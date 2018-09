„Innenministerin“ übernimmt

Syke - Von Frank Jaursch. Im Pressegespräch wird deutlich, was für ein eingespieltes Team die beiden sind: Joachim Schröder beginnt einen Satz, Carola Gähler vervollständigt ihn. „Wir waren ein super Gespann“, sagt Gähler. Mit Augenmerk auf dem Wort „waren“: Anfang September hat Gähler, bislang Schröders Stellvertreterin, dessen Posten als Leitung des Regionalverbands Awo Trialog übernommen.

20 Jahre lang – seit der Eröffnung des Regionalverbundes im Jahr 1998 – war Schröder für Awo Trialog tätig, in den vergangenen zwölf Jahren als Leiter der Einrichtung, die sich die Unterstützung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung zur Aufgabe gemacht hat. Was 1998 mit einem guten Dutzend Mitarbeiter und etwa 50 betreuten Personen begann, ist zu einem mittelständischen Unternehmen geworden: Knapp 50 Mitarbeiter beschäftigt Awo Trialog mittlerweile, betreut fast 200 psychisch kranke Menschen aus dem Nordkreis Diepholz.

Nun also geht der Chef – wenn auch nicht so ganz: „Ich werde ein Büro hier in Syke behalten“, erklärt er. Möglich macht das sein neuer Posten: Schröder bleibt bei der Awo, hat die Unternehmensentwicklung beim Bezirksverband Hannover übernommen. Seine Aufgabe ist es, auf gesetzliche Änderungen und neue Vorgaben zu reagieren sowie eine „inhaltliche Klammer“ um die Angebote zu setzen.

Als Schröder seinerzeit die Leitung in Syke übernahm, erbte Gähler seine Stellvertreter-Position. Und erarbeitete sich im Lauf der Zeit ein Netzwerk an Kontakten. „Joachim hat den Außenminister gemacht, ich die Innenministerin“, sagt Gähler mit einem Lächeln. Öffentlich in Erscheinung trat sie bislang eigentlich nur einmal im Jahr – dann aber richtig, als eine der Organisatorinnen des Heiligabend-Treffs im Gleis 1, der sich immer größer werdender Beliebtheit erfreut.

Nicht nur mit diesem Angebot, auch mit anderen Veranstaltungen im Gleis 1 ist es Awo Trialog in bemerkenswerter Weise gelungen, den Begriff der Inklusion mit Leben zu füllen. Diesen Weg möchte Carola Gähler weitergehen. „Ich will gestalten“, sagt sie, „ich will was bewegen.“ Menschen mit psychischen Problemen soll eine Rolle als Teil der Gesellschaft ermöglicht werden – das Leben „auf Augenhöhe“ sei hier „tatsächlich ein Ausdruck von Haltung – und kein Mantra, das wir vor uns hertragen“, so Schröder.

Dass dies an einem Ort wie dem Gleis 1 besonders gut klappt, bezeichnen Gähler und Schröder als Glücksfall. „Wir sitzen hier mittendrin“, sagt Gähler. Und ihr Vorgänger fügt grinsend hinzu: „Wir sind der Bahn dankbar für die regelmäßig verspäteten Züge“ – sorgten die doch immer wieder für unerwartete Begegnungen.

Ein Steckenpferd seiner Zeit bei Awo Trialog möchte Joachim Schröder aber auch nach dem Wechsel zum Bezirksverband nicht aufgeben: die Leidenschaft für Kabarett und Comedy, mit der er viele bekannte Künstler ins Gleis 1 gelotst hat. „Da ändert sich nichts“, betont er, „das haben wir ja schon immer ehrenamtlich in der Freizeit gemacht.“