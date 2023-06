Im Projekt „Halt die Klappe!“ drehen Syker Jugendliche ihren eigenen Film

Von: Michael Walter

„Halt die Klappe" heißt das Videoprojekt für Jugendliche, das die Stadt Syke und der Landkreis Diepholz jetzt gemeinsam umsetzen.

Von Anfang Juli bis Mitte Oktober können 15 Jugendliche in Syke gemeinsam einen Film planen, drehen und produzieren. Möglich wird das durch „Halt die Klappe!“ – ein Projekt von Stadt, Landkreis und dem Verein Rund ums Syker Rathaus.

Syke – Normalerweise meint die Aufforderung „Halt die Klappe!“ unverzüglich still zu sein. Beim neuesten gemeinsamen Medienprojekt von Stadt Syke, Landkreis Diepholz und dem Verein Rund ums Syker Rathaus fordert „Halt die Klappe!“ hingegen ausdrücklich dazu auf, aktiv und kreativ zu werden. Unter dem Motto „Halt die Klappe“ können Jugendliche in den kommenden Wochen und Monaten selber einen Film produzieren. Von der Idee über Dreh und Bearbeitung des Materials bis zur Vorführung im Hansa Kino.

Die berühmte Regie-Klappe, auf der Szene, Take und Drehtag vor jeder Filmaufnahme dokumentiert werden, kennen die meisten vielleicht aus dem „Making-of“ des neuesten Kino-Krachers – oder die Älteren aus dem legendären Loriot-Sketch um Lottogewinner Alfred Lindemann: Ton läuft, Kamera läuft, Klappe! „Lotto, die Siebte“ – „Und bitte!“ Aber damit erschöpft sich das Wissen auch fast immer schon um die Frage: Wie macht man überhaupt einen Film? Antworten darauf wollen Stadt und Landkreis jetzt mit diesem gemeinsamen Projekt geben.

Gefühlt haben die Jugendlichen zu 70 Prozent des Tags das Smartphone in der Hand und sehen irgendwelche Tik-Tok-Videos. Aber sie setzen sich nicht damit auseinander.

„Eine Gruppe von Jugendlichen, die sich nicht unbedingt vorher kennen, entwickelt gemeinsam eine Filmidee. Dann geht es langsam an die Umsetzung, und am Ende gibt es einen Film“, fasst Bürgermeisterin Suse Laue den Ablauf kurz zusammen. Und Jugendpfleger Abdelhafid Catruat erklärt den Gedanken dahinter: „Gefühlt haben die Jugendlichen zu 70 Prozent des Tags das Smartphone in der Hand und sehen irgendwelche Tik-Tok-Videos. Aber sie setzen sich nicht damit auseinander.“ Die Mitarbeit im Filmprojekt soll den Teilnehmern neue Sichtweisen eröffnen. Um am Ende zu erkennen: Ist das, was sie da sehen, jetzt eine authentische Lebenssituation oder eine mit professionellen Mitteln vorgegaukelte?

Bewerbungsverfahren läuft

„Halt die Klappe“ beginnt in den Sommerferien und endet im Oktober. Das Bewerbungsverfahren läuft. Teilnehmen können insgesamt 15 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Begleitet wird das Projekt von den beiden Profi-Filmern Franziska Gröne und Phil Rieger. Bei einer Auftaktveranstaltung noch vor den Sommerferien lernen sich die Teilnehmer kennen und tauschen erste Ideen aus. Im August beginnt dann die heiße Phase mit fünf Vorbereitungs-Seminaren in acht Wochen. Dabei lernen die Jugendlichen die wichtigsten Grundlagen zu Drehbuch, Regie, Kamera, Ton und Schnitt. In den Herbstferien wird dann geprobt, gedreht und geschnitten. Das Jugendhaus am Lindhof mutiert in dieser Zeit zum Filmcamp. Und der fertige Film wird dann im Hansa Kino gezeigt.

Und last but not least: Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten!

Anmelden: www.mz-lkdh.de