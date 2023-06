Islandstute Mimi frisst Zwiebelbaguette und verendet qualvoll

Von: Frank Jaursch

Tödliches Baguette: Islandstute Mimi starb qualvoll, nachdem Unbekannte sie mit dem für sie ungenießbaren Brot gefüttert hatten. © Martina Weris

Unbekannte haben in Barrien ein Islandpferd mit Zwiebelbaguette gefüttert - und damit vermutlich den Tod des Tieres herbeigeführt. Die Stute starb nach Angaben ihrer Besitzerin an inneren Blutungen. Ein Tierarzt beendete die Qualen.

Barrien – Anfang Juni wäre Mimi 30 geworden. Die Isländerstute lebte seit sieben Jahren auf dem Barrier Moorheidehof, einem Gnadenhof für alte oder chronisch kranke Pferde. Die letzten Stunden ihres Lebens müssen eine unerträgliche Qual gewesen sein. Mimi starb – offenbar, weil jemand das Tier mit einem Zwiebelbaguette gefüttert hatte. Der Tierarzt erlöste die Stute schließlich von ihrem Leid.

Mimis Besitzerin Martina Weris hatte sich mit einem emotionalen Appell über Facebook an die Barrier Bevölkerung gewandt. Der Vorfall mit Mimi ereignete sich bereits am 31. März. Die Erinnerungen daran verfolgen sie bis heute. „Sie lag auf der Weide“, erzählt sie im Gespräch mit der Kreiszeitung, „völlig verschwitzt. Die Schleimhäute waren ganz weiß.“ Weris holt tief Luft. „Sie hat sich so gequält.“

Pferde vertragen kein Brot

Pferde mögen Brot – doch sie vertragen es nicht. Schon gar nicht mit Zwiebeln drin. Mimi starb laut Martina Weris an inneren Blutungen. Die Barrierin musste mit ansehen, wie das tote Tier Tage später zum Abtransport an die Straße gezogen wurde. „All das möchte ich nicht noch mal erleben“, erklärt sie.

Mimis Tod hätte verhindert werden können – wenn sich der Fütterer an den mehrfach formulierten Hinweis auf den Schildern an der Weide gehalten hätte: „Bitte nicht füttern!“ steht dort – teilweise sogar noch mit einigen erklärenden Sätzen.

Weris hat sich 2017 mit ihrem Moorheidehof einen Traum erfüllt. Das 2,5-Hektar-Areal sei ihre eigene „Follyfoot-Farm“, lächelt sie mit Blick auf die Pferdehof-Fernsehserie aus den frühen 1970er-Jahren.

Martina Weris pflegt dort alte und kranke Tiere. Wie Sternchen: Die betagte Vollblutstute hat unter anderem Zahnprobleme, bekommt deshalb – wie jedes Tier auf dem Hof – speziell auf sie zugeschnittenes Futter. Auch sie und die zweite große Stute Farfarella sollen nicht gefüttert werden – nicht einmal mit Äpfeln oder Möhren. Sie können die Nahrung im Maul nicht richtig zermahlen, schlucken es in großen Stücken herunter – und drohen so an einer Schlundverstopfung elendig zu verenden.

Vergangene Woche hat Martina Weris Möhren auf der Weide gefunden – und den leeren Verpackungsmüll daneben. Weris und aufmerksame Nachbarn des Hofes haben längst begonnen, Fütterer auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Nicht alle Angesprochenen zeigen sich einsichtig. Weris kennt schon die üblichen Antworten. „Aber die mögen das doch so gern!“ oder „Das sind doch nur Möhren!“

Foto links: Martina Weris mit Sternchen und Farfarella. Foto rechts: „Bitte nicht füttern“ – eine ganze Reihe an Hinweisschildern hat Martina Weris auf ihrem Grundstück angebracht. Genützt hat es nicht. Fotos: Frank Jaursc © links: Martina Weris mit Sternchen und Farfarella. Foto rechts: „Bitte nicht füttern“ – eine ganze Reihe an Hinweisschildern hat Martina Weris auf ihrem Grundstück angebracht. Genützt hat es nicht. Fotos: Frank Jaursch

Ihre beiden Shetlandponys Zwiebel und Aragon von Weyhe hat Weris mittlerweile so weit vom Rand der Weide entfernt untergebracht, dass sie kein falsches Futter mehr angeboten bekommen können. Beide wurden laut ihrer Besitzerin in der Vergangenheit von Spaziergängern krank gefüttert, leiden jetzt unter anderem an Hufrehe (vergleichbar mit Diabetes beim Menschen). Traurige Duplizität der Ereignisse: Die Vorbesitzerin, von der Martina Weris den Hof vor sechs Jahren kaufte, habe wohl ebenfalls durch tödliche Fütterung am Weidenzaun ein Pony verloren, erzählt die Barrierin.

Facebook-Beitrag fast 900 Mal geteilt

In ihrem Facebook-Beitrag – der bislang fast 900 Mal geteilt wurde – richtet Weris drastische Worte an die fütternden Besucher. „Was stimmt mit euch nicht? Das sind meine Pferde und kein Allgemeingut. Ich füttere eure Kinder oder Hunde ja auch nicht und vor allem mit nichts, was ihnen Schmerzen bereitet oder gar zum Tod führt.“

Die Reaktionen auf ihr aufgebrachtes Posting seien ausschließlich positiv gewesen, erzählt Weris. Sie hofft, mit ihrer tragischen Geschichte zumindest ein wenig mehr Verständnis und Bewusstsein geweckt zu haben – und wenn es nur bei den Besuchern ihres Hofes ist.