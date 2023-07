Im Schnitt ziemlich gut: Syker Abi-Jahrgang 2023 nimmt Abschied

Von: Frank Jaursch

Teilen

Eine Rose, ein Bleistift und Blumensamen für jeden Absolventen: Abiturient Eddy Wilhelm Ali Dubiel nimmt die Glückwünsche von seiner Tutorin Stefanie Liebich-Haase entgegen. © Jaursch

Der Abi-Jahrgang 2023 des Gymnasiums Syke hat mit einer feierlichen Zeremonie Abschied von seiner Schule genommen. Gute Wünsche begleiteten die 97 jungen Frauen und Männer, von denen drei die Note 1,0 erreichten. Doch Noten seien nicht alles - so eine Erkenntnis des Abends.

Syke – Eine festlich geschmückte, voll besetzte Turnhalle, ein musikalisches Rahmenprogramm, ein paar launige Redebeiträge, eine Prise künstliche Intelligenz, eine kleine Portion Wehmut und ganz viel Vorfreude: Das waren die Zutaten, aus denen am Freitagabend der Abschied des Abi-Jahrgangs 2023 am Gymnasium Syke gemacht war.

97 junge Frauen und Männer haben ihre Abiturprüfung im zu Ende gehenden Schuljahr bestanden – 28 von ihnen schafften die Eins vorm Komma. Die mittlere Durchschnittsnote lag in diesem Jahr bei 2,41, gleich drei Absolventen schafften sogar einen Traum-Gesamtschnitt von 1,0. Mit Fug und Recht also konnte man von einem leistungsstarken Jahrgang sprechen, der sich an diesem Tag auf den Weg in die Zukunft machte.

Die Zukunft braucht euch - egal ob 1,0 oder 3,8!

Dass das aber nicht alles ist, betonte Oberstufenkoordinator Tim Schöning – kurz bevor er gemeinsam mit Schulleiter Knut Wessel die Zeugnisse übergab. „Bemesst euren Wert nicht an Leistungen und Erfolgen“, gab er den künftigen Ehemaligen mit auf den Weg. Vielmehr gelte es, sich mit Verantwortungsbewusstsein und Empathie den vielen Herausforderungen zu stellen. „Die Zukunft braucht euch“, rief Schöning den Absolventen zu, „ egal ob 1,0 oder 3,8!“

Schulleiter lässt Rede teilweise von KI schreiben

Durchaus erfrischend gelang es den Rednern des Nachmittags, sich ein Stück weit vom Floskel-Alarm zu entfernen, der solchen Veranstaltungen oft innewohnt. Mit einer – gewollten! – Ausnahme: Schulleiter Knut Wessel hatte sich den ersten Teil seiner Rede von einer KI schreiben lassen. Dieser Teil war durchaus wohlklingend, hörte sich aber austauschbar und seelenlos an.

Ein Umstand, der Wessel nachdenklich mache, erklärte er im zweiten – selbst geschriebenen – Teil. Er appellierte, sich auf die echten Beziehungen zueinander zu besinnen – auf die „reale Welt“. „Ihr müsst im Leben eurer Freunde vorkommen“, empfahl der Rektor. „Behaltet eure Träume im Blick. Trefft euch – und lasst das Leben nicht durch euch hindurchwehen!“

Prächtig geschmückt: Die Turnhalle des Gymnasiums war nicht nur Ort der Feier, sondern am Samstag auch des Abiballs. © Frank Jaursch

Am allerwenigsten im Verdacht, von einer KI geschrieben zu sein, war die Rede der Schülervertreter Freya Ellinghaus und Eddy Wilhelm Ali Dubiel: Sie war gespickt mit Anspielungen und Verweisen auf echte Lehrer, echte Zitate und echte Begebenheiten, von denen einige Eltern vielleicht gar nicht so viel erfahren wollten.