Inklusive Gaumenfreuden in der Küche bei Pino

Syke – Von Ilse-Marie Voges. Es gibt durchaus Nachrichten, die ein angenehmes Gefühl verbreiten. Angebote, die anderen Menschen Freude bereiten, weil sie als Geschenk angenommen werden können. Eine Zuwendung dieser Art gönnt sich Giuseppe Castelluccia alias Pino, der Chef der Casa d’Italia an der Hauptstraße 44: Er kocht gemeinsam mit behinderten Menschen.

Am Sonntag, 31. März, um 12 Uhr gibt es für die Gäste einen Aperitif, um 13 Uhr wird das Essen serviert. Gemeinsam mit Anja Schulz von der Lebenshilfe (Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising) hat Pino sich zu diesem Event in seinem Restaurant entschiedenen.

Anja Schulz erzählt die Vorgeschichte: „Wir trafen die Kollegin Ines Abraham-Platter in der Casa d’Italia, unterhielten uns ganz locker über unsere Tätigkeiten und Pino meinte: Wollen wir nicht mal etwas zusammen auf den Weg bringen?“ Die Idee des gemeinsamen Kochens nahm Gestalt an. „Bei uns in der Lebenshilfe Syke überlegen wir immer wieder, wie wir Inklusion voranbringen und erlebbar machen können“, sagt Anja Schulz. Vorstellungen einer Kochgeschichte in Kooperation mit einem Lokal gab es schon länger. Deshalb war die Freude groß, dass Pino Restaurant, Küche, Team und sich selbst für die Kochshow zur Verfügung stellen will.

Die Behinderten dürfen zeigen, was sie können. Gemeinsam mit den Leuten aus der Einrichtung „Ambulant betreutes Wohnen“ – vier für den Servicebereich und fünf in der Küche – werden vier Personen der Lebenshilfe für Gaumenfreuden sorgen. „Kreativität und Selbstbewusstsein werden mit dieser Aktion gestärkt“, so Schulz.

Der Gastgeber sponsert übrigens die Veranstaltung komplett. Er stellt die Zutaten für ein Vier-Gänge-Menü und Getränke zur Verfügung. Gäste können sich Tickets im Büro der Lebenshilfe an der Hauptstraße 5 besorgen. Die Einnahmen gehen an die Lebenshilfe, an die fleißigen Köche und den Service. Alle Aktiven können gemeinsam bestimmen, wofür sie die Einnahmen ausgeben wollen.