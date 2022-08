Im Selbstversuch: Barrier TC hat eine neue Padel-Anlage

Von: Marten Vorwerk

Viel hin und her geht es beim Padel-Tennis. Die Schläger sind kleiner, die Bälle weicher als beim Tennis. Hier gelingt mir ein ordentlicher Angriffsschlag. Wolfgang Held (r.) beobachtet die Szene. © Barrier TC

Padel-Tennis ist Trend. Um dem auch in der Region gerecht zu werden, hat der Barrier TC eine nagelneue Padel-Anlage aufgebaut. Die wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum offiziell eingeweiht. Kreiszeitungs-Volontär Marten Vorwerk hat die Anlage getestet und Padel ausprobiert.

Barrien – Eine neue Sportart boomt, ist mir erzählt worden: Padel-Tennis ist Trend. Ich gebe zu: Von Padel habe ich vorher noch nichts gehört – und das, obwohl ich Sport allgemein alles andere als abgeneigt bin. Bei einem Selbstversuch beim Barrier Tennisclub (BTC) darf ich die Sportart und die brandneue Padel-Anlage austesten und unter anderem gegen einen Jugendlichen antreten, der kürzlich erst an der Nachwuchs-Europameisterschaft teilgenommen hat. Zudem erzählen mir die Verantwortlichen etwas über den Verein und die Feiern rund um das 50-jährige Jubiläum, die am Samstag, 20. August, anstehen.

Aber erst mal rauf auf den Platz: Wolfgang Held, erster Vorsitzender des Vereins, und Geschäftsführer Stephan Voigts instruieren mich kurz. „Hier ist dein Schläger, etwas kleiner als ein Tennisschläger. Und der Ball. Er hat etwas weniger Druck als ein normaler Tennisball“, sagt Stephan Voigts zu mir und drückt mir die beiden Spielgeräte in die Hand.

Regelkunde zu Beginn

Padel-Tennis wird im Zwei-gegen-zwei gespielt. Das Feld ist kleiner als ein normales Tennisfeld, 20 mal 10 Meter, mit einem Netz in der Mitte. Die Besonderheit: Das Feld ist komplett eingerahmt, von Zaun und Glas, die als Spielfeldbegrenzung und Bande dienen. Der Ball kann nicht wegfliegen. Aus ist der Ball nur, wenn er zwar das Netz überquert, aber nicht den Boden berührt, bevor er an einer beliebigen Seite den Zaun oder das Glas trifft. Geht der Ball bei einem Schlag ins Netz, bekommt der Gegner einen Punkt, genau wie beim Tennis.

Ansonsten sind die Regeln sehr offen. Berührt der Ball erst den Boden und dann die Bande – also Zaun oder Glas – kann weitergespielt werden, so lange der Ball nicht ein zweites Mal den Boden berührt. Der Ball darf auch volley aus der Luft genommen werden.

Los geht es: Ich spiele zusammen mit Wolfgang Held gegen die Jugendlichen Jonas und Adrian. Jonas hat zuletzt an der Nachwuchs-EM im spanischen Bilbao teilgenommen.

Kurze Eingewöhnung notwendig

In den ersten fünf bis zehn Minuten gelingt mir noch nicht viel. Ich muss mich erst an Ball und Schläger gewöhnen und vor allem daran, dass weitergespielt wird, wenn der Ball hinter mir die Bande trifft. Gar nicht so leicht einzuschätzen, wie der Ball von der Bande abspringt. Währenddessen pfeffern Jonas und Adrian mir die Bälle um die Ohren, viele Punkte gelingen Wolfgang Held und mir noch nicht. Zum Glück zählen wir nicht, denke ich mir.

Kreiszeitungs-Volontär Marten Vorwerk und Vereinsvorsitzender Wolfgang Held beim Padel-Tennis auf der neuen Anlage des Barrier TC. © Privat

Nach wenigen Minuten komme ich besser rein. Mir gelingen ein paar gute Schläge in die Ecken, wo der Ball nur schwer erreichbar ist. Ein lautes „Jawohl“ brandet ein ums andere Mal von Wolfgang Held auf, als ich einen guten Schlag auspacke. Nach und nach macht es richtig Spaß. Eine Menge Action ist drin, da der Ball nur selten im Aus ist. Jederzeit muss ich hellwach sein.

Je länger wir spielen, desto anstrengender wird es. Das merke ich nach etwa 20 Minuten. Vom Fußball-Training bin ich andere Belastungen gewohnt. Nach einer knappen halben Stunde ist Feierabend. Gezählt haben wir nicht, aber Wolfgang Held und vor allem ich sind zum Ende besser reingekommen. Für einen Sieg hätte das aber sicher nicht gereicht gegen Adrian und Jonas, die vor Spielfreude sprühen.

Wir klatschen uns ab und verlassen den Court. In ein paar Minuten steht Padel-Training auf dem Programm. Erik Trümpler, einer der Padel-Experten im Verein und ausgebildeter Trainer, erwartet 17 Teilnehmer. Es ist eine der ersten Einheiten auf der brandneuen Padel-Anlage. Pünktlich zum 50. Jubiläum ist sie fertig geworden. Sehr froh ist Geschäftsführer Stephan Voigts darüber und freut sich auf das Geburtstagswochenende. „Das wird das Highlight des Jahres. Wir haben uns einiges ausgedacht.“ Es wird ab 10 Uhr ein offizielles Ranglisten-Padel-Turnier geben. Die Leute können sich am Tennis-Aufschlagsgeschwindigkeitsmessgerät versuchen.

50 Jahre BTC: Verein feiert Jubiläum

Zudem wird es Kinderschminken, eine Hüpfburg und ein Bungee-Trampolin geben, informiert Wolfgang Held über das Event am Samstag, 20. August. Er erklärt, dass die Feier ganz unter dem neuen Slogan des Vereins „Faszinierend familiär“ stehen soll. Für Erwachsene steht eine Cocktailbar bereit, Kinder dürfen sich auf einen Eiswagen freuen.

Seit 36 Jahren sind er und Stephan Voigts dabei. Früher – während Boris-Becker-Zeiten – seien fast 500 Mitglieder gezählt worden, heute wollen die Verantwortlichen wieder über die 400 kommen, erzählen sie. „Es ist das oberste Ziel, neue Mitglieder zu generieren. Das soll auch durch das Jubiläum gelingen, wo jeder herzlich eingeladen ist. Seit Beginn des Jahres haben wir etwa 50 Neue im Verein und stehen derzeit bei 360 Mitgliedern“, sagt Wolfgang Held. Stephan Voigts erklärt, dass durch das Padel-Angebot in den vergangenen Tagen bereits vier neue Mitglieder dazugekommen seien.

Mit drei Damen- und drei Herrenmannschaften sowie einigen Senioren- und Jugendteams im Tennisbereich sei der Verein gut aufgestellt, weiß Wolfgang Held. „Die Herren haben in diesem Jahr den Aufstieg in die Oberliga geschafft“, lobt er und ergänzt, dass es nicht nur um Leistungssport gehe. Auch Hobbyspieler sucht der Verein, der neben Tennis auch Fitness (Cardio) anbietet.

Für die Jubiläumsfeier haben sich die Organisatoren Wolfgang Held, Stephan Voigts sowie zweiter Vorsitzender Achim Bock und Schatzmeister Michael Pache etwas Besonderes überlegt. Was das ist, verraten sie noch nicht. Nur so viel: „Wir haben statt einer einfachen Bildergalerie einen etwas anderen Weg gefunden, um 50 Jahre BTC Revue passieren zu lassen.“

Mitmachen

Wer Padel-Tennis spielen möchte – ob BTC-Mitglied oder nicht – kann sich per Mail über padel@barriertc. de anmelden. Gäste sind für 10 Euro, Mitglieder für 5 Euro dabei. Trainingszeiten sind derzeit mittwochs ab 19 Uhr und sonntags ab 11 Uhr.