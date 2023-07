Matthias Vetter macht einen Zwischenstopp in Syke auf dem Weg zum Ironman

Von: Detlef Voges

Schwimmen, Laufen, Radfahren und am Ende die traditionelle Glocke für erstmalige Ironman-Finisher läuten. Davon hat Matthias Vetter Lust auf mehr bekommen. © Vetter

3,8 Kilometer Schwimmen im Mittelmeer, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen: Das erwartet Matthias Vetter bei den Ironman-Weltmeisterschaften 2023.

Syke – Sein Händedruck ist fest, sein Blick offen. Die Begegnung mit Matthias Vetter hat anfänglich etwas völlig Normales, bis der 36-Jährige über seine Leidenschaft erzählt – den Ironman. Dann reihen sich erstaunliche Leistungen aneinander, weicht das Normale einem Leben, das Grenzen überschreitet, ständig.

Vetter ist in Syke. Er besucht mit seiner Frau Gabriela, einer Schweizerin, seine Eltern Heike und Volker Vetter. In der Hachestadt macht er Zwischenstation auf dem Weg nach Nizza zu den Ironman-Weltmeisterschaften 2023, der Königsdisziplin, vergleichbar der Tour de France bei den Radrennfahrern.

Schwimmen, Radfahren, Laufen

Nur, dass auf den 36-Jährigen am 10. September eine Mega-Herausforderung wartet: 3,8 Kilometer Schwimmen im Mittelmeer, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen, die Marathon-Distanz. Alles an einem Tag und bei wahrscheinlich hohen Temperaturen. Die Athleten müssen die drei Disziplinen unter 16 Stunden absolvieren, sonst droht die Disqualifikation.

Man gewöhnt sich bei einem Gespräch mit Matthias Vetter irgendwann daran, das Besondere als Normales zu akzeptieren. Natürlich kommt der 36-Jährige, der mit seiner Frau am Bodensee wohnt, nicht mit dem Auto oder Bahn nach Syke. Er fährt mit dem Fahrrad, immerhin 900 Kilometer. Und nicht nur das. Er fährt per Rad weiter auf einem Rundkurs durch Deutschland – 2900 Kilometer. „Training“ für den Ironman nennt er das und spricht dabei so sachlich, als würde er eben mal Frühstücksbrötchen vom Bäcker nebenan holen.

Im Ironman-Olymp angekommen

Angefixt hat ihn seine Frau vor acht Jahren. Sie kaufte sich ein Rennrad. Um nicht hinterherzufahren, habe er sich auch eins gekauft, sagt er. Dann haben ihn Arbeitskollegen zum Laufen eingeladen. In einem Verein für Triathleten am Bodensee folgte das Schwimmen. So fing alles an. Schritt für Schritt ging es weiter, erst über kleinere Distanzen, heute über das volle Programm.

Sein Debüt hat Matthias Vetter erst Anfang des Monats im schweizerischen Thun gegeben. Am 9. Juli kam er in seiner Altersgruppe als Siebter ins Ziel. Als Debütant durfte er im Ziel die Glocke läuten. Der 36-Jährige war im Ironman-Olymp angekommen und hatte sich für die Weltmeisterschaften in Nizza qualifiziert. An diesem internationalen Event nehmen etwa 3000 Sportler teil.

Wie bereitet man sich auf einen derartig herausfordernden Wettbewerb (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) vor? „Ich fahre mit dem Rad etwa 300 Kilometer die Woche, laufe 50 Kilometer und schwimme zehn Kilometer, alles in der Freizeit“, erklärt Vetter und spricht von Disziplin. Es gebe auch Momente der Unlust, aber die seien selten.

180 Kilometer auf dem Rad. Stundenlang auf der Straße, auf Wegen, über hohe Pässe. Was passiert da im Kopf des Athleten? Nimmt er sein Umfeld wahr? „Ja“, erklärt Vetter, es sei auch inspirierend, aber er sei eher fokussiert auf die technischen Dinge, auf sein Rad und alles drumherum.

Vetter verbraucht 10 000 Kalorien bei einem Wettkampf

Der 36-Jährige kennt die Hochs und Tiefs beim Wettkampf. Da müsse man durch, meint er und spricht vom positiven Denken, wenn es mal schwerfalle. „Das kann man mental trainieren“, betont er.

Eine wichtige Rolle spielt die Ernährung. Was an Energie verbraucht wird, muss auch wieder in den Körper zurück, sonst droht der Kollaps oder die Dehydrierung wegen mangelnder Flüssigkeit. Vetter nimmt Iso-Getränke und Gels zu sich. Energie-Gels enthalten Zuckerarten wie Glukose (Traubenzucker) oder Fruchtzucker. Energie in komprimierter Form. „Weltraumnahrung“, sagt Vetter, der bei einem Wettkampf rund 10 000 Kalorien verbraucht.

3,8 Kilometer muss er beim Wettbewerb im Wasser zurücklegen. © Vetter

Heike und Volker Vetter verfolgen die sportlichen Leistungen ihres Sohnes mit großer Anteilnahme. Wenn Heike Vetter erklärt, dass sich das in der Kindheit und Jugend gar nicht abgezeichnet habe, zeigt sich der Stolz über das Erreichte.

Welche Ziele hat der 36-Jährige? Der Ironman in Nizza ist das Finale für 2023. Aber 2024 heißt es: Ironman auf Hawaii, dem Triathlon-Geburtsland und dem ultimativen Kick der Szene. „Das wäre was“, sagt Matthias Vetter, lächelt und denkt wahrscheinlich an das nächste Training: 300 Kilometer die Woche Radfahren, 50 Kilometer Laufen und zehn Kilometer Schwimmen…