Intime Momente mit minimalen Mitteln

Syke - Von Ruth Cordes. Ein Tippfehler als Ausgangspunkt für eine romantische Liebesgeschichte – das ist das Gerüst für den 2006 erschienenen E-Mail-Roman „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer. Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler präsentierten den am Sonntag im Syker Theater. Diesmal nicht als Schauspiel, sondern als szenische Lesung.

Emmi Rothner ist eine „umerzogene“ Linkshänderin und ergänzt auf der Tastatur den Buchstaben „i“ gerne mal um das „e“. Beim Schreiben einer Abo-Kündigung landet ihre Mail somit bei dem Sprachwissenschaftler Leo Leike statt beim Like-Verlag. Leo antwortet vorerst trocken gelassen. Emmi Rothner behebt ihren Fehler aber nicht und behält irrtümlicherweise den Kontakt bei. Schnell entwickelt sich die Konversation zu einer Art virtuellem Seelenaustausch.

Die Geschichte steigert sich amüsant, liebevoll und geistreich. Sie kommen sich nahe, ohne sich zu begegnen. Mal empathisch fürsorglich, mal bockig eifersüchtig durchleben die beiden in ihren Mails alle Emotionen einer beginnenden Liebe. Nur eben jeder vor seinem eigenen Computer, und nicht im realen Leben. Sie projizieren ihre Wünsche auf die virtuelle Fantasiegestalt. Schaffen aber nicht den Schritt in die nächste Dimension, in die Realität.

„Telefonsex ohne Sex und ohne Telefon“ nennt Emmi den fortschreitenden Briefwechsel, den keiner von beiden abbrechen möchte. „Schreiben ist wie Küssen, nur ohne Lippen!“, kontert Leo. Somit ist er für sie ein verklemmter Verbalerotiker.

Emmi ist verheiratet und Leo hängt einer ehemaligen Liebe nach. Beide haben Gründe in ihrer Situation zu verharren und sie nicht zu verändern. Die Anonymität des Internets ist da Seelenbalsam und teuflisch zugleich. Suchen sie doch einerseits absolute Unverbindlichkeit und andererseits totale Nähe. Emmi ist überhaupt nicht unglücklich in ihrer Ehe, da sie das absolute Vertrauen ihres Mannes genießt. Und doch ist sie einsam und vermisst die „großen Gefühle“, die in der Routine des Alltags untergehen. Leo empfindet sich als „Kosmetik für ihren abgeschminkten Ehealltag“. Für Emmi ist der E-Mail-Kontakt „gut gegen Nordwind“ und die damit verbundene Schlaflosigkeit. Er lässt die beiden Schreibenden immer tiefer in den Sog des virtuellen Blinde-Kuh-Spiels eintauchen.

Trotz der leichten Erzählform des E-Mail-Briefromans erreicht die Handlung eine überraschende Tiefe. Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler schaffen lesend eine intime Atmosphäre, die den Zuschauer in die Figuren hinein zieht. Das spärliche Bühnenbild verstärkt die Wirkung.

Wer sich im Zuschauerraum anfänglich noch an einer spaßigen voyeuristischen Position erfreute, war spätestens zum Ende des Stückes Teil der Emotion und musste sich fragen, wie man selber reagieren würde. Was würde einen davon abhalten, eine derart intime Situation Realität werden zu lassen? Skrupel? Oder die Angst vor dem eigenen Ich?