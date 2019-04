Bremer Pilgerpaar macht in Barrien erste Station auf dem Jakobsweg

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Vormittags um zehn hatte sich das Pilger-Ehepaar Isa und Gerrit vom Jacobus-Denkmal im Innenhof der Bremer „Glocke“ verabschiedet. Mit Pilgerausweis im Rucksack und grünem Band mit der Aufschrift „Möge der Weg sich vor dir öffnen und möge Gott mit dir sein“.

Beide haben sich vorgenommen, auf dem „Baltisch-westfälischen Jakobsweg“ zu pilgern. Zunächst nur bis Osnabrück. Von dort aus wollen sie im Herbst eine weitere Etappe auf dem Weg nach Santiago de Compostela in Spanien zurücklegen.

Nach fast zehnstündiger Wanderung hatten sie ihr erstes Tagesziel erreicht: Die Barrier Bartholomäuskirche. Erschöpft waren sie, aber auch zufrieden darüber, dass sie die 20 Kilometer lange Strecke bewältigt hatten. Trotzdem: „Meine letzte längere Strecke habe ich zu Fuß auf einem Leistungsmarsch bei der Bundeswehr zurückgelegt. Da fühlte ich mich bei der Ankunft auch so beschissen wie jetzt“, berichtet Gerrit. Er stützt sich auf einen soliden Jägerstab, der ihm das Wandern erleichtert, denn beide schleppen ein beachtliches Gewicht in ihren Taschen und Rucksäcken mit.

Beide sind keine geübten Wanderer, aber sie haben erstens ein Ziel vor Augen und zweitens auch Gründe, warum sie diese Strapaze auf sich nehmen.

Isa leidet noch unter den Folgen einer Erkrankung und Gerrit, der als Handelsvertreter unterwegs ist, erlitt im vorigen Jahr zwei schlimme Unfälle. „Ich feiere jetzt in jedem Jahr drei Geburtstage“, berichtet er. Trotz der Anstrengung und spürbarer Erschöpfung zeigen sich beide sehr zuversichtlich.

Schon nach wenigen Kilometern hätten sie eine „Entschleunigung“ gespürt, als sie abseits vom Verkehr in Weyhe durch Wiesen und Felder und anschließend zwischen Lahausen und Barrien durch das Hachebruch wanderten. Sie spürten die frische Luft und die warme Sonne auf ihrer Haut und betrachteten es als gutes Zeichen, als sie an der Blumenscheune ein Storchenpaar entdeckten. „Man muss mal innehalten“, berichtet Isa. Dieses Innehalten bedeutet, dass sie zwischendurch auf den Bänken am Wegrand nicht nur die Beine sondern vor allem die Seele baumeln lassen.

Gerrit streift in seiner Freizeit häufig als Jäger durch die Feldmark. „Aber es ist ein Unterschied, ob ich einem Reh folge oder einer Muschel“, berichtet er.

In Barrien finden sie in der Kirche zunächst im Turmraum die Meditationsecke und entdecken dort auch das kleine Pilgerkästchen mit dem Pilgerstempel, den sie in ihre Ausweise drücken. Dann werden sie von Pastorin Susanne Heinemeyer empfangen, die sich über den Besuch freut und ihnen hilft, ein Quartier für die Nacht zu bekommen.

Der Weg ist das Ziel. Die erste Etappe darauf haben Isa und Gerrit als sportliche Herausforderung empfunden und sind fest entschlossen, am nächsten Tag die Etappe bis nach Harpstedt unter die Füße zu nehmen.