Landkreis-Einschätzung nach Tierquälerei-Vorwurf: „Insgesamt artgerechte Haltung“

Die von Tierschützern hart angeprangerten Zustände auf einem Bauernhof im Syker Ortsteil Osterholz sind keinesfalls so schlimm wie die Tierschützer sie dargestellt haben.

Tierschützer werfen einem Bauernhof in Syke Tierquälerei vor

Syke - Zu diesem Urteil kommt die Kreisverwaltung in Diepholz. Antje Tittmann, Amtstierärztin und Fachtierärztin für Tierschutz, stellt dem Hof ein unterm Strich ordentliches Zeugnis aus und spricht gegenüber der Kreiszeitung von „insgesamt artgerechter Haltung“.

Kühe, die nicht richtig laufen können, Kühe mit riesigen Geschwulsten am Leib und ein krankes Kalb, das vom Bauern mit der Heugabel gestochen, mit einem Seil oder Gurt am Vorderhuf in die Höhe gezogen und schließlich sogar mit der Schaufel eines Radladers traktiert wird: Es waren haarsträubende Szenen, mit denen die Tierschutzorganisation Metzger gegen Tiermord an die Öffentlichkeit gegangen war. Der Osterholzer Bauer hatte sich der direkten Konfrontation zunächst gestellt und behauptet, auf den Aufnahmen sei nichts Schlimmes zu sehen. „Das ist alles korrekt!“

In weiten Teilen bestätigt der Landkreis diese Aussage am Tag danach. Ausgenommen die Sache mit dem Kalb. Und die räumt inzwischen auch der Landwirt ein. Die von den Tierschützern ausdrücklich hervorgehobenen beiden Kühe mit den Geschwulsten befinden sich laut Aussage der Diepholzer Amtstierärztin inzwischen auf einem anderen Hof des Betriebs in Felde. Sie selbst habe die Tiere dort zwar nicht gesehen. Ihre Kollegen aus dem Landkreis Verden hätten ihr aber bestätigt, dass es den Tieren gut gehe.

Vorwürfe gegen Hof in Syke: Spritz-Abszesse kämen hin und wieder schon mal vor

Bei der einen Kuh sei die Geschwulst ein Eitergeschwür, das sich nach einer Injektion gebildet habe. „Solche Spritz-Abszesse kommen hin und wieder schon mal vor“, sagt Antje Tittmann. „Die werden von außen behandelt und dann geöffnet, sobald sie reif sind. Das ist hier auch passiert.“

Die andere Kuh hatte laut Tittmann einen massiven Bluterguss. „Weil das Gewebe an dieser Stelle sehr locker ist, konnte der da so groß werden. Dieses Tier ist aber schon tierärztlich untersucht worden, bevor die Tierschützer hier gewesen sind.“

Auch zu den Aufnahmen mit dem Kalb hat Antje Tittmann eine klare Meinung. „Natürlich ist das misshandelt worden! Die entscheidende Frage wird da sein: War das Vorsatz oder Fahrlässigkeit?“

Kein Verständnis hat die Amtstierärztin für das Vorgehen der Tierschützer: „Warum, zum Teufel, stellen die uns das Material nicht direkt zur Verfügung? Warum sechs Wochen später und mit so einem Brimborium?“ Tittmann meint damit die Konfrontation des Bauern mit dem Bildmaterial im Beisein der Presse.

Tierquälerei in Syke? Bildmaterial wurde erst im Nachhinein der Behörde angeboten

Wie berichtet, hatte das Veterinäramt den Hof unmittelbar nach einem Hinweis der Tierschützer kontrolliert, aber nichts Auffälliges gefunden. Erst im Nachhinein ist der Behörde das Bildmaterial angeboten worden. Antje Tittmann: „Mich wurmt das so dermaßen! Ich habe den Verdacht, da wollte uns jemand vorsätzlich als Deppen dastehen lassen. Ich finde, das ist – vorsichtig ausgedrückt – ein sehr merkwürdiges Verhalten.“

+ Misshandeltes Kalb: „Sowas wird es hier nicht mehr geben“, sagt der Geschäftsführer des landwirtschaftlichen Betriebs. © Metzger gegen Tiermord

Einen Tag nach der direkten Konfrontation mit den Tierschützern war auch der Osterholzer Landwirt gegenüber der Kreiszeitung zu einer Stellungnahme bereit. „Das mit dem Kalb war Scheiße. Das muss ich leider eingestehen. Wir hätten das Tier mit zwei, drei Mann drehen müssen.“ Er sei zu der Zeit aber gerade allein gewesen. Warum er nicht einfach auf Verstärkung gewartet hat, kann er nicht erklären. „Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach die Arbeit fertig haben.“

Sein Sohn, der den Gesamtbetrieb als Geschäftsführer leitet, erklärt den Hintergrund: „Das Kalb hatte was an der Hüfte. Entweder einen Bänderriss oder ein ausgekugeltes Gelenk. Das kann man nicht so einfach feststellen. Der Tierarzt hatte uns empfohlen, noch ein paar Tage abzuwarten, ob sich der Zustand bessert. Wenn nicht, müsse es eingeschläfert werden.“ So sei es dann später auch gekommen. „Der Tierarzt hat es dann eingeschläfert und wir haben das beim Veterinäramt gemeldet.“

Vorwürfe von Tierschützern: Fehlverhalten muss formal noch abgearbeitet werden

Der Sohn räumt wie sein Vater ein: „Sowas wie mit dem Kalb wird es hier nicht mehr geben. So viel steht fest.“

Ist die Sache für den Landkreis damit erledigt? Landrat Cord Bockhop: „Das dokumentierte Fehlverhalten bei dem einen Rind muss formal noch abgearbeitet werden. Auch wenn das Fehlverhalten eingeräumt wurde, kommt es dann zur Anhörung und so weiter.“ Über den Ausgang wolle er nicht spekulieren.

