Italienisch geht alles irgendwie besser

Festa Italiana in der Syker Innenstadt: Selten waren so viele Menschen gleichzeitig auf der Piazza beim Kreishaus wie an diesem Wochenende.

Syke - Von Claudia Spalkhaver. Syke am Samstag um 8 Uhr morgens: Die Piazza vorm Kreishaus liegt friedlich im Sonnenlicht. Keine Menschenseele zu sehen. Nur die Absperrung mit Flatterband deutet darauf hin, dass das kein normaler Samstag wird. Gegen 19 Uhr dann ein komplett anderes Bild: Es ist „Festa Italiana“. Und wahre Menschenmassen sind an diesem lauen Sommerabend unterwegs, ein Kommen und Gehen, Stimmengewirr.

Die Piazza ist mit Girlanden überspannt, an denen Wimpel in den italienischen Nationalfarben grün, weiß und rot hängen. Pagodenzelte sind aufgebaut, große Sonnenschirme und ganz viele Tische und Bänke – sogar auf dem Kreishausparkplatz und bis in die Hauptstraße hinein. Und die sind fast alle schon besetzt. Dazwischen ein zum Eisstand umgebauter Oldtimer. Dann setzt die Livemusik von der Band Voci Blu ein. Eine Sängerin im roten Kleid mit weißen Polka-Dots im 50er-Jahre-Stil, ein Saxofonist im Nadelstreifenanzug und ein Keyborder in Carabinieri-Uniform verbreiten gleich italienische Stimmung: „Azzuro“, „Felicita“ und viel, viel Amore. Wie der Carabinieri so schön sagt: „Mit diese italienische Akzente klingte alles irgendwie bessär.“ Recht hat er!

Ein Paar aus Leeste, das zwei der noch wenigen freien Sitzplätze ergattert hat, ist sehr angetan. „Nett, dass Sie uns heute hier Obdach gewähren“. In Weyhe auf dem Marktplatz ist am gleichen Abend eine Riesenveranstaltung. „Da dachten wir, gehen wir mal dahin, wo nicht ganz so viel los ist.“ Von wegen!

+ Aufmerksam wacht der Carabinieri. Eigentlich gehört er zur Band Voci Blu. © Heinfried Husmann

Ach, und zu essen und zu trinken gibt es ja auch etwas... Piadini mit unterschiedlichem Belag, Gambas, Steaks vom Wasserbüffel. Dazu kann man Wein in allen Farben bekommen, oder vielleicht doch lieber Prosecco? Zum Nachtisch ein Eis, das geht noch. Die leckere Pasta und das Wildschweinkotelett müssen bis zum nächsten Tag warten. Die letzten Gäste gehen nachts um vier.

Sonntag geht die Festa ab 11 Uhr weiter. Gegen Mittag sind schon wieder viele Plätze besetzt. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre, die Band fängt an, zu spielen. Organisatoren, Bedienungen und Besucher swingen im Rhythmus mit. Bis sechs Uhr abends ist noch Zeit, das italienische Flair in Syke zu genießen.

Welchen der italienischen Gastronomen man auch fragt: Sie sind völlig begeistert. Francesco Valentini: „Diese Fröhlichkeit, die Lust der Leute, rauszugehen – unbeschreiblich! Das war so wie beim ersten Mal, als wir die Festa ausgerichtet haben, vor fünf Jahren.“

+ Wenn alle Bänke besetzt sind, tut es auch die eigene Jacke. © Michael Walter

Auch Antonino Terrasi beschreibt die unglaubliche Stimmung: „Alles hat gepasst, die Leute hatten Spaß.“ Gibt es ein Wiedersehen? „Bestimmt!“

Bleibt nur zu sagen: „Arrivederci Ragazzi, war schön bei Euch! Bis zum nächsten Mal!“