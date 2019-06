Ein Jahr mit dem E-Auto

E-Mobilität auf dem Lande, kann das funktionieren? Ja! Unser Redakteur Burkhard Peters hat sich vor gut einem Jahr für ein E-Auto entschieden und kommt damit bestens klar – meistens jedenfalls.

Landkreis – Nicht nur reden, einfach machen. Mitte 2018 soll ein Nachfolger für mein bisheriges Auto her – und zwar ein elektrischer. Zum einen dem Klima und der Umwelt zuliebe, zum anderem mir selbst zuliebe. Als Technik-Fan probiere ich gern die neuesten Gadgets aus. Das Problem – trotz des Hypes um E-Mobilität gibt es bis heute nur eine Handvoll halbwegs erschwingliche E-Autos zu kaufen, zumal ich als gut genährter Zwei-Meter-Mann nicht in jedes hineinpasse. Am Ende fällt die Entscheidung auf einen e-up! von VW.

Und wie läuft es so? Bestens. Viele E-Autos zielen auf eine städtische Zielgruppe ab, dabei ist gerade das Land super für die neue Form der Mobilität geeignet. Denn anders als in der Stadt finden wir Landbewohner fast immer einen Parkplatz vor der Haustür, wo wir E-Autos bequem an der Steckdose aufladen können. Und selbst, wenn am Tage schon mal einige Kilometer mehr zusammenkommen können als in der Stadt, sollten 130 Kilometer Reichweite im Sommer und rund 90 Kilometer im Winter hinkommen. Acht Stunden braucht mein up’ nachts an der Steckdose um wiederaufzuladen. Wer schneller weiter muss, kann die Ladezeit mit einer Wallbox (ab 1000 Euro) in der Garage oder im Vorgarten deutlich verkürzen. Auch hier bietet das Land einen klaren Vorteil gegenüber der Stadt, wo sich kaum Platz für eine private Wallbox finden lässt. Bisher komme ich ohne aus.

Die Zahl der Ladesäulen wächst auch auf dem Lande. Einen knappen Kilometer von der Redaktion im Syker Industriegebiet entfernt kann ich meinen VW während der Arbeitszeit laden, und bekomme gleich noch ein bisschen Bewegung dazu.

Und wenn es mal weiter weg geht? Auch die erste weitere Ausfahrt mit dem Ziel Hamburg klappt problemlos. Auf halber Strecke steuere ich eine Schnellladesäule an, die mir den Akku binnen einer halben Stunde fast wieder komplett volllädt, während ich mir einen Kaffee gönne. Und schon geht es weiter. Ein dringender Termin sollte bei Auswärtstouren aber nicht im Nacken sitzen – denn eine Schnellladesäule könnte ja mal besetzt oder defekt sein. Ob das der Fall ist, sollen mir Apps auf meinem Smartphone anzeigen – aber das funktioniert nach meiner Erfahrung noch nicht zuverlässig. Deshalb plane ich bei weiteren Fahrten immer eine Reserve ein, um im Notfall auf eine andere Schnellladesäule ausweichen zu können.

Wenn es denn welche gibt. In Bremen und im Raum Verden sind einige vorhanden, im Kreis Diepholz bleibt noch viel Luft nach oben. Für eine Dienstfahrt an einem kühlen Apriltag in den Südkreis muss ich deshalb mit meiner Liebsten das Auto tauschen und mit ihrem Benziner fahren. Denn: Sobald die Außentemperatur unter zehn, zwölf Grad fällt, büßt mein up! erheblich an Reichweite ein. Da bin ich nicht sicher, ob ich das 80 Kilometer entfernte Ziel wirklich stressfrei erreiche. Und: Im Umfeld des Zielortes gibt es nur eine herkömmliche Ladesäule, an der ich vier, fünf Stunden zum Auftanken brauche – viel zu lange, denn ich muss zügig in die Redaktion zurück.

Von meinem Negativerlebnis sollten sich Interessenten für ein E-Auto aber nicht abschrecken lassen. Denn mehrere Hersteller wie Opel, Renault, Peugeot, VW oder das Start-up Sono kündigen für das kommende Jahr eine Reihe einigermaßen erschwinglicher E-Autos mit einer Mindestreichweite von 250 Kilometern auch im Winter an.

Rechnet sich ein E-Auto? Für Klima und Umwelt sowieso. Und für meinen Geldbeutel? Als knallhart rechnender Wirtschaftsredakteur muss ich ehrlich sagen: zurzeit kaum bis gar nicht. Denn für meinen up! habe ich rund 6 000 Euro mehr bezahlt als für einen vergleichbar ausgestattet Benziner – den Förderbonus von Staat, Hersteller und etwas Verhandlungsgeschick schon eingerechnet. Beim jetzigen Preisgefüge für Strom und Kraftstoffe müsste ich schon etliche Kilometer zurücklegen, bis sich mein E-Auto amortisiert. Was sich rasch ändern kann, wenn die Ölpreise in die Höhe schnellen sollten und die Strompreise stabil bleiben. Die Nebenkosten sollten allerdings deutlich niedriger ausfallen als bei einem konventionellen Auto – mein Wagen ist auf zehn Jahre steuerbefreit, und Inspektionen gehen weniger in Geld, weil sich die E-Autos viel einfacher warten lassen als Verbrenner.

Unbezahlbar bleibt das Porsche-Gefühl an jeder Ampel: E-Autos beschleunigen viel schneller als Verbrenner. Deshalb zeige ich selbst Sportwagenfahrern immer meine Rückleuchten, wenn es Grün wird.