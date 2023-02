Wissenschaftlerin Louisa Lorenz über Klitoris-Mythen und Sexualität

Katrin Köster

Die Kulturwissenschaftlerin Louisa Lorenz aus Göttingen

Landkreis – Louisa Lorenz ist Kulturwissenschaftlerin und hat sich auf ein Thema spezialisiert, das bis heute vielen Menschen die Schamesröte ins Gesicht treibt. Lorenz hat sich mit dem wichtigsten weiblichen Sexualorgan beschäftigt – der Klitoris. Louisa Lorenz wird im Vorfeld des internationalen Frauentages eine Lesung und einen Workshop in Nienburg anbieten (siehe Kasten). Im Interview mit Katrin Köster spricht die Göttingerin über Mythen und Fakten rund um die Klitoris und die Sexualität.

Frau Lorenz, wir schreiben das Jahr 2023. Weibliche Sexualität und Nacktheit sind scheinbar allgegenwärtig. Gibt es wirklich noch Mythen zum Thema Klitoris?

Jede Menge. Der größte Mythos ist, dass viele denken, die Klitoris wäre nur ein kleiner Knubbel. So stellen sie sich meiner Erfahrung nach die meisten vor. Wenn sie aber erfahren, dass die Klitoris insgesamt genauso groß ist wie der Penis, dann haut das viele Leute um. Konkret ist der Klitoris-Schwellkörper genauso groß wie der Penis-Schwellkörper: Acht bis 14 Zentimeter.

Welchen Mythen über die Klitoris begegnen Sie in Ihren Seminaren?

Das ist unterschiedlich. Ein solcher Mythos ist, dass die wahre Größe der Klitoris erst in den 80er-Jahren entdeckt worden sei. Aber: Die Größe der Klitoris ist bereits seit rund 400 Jahren wissenschaftlich untersucht. Das empfinde ich als den größeren Skandal – dass dieses Wissen so lange bekannt ist und trotzdem so wenig verbreitet wurde. Ein weiterer Mythos sind die Begriffe „vaginaler oder klitoraler Orgasmus“. Sie sind in den 30er-Jahren entstanden, im Kontext der psychoanalytischen Theorie. Hier muss man wissen, dass die Klitoris und die Vagina keine zwei von einander getrennte Organe sind. Wenn man das weiß, kann man viele Dinge anders bewerten.

Die Klitoris: Über ihre Aufgaben und ihren Aufbau möchte die Göttinger Wissenschaftlerin Louisa Lorenz fundiert informieren. Grafik: Pat Hansen/ „Clit“ © Grafik: Pat Hansen/ „Clit“

Hat sich die weibliche Sexualität im Laufe der Jahrhunderte verändert?

Über die weibliche Sexualität an sich kann ich nicht sprechen – als Kulturwissenschaftlerin kann ich aber sagen, wie sich der Blick der Gesellschaft auf die weibliche Sexualität verändert hat. Ein Beispiel ist eine gängige Einstellung: „Männer und Frauen ticken anders. Männer haben mehr Lust auf Sex, Frauen weniger.“ Das ist eine Vorstellung über die weibliche Sexualität, die sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt hat. Vorher war es umgekehrt: Da galt die Frau als „zügelloses Wesen“, das viel mehr Lust auf Sex hat als der Mann. Der Wandel in diesen Sichtweisen begann im 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert galt überwiegend die Vorstellung von einer sexuell bedürfnislosen Frau, während der Sexualtrieb als ein selbstverständlicher Teil von Männlichkeit verstanden wurde. Dieses Bild ist bis heute häufig präsent. Mit Blick auf die Anatomie und Physiologie macht es keinen Sinn, davon auszugehen, dass Männer und Frauen sich grundsätzlich in ihrer Libido unterscheiden. Wir sind alle mit dem gleichen Lustpotenzial ausgestattet. Es gibt aber soziale Faktoren, die große Unterschiede schaffen.

Welche zum Beispiel?

Frauen haben nicht weniger Lust als Männer, sondern weniger sexuelle Freiheiten. Da ist zum Beispiel die Angst vor Schwangerschaft und die Last der Verhütung. Frauen sind stärker von sexualisierter Gewalt und Übergriffen betroffen, und es wird ihnen von Klein auf beigebracht, sich davor schützen zu müssen. Auch Slut-Shaming, also die Abwertung von Frauen als „Schlampe“, ist etwas, das Männer in der Regel nicht erfahren.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Clit“, dass die Vorstellung vom vaginalen Orgasmus ein Mythos sei, der vor allem von Männern ins Leben gerufen wurde. Können Sie das erklären?

Die Vorstellung des vaginalen Orgasmus' stammt aus der Psychoanalyse. Wir unterscheiden bis heute zwischen Vorspiel und Sex. Beim „richtigen Sex“ ist für viele Menschen der Penis in der Vagina. Wenn wir die Anatomie von Mann und Frau bedenken, stimuliert das Penetrieren zwar den Penis, aber nicht primär die Klitoris der Frau. Biologisch gesehen ist es so, dass viele Frauen physiologisch die Stimulation der Klitoris brauchen, um zum Höhepunkt zu kommen. Es gibt eben nicht den einen „richtigen Sex“.

Wer hat mehr Informationsbedarf in Sachen Sex – Männer oder Frauen?

Bedarf haben alle. Meine Workshops sind auch offen für alle. Unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Ich habe Männer erlebt, die sich erst nicht trauten, teilzunehmen, weil sie glaubten „ein richtiger Mann muss auch so wissen, was Frauen wollen“. Ich habe Frauen erlebt, die Witze gemacht haben, dass Männer die Klitoris nicht finden würden. Solche Dinge sind natürlich nicht hilfreich. Wenn wir korrekte Informationen haben, können wir viel besser mit unserem Sexualpartner besprechen, was uns gefällt.

Gibt es in punkto Offenheit bei den Menschen auf dem Land und in den Städten Unterschiede?

Ich würde sagen nein. Der Bedarf, darüber zu reden, ist überall da. Meine Beobachtung ist aber, dass es im ländlichen Raum tendenziell größere Berührungsängste bei dem Thema gibt, vor allem auch seitens der Politik. Sexualität ist eben gesellschaftlich immer noch sehr schambehaftet. Mir ist es wichtig, mit meiner Arbeit einen Raum zu schaffen, wo Menschen ohne Scham und Angst etwas über Sex lernen und darüber sprechen können.

