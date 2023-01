Ist es möglich ein Mittagessen für drei Euro zuzubereiten?

Nach dem Kochen werden die Gerichte auf dem Küchentisch drapiert. © sigi schritt

Hobbykoch Heinfried Schumacher probiert, ob das möglich ist

Syke – Steigende Energiekosten und anziehende Lebensmittelpreise – viele Menschen ächzen derzeit unter den hohen Kosten. Besonders Bezieher von Bürgergeld müssen jeden Cent umdrehen. Laut Diakonie Deutschland stehen erwachsenen Bürgergeld-Beziehern 5,70 Euro pro Tag für Nahrungsmittel zur Verfügung (siehe Kasten). Doch kann mit so wenig Geld ein Mittagessen mit frischem Salat zubereitet werden?

Für das Vier-Personen-Menü stehen maximal 12 Euro zur Verfügung

Die Kreiszeitung hat die Probe aufs Exempel gemacht und Hobbykoch und Mitinitiator der AWO-Suppenküche in Syke Heinfried Schumacher gefragt, ob er bereit wäre, drei unterschiedliche Gerichte für vier Personen zu kochen. Die Herausforderung: Der Preis pro Gericht darf drei Euro nicht übersteigen. Einen Nachtisch gibt es nicht. Für das Vier-Personen-Menü stehen also maximal 12 Euro zur Verfügung.

Das Wetter ist trüb und kalt als Heinfried Schumacher mit einem freundlichen Lächeln in seine geräumige Küche lädt. Auf dem Herd steht bereits ein Topf mit geschnittenen Kartoffeln. Ansonsten sind Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Eisbergsalat, Nudeln, Hähnchenbrustfilet sowie Gewürze fein säuberlich auf der Kücheninsel aufgereiht.

Ein Rezeptbuch braucht der Hobby-Koch nicht

Die Essen, die der ehemalige Kreis- und Landtagsabgeordnete der SPD kochen will, hat er sich selbst ausgesucht: Mettkartoffel und Möhrensalat; Nudeln mit Schinken und Sahnesoße, dazu ein Tomaten-Gurkensalat sowie Hühnerfrikassee mit einem Eisbergsalat.

Ein Rezeptbuch braucht der 70-Jährige nicht. „Ich habe die Gerichte im Kopf“, sagt er. Bevor er so richtig loslegt, streift sich Schumacher erst einmal seine Schürze über.

Dass er Erfahrungen im Kochen hat, ist sofort zu spüren. Er geht planvoll vor, schnibbelt und raspelt gekonnt.

Zuerst steht das Mettkartoffelgericht an. Dafür schwitzt Schumacher Zwiebeln in einem Topf an und gibt Hackfleisch hinzu. Anschließend kommen die geschnittenen Kartoffeln dazu. Das Ganze wird mit drei Viertel Liter Brühe abgelöscht. Dann überlässt er den „Gabeleintopf“, wie er seine Kreation nennt, sich selbst. „Gut 15 Minuten müssen die Zutaten bei unterer Hitze köcheln. Bis die Kartoffeln gar sind“, wie Schumacher sagt.

In Schumachers Küche geht es zu wie auf einem Bahnhof

In der Zwischenzeit bereitet er den Möhrensalat zu. Dafür werden die Möhren geschält und geraspelt. Verfeinert werden sie mit etwas Zucker, Öl und einem Schuss Zitronensaft. „Wer mag, kann den Salat noch mit etwas Salz abrunden“, sagt Schumacher.

Jetzt geht es in Schumachers Küche zu, wie auf einem Bahnhof. Dampfende Töpfe kommen auf und verlassen den Herd. Es zischt und klappert. Für das Hühnerfrikassee, ein Klassiker der deutschen Küche, hat Schumacher bereits das Hähnchenbrustfilet vorgekocht. Grund: Für die darin enthaltene Mehlschwitze braucht er kalten Sud. „Sonst verklumpt die Schwitze“, erklärt er. Für die Herstellung zerlässt Schumacher Margarine im Topf.

Immer neuen Löffel nehmen

Anschließend gibt er Mehl und unter ständigem Rühren Hühnersud hinzu. „Die Konsistenz muss sämig sein. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Verklumpen darf das nicht“, sagt Schumacher. Anschließend schneidet er die bereits vorgekochte Hühnerbrust in kleine Stücke und gibt sie zusammen mit den Fleischbällchen aus der Tüte in den Topf. Die Bällchen sind heute das einzige Fertigprodukt. Hin und wieder schmeckt Schumacher das Essen ab. Dafür nimmt er immer einen neuen Löffel: „Das hat natürlich hygienische Gründe. Ich mache es aber auch wegen des Enzyms Amylase, das im menschlichen Speichel vorhanden ist“, stellt Schumacher klar. „Das Enzym zersetzt die Stärke. Dadurch wird die Soße wieder flüssig. Und das will ich nicht.“ Im Nachbartopf köchelt derweil der Kochbeutelreis. Nach zwanzig Minuten sind Reis und Frikassee fertig und werden je nach Belieben mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss veredelt. Dazu gibt es einen Eisberg-Salat, den Schumacher gewaschen und fein geschnitten hat. Er wird mit einem Becher Sahne und mit Mandarinen aus der Dose verfeinert.

Zuletzt wird das Nudelgericht mit Schinken und Sahne zubereitet. Dafür werden die Nudeln gekocht und der Schinken in einem Extratopf zusammen mit der Sahne erhitzt. Wer es vegetarisch mag, kann den Schinken weglassen. Anschließend wird das Ganze mit Salz, Pfeffer und feiner Brühe abgeschmeckt. Für den Tomaten-Gurkensalat werden die Tomaten in Würfel und die Gurke in Scheiben geschnitten. Hinzu kommen Zwiebelwürfel von einer halben Zwiebel sowie Gewürze. Der besondere Clou: Schumacher gibt einen Schuss Süßstoff hinzu: „Die Süße überrascht den Gaumen angenehm.“

Und wie schmecken die Gerichte? Den Mitgliedern der Redaktion, die die Gerichte probiert haben, haben sie alle gut geschmeckt.

Fazit: Kochen mit kleinem Geldbeutel ist möglich. Dabei muss auf Vitamine und Ballaststoffe nicht verzichtet werden.

Zutaten und Preise Nudeln mit Schinken-Sahne-Soße - 500 Gramm Nudeln / 1,98 Euro - Vier große Tomaten / 1,98 Euro - Salatgurke / 0,79 Euro - Sechs Scheiben gekochter Schinken / 3,18 Euro - Kosten insgesamt: 7,93 Euro ___________________________

Mettkartoffeln - Ein Kilo Rinderhack / 7,07 Euro - Eineinhalb Kilo Kartoffeln / 1,50 Euro - Zwei Zwiebeln / 0,31 Euro - Kilo Möhren / 1,89 Euro - Kosten insgesamt: 10,77 Euro ___________________________

Hühnerfrikassee mit Reis - Packung Kochbeutelreis (viermal 125-Gramm-Beutel) / 0,99 Euro - Packung Hähnchenbrustfilet / 6,90 Euro - Packung Fleischklößchen / 1,79 Euro - Kopf Eisbergsalat / 1,59 Euro . Dose Mandarinen / 0,99 Euro

. Becher Sahne / 1,09 Euro

. Kosten insgesamt: 13,35 Euro (Zwar wurde der Maximalpreis überschritten, allerdings sind andere Gerichte günstiger.)

Hinweis: Öl, Zucker, Brühe, Salz und Zitronensaft sind im Preis nicht enthalten

Hobbykoch Heinfried Schumacher in seiner Küche. Hier geht es zu wie auf einem Bahnhof: Es dampft, zischt und klappert in seiner Küche. © Sigi Schritt sigischritt@web.de