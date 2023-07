Indisches Springkraut und Kanadische Wasserpest - Invasoren in der Hache

Von: Florian Adolph

Aus der Hache in Barrien fischt Georg Kranefoed die Wasserpest heraus. © Florian Adolph

In unserer Serie zu Neozoen und Neophyten stellen wir im ersten Teil vor: Das Indisches Springkraut und die Kanadische Wasserpest.

Landkreis Diepholz – Sie bedrohen und verdrängen die heimische Tier- und Pflanzenwelt – auch im Landkreis Diepholz gibt es invasive Arten, eingeschleppt vom Menschen. Im ersten Teil unserer Serie zu Neozoen und Neophyten wollen wir gleich zwei von ihnen vorstellen: das Indische Springkraut und die Kanadische Wasserpest, die beide an der Hache anzutreffen sind.

Neozoen / Neophyten Tiere, die seit 1492, also seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, in Gebieten außerhalb ihrer Heimat eingeführt wurden, nennt man Neozoen (Neu-Tiere).

Im Fall von Pflanzen spricht man von Neophyten (Neu-Pflanzen). Eine große Anzahl dieser Arten sind durch den Menschen in fremde Länder gekommen. Die Kreiszeitung will in dieser Reihe einige solcher Pflanzen und Tiere im Landkreis sowie den Schaden, den sie anrichten können, betrachten.

Indisches Springkraut

Das Indische Springkraut oder Drüsige Springkraut, wie es eigentlich heißt, stammt ursprünglich aus dem Himalaya-Gebiet und wurde vor etwa 250 Jahren als Gartenpflanze nach Europa gebracht. Es wächst außerordentlich schnell und kann dadurch ansässige Pflanzen verdrängen, darunter auch die beiden heimischen Arten – das Kleine und Große Springkraut, so Angelika Hanel, Stadtbiologin von Syke.

Heiko Janßen vom Weyher Ortsverband im Naturschutzbund (Nabu) erklärt: „Das Indische Springkraut hat zwar schöne Blüten, an denen bilden sich aber Samenkapseln, die aufplatzen und die Samen in die Umgebung schleudern.“ Durch seine springenden Samen vermehre sich das Kraut dann stark. Auch uferbegleitende Stauden würden da nicht mehr durchkommen und absterben. Die Artenvielfalt gehe verloren und nur das Indische Springkraut bliebe als Monokultur zurück. Monokulturen können aber kippen, erklärt Hanel. Wenn das Kraut krank werde, oder einen Fressfeind bekomme, könne so der Pflanzenbestand zusammenbrechen.

Schön anzusehen aber schädlich für die heimische Pflanzenwelt: das Indische Springkraut. © Florian Adolph

Hanel berichtet, dass die Pflanze extrem stark am ganzen Lauf der Hache vertreten sei. Dies bestätigt auch Georg Kranefoed vom Wasser- und Bodenverband Hache und Hombach. Zum Beispiel in Freidorf, das zu Neubruchhausen gehört, gäbe es „an einem Teil der Hache soviel Springkraut, dass, wenn man im Sommer oder Herbst am Gewässer entlang gehen will, man eine Machete braucht“, sagt er. Da die Pflanze an dieser Stelle niemanden direkt störe, außer die Natur, würde auch niemand Geld in die Hand nehmen, um sie zu entfernen. Kranefoed findet das schade.

Er habe einmal eine Schulklasse mit auf eine dreitägige Hachewanderung mitgenommen. „Die Kinder waren begeistert dabei, die Pflanze kaputt zu schlagen. Das war für sie ein Event“, sagt er. „Der Hamburger Nabu war auch schon an der Hache, um das Indische Springkraut auszureißen“, berichtet Janßen.

Man könne etwas gegen das Indische Springkraut entlang der Hache machen, durch jährliches Mähen, „aber das macht ja keiner“, erläutert Kranefoed. Der Wasser- und Bodenverband habe nicht die Mittel, alle Exemplare zu entfernen. Außerdem sei dies nicht seine Aufgabe. „Wir dürfen nur verbandszulässige Aufgaben nach Wasserhaushaltsgesetz durchführen, und da gehört das Mähen von Springkraut nicht dazu“, so Kranefoed.

„In den Parkanlagen wird das Gewächs allerdings entfernt“, sagt Angelika Hanel. So zum Beispiel im Europagarten und im Edgar-Deichmann-Park in Syke oder am Barrier Mühlenteich. Die Meinungen über das Indische Springkraut gehen indes auseinander, so Angelika Hanel. Fachleute, zum Beispiel vom Nabu, seien nicht begeistert, da sie Hintergrundwissen haben. Bürger würden die Pflanze üblicherweise nicht melden, anders als die gefährliche Herkulesstaude (Riesen-Bärenklau). Wohl, weil ihnen das Kraut keinen direkten Nachteil bringt und viele es als schön anzusehen empfinden. Außerdem gehen auch die blütenbesuchenden Insekten auf den Neophyt. Andererseits können durch ihn aber Pflanzen verdrängt werden, von denen andere Insekten abhängig sind.

Kanadische Wasserpest

„Uns ärgert das Zeug. Die Kanadische Wasserpest an der Hache tut uns aber viel mehr weh“, sagt Georg Kranefoed. Sie gehört ebenfalls zu den invasiven Neophyten und verdrängt einheimische Wasserpflanzen. Die Kanadische Wasserpest wurde um 1859 aus den USA und Kanada eingeschleppt. Sie liegt im Wasser mit vielen Verzweigungen „und wirkt wie ein Schwamm. Das Wasser wird aufgehalten und der Wasserstand angehoben“, erklärt Kranefoed. Problematisch werde dies, wenn Leitungen zum Entwässern, Kläranlagenabläufe oder Ähnliches in einen Fluss führen. Dann könne es zu einem Rückstau, zum Beispiel in die Kläranlage oder Drainage, kommen.

Der Kanadischen Wasserpest wird durch Abmähen mit einem Bagger mit Mähkorb beigekommen: „Früher haben wir das ganze Profil der Hache ausgemäht“, erinnert sich Kranefoed. Heute werde, wenn das Gewässer breit genug ist, nur eine Stromlinienmahd vorgenommen. In diesem Fall wird das Wasserbett so ausgemäht, dass eine geschlängelte Linie entsteht und Teile des Bewuchses stehen bleiben.

Die kanadische Wasserpest dürfte für die meisten Menschen kein so großer Blickfang sein. © Florian Adolph

Momentan wird die Kanadische Wasserpest aber von einigen ganz gerne gesehen. „Sie quält uns jetzt nicht“, so Kranefoed. Auf die Frage nach dem Warum erklärt er: „Weil die letzten Jahre so trocken waren, haben wir darauf verzichtet, die Wasserpest abzumähen. Darüber waren die Anlieger ganz froh, denn durch die Wasserpest wurde der Wasserstand angehoben.“ Durch den gehobenen Wasserstand bekommen andere Pflanzen wie zum Beispiel der Raps eine bessere Wasserversorgung.

„Vielleicht sind die Auswirkungen der Wasserpest auch nicht so negativ“, sagt Kranefoed. Wenn Schatten genug da sei, wachse die Pflanze schließlich nicht, und das sei der normale Zustand eines Gewässers wie der Hache.

Um gegen den Staudenknöterich, der ebenfalls an der Hache wächst, vorzugehen, überzeugte Kranefoed übrigens einen nahen Landwirt, seinen Zaun an die Hache zu setzen, da Rinder den Knöterich auffressen. Natürliche Feinde einzusetzen, sei die beste Methode gegen solche invasiven Pflanzen. „Für das Indische Springkraut und die Kanadische Wasserpest haben wir nur noch keine guten gefunden.“