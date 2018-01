Ines Michalowski gibt Co-Vorsitz bei den Syker Landfrauen auf

Insektenhotel und hohe Auszeichnung zum Abschied

+ © Heinfried Husmann Eine Biene für die fleißigen Vorsitzenden: Die stellvertretende Landesvorsitzende Heike Schnepel (M.) zeichnet Ines Michalowski (r.) und Birgit Thalmann mit der höchsten Landfrauen-Auszeichnung auf Landesebene aus. © Heinfried Husmann

Nordwohlde - Von Marc Lentvogt. Der Landfrauenverein Syke hat sich von seiner langjährigen 1. Vorsitzenden Ines Michalowski verabschiedet. Von nun an steht Birgit Thalmann, die die Position in den vergangenen acht Jahren im Team mit Michalowski ausgeübt hat, allein an der Spitze des Vereins.