fördert das Sonnenkinderprojekt Nabibia auch Lehrlingswerkstätten und vermittelt namibisch-deutsche Patenschaften.

Ungefähr 85 Prozent der Schulkinder hätten keine Eltern mehr, so Rohlfing. Von daher seien die Pateneltern aus Deutschland häufig wichtige Bezugspersonen und der regelmäßige Schulbesuch für die Kinder grundlegend, um ein strukturiertes Leben führen zu können.

In Europa fast unvorstellbar, aber in Namibia Normalität: Schulferien sind bei den Kindern eher unbeliebt. Der Grund ist, dass es vielen Kindern an der Schule besser als zuhause geht.